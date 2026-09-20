Francisco Cerúndolo cerró la serie de Copa Davis ante Turquía y Argentina permanece en el Grupo Mundial

NEUQUÉN (Enviado especial).- Con un poco más de suspenso de lo esperado, el equipo argentino de Copa Davis cumplió con el objetivo en el estadio Ruca Che. Derrotó (3-1) a Turquía, un rival de menor categoría (33° del ranking de la Federación Internacional de Tenis), y se aseguró la permanencia en el Grupo Mundial: en febrero de 2027 volverá a disputar los Qualifiers.

Francisco Cerúndolo definió la serie ante Turquía tras vencer a Mert Alkaya Santiago Filipuzzi

Tras el 2-0 de este sábado, se esperaba que los capitaneados por Javier Frana definieran la serie en el tercer punto, el del dobles, pero Guido Andreozzi (14° de la especialidad) y Andrés Molteni (58°) tuvieron una decepcionante tarea y cayeron 6-4 y 6-4 frente a Arda Azkara (205°) y Yanki Erel (468°, campeón de dobles junior de Wimbledon 2018), en 1h25m. Ello obligó a que el cuarto partido lo disputara Francisco Cerúndolo, cuando en realidad se proyectaba la presencia de Mariano Navone (no había jugado el sábado) si la serie estaba definida. Al porteño, 23° del mundo, no le pesó el favoritismo, batió a Mert Alkaya (296°) por 6-1 y 6-0 en 48 minutos, para sentenciar la serie.

Cómo cerró el partido Cerúndolo

¡ARGENTINA GANÓ LA SERIE! 🇦🇷



🎾 Fran Cerúndolo venció en menos de una hora a Mert Alkaya con parciales de 6-1 y 6-0 para darle el tercer punto al equipo albiceleste y el triunfo en la serie por 3-1.#CopaDavisEnDSPORTS pic.twitter.com/IocoQ7Qqb0 — DSPORTS (@DSports) September 20, 2026

“Estoy muy contento. Fue un partidazo. Me supe imponer en el partido con mi tenis. A mí me encantan estos escenarios. Siempre soñé con jugar en esta competencia y con toda la gente a mi favor”, apuntó Cerúndolo. Y añadió: “Sabíamos que era una serie complicada, que teníamos el favoritismo en los papeles, pero después había que jugar en la cancha. Sabemos que son rivales siempre duros. Y pudimos ganar. Ahora estamos de nuevo en el Grupo Mundial, en lo que viene. Cada serie es un partido nuevo, es una historia nueva. Y hoy pudimos cerrar una nueva. Así que estoy muy contento”.

“Interpreto que las cosas en la vida tienen sus momentos, sus situaciones.. Sacás los aprendizajes necesarios, cerrás la puerta y seguís. No se puede estar mirando atrás, lo entiendo de esa manera. A aprender y a seguir”, había dicho Frana este sábado, haciendo referencia a lo que ocurrió en febrero, en la primera serie del año, cuando un masivo mal de ausencias redujo abruptamente las posibilidades del equipo albiceleste en Busan frente a Corea del Sur, un conjunto que, sin tradición en la superelite del tenis, terminó imponiéndose por 3-2 en la primera ronda de los Qualifiers (y este fin de semana derrotó a India y se clasificó para los cuartos de final).

Javier Frana y los jugadores celebrando la victoria ante Turquía en el Ruca Che Santiago Filipuzzi

Es obligatorio analizar la serie de este fin de semana, la primera de la historia en la Patagonia, sin rememorar lo que sucedió en Asia. La Argentina archivó aquel mal trago para observar hacia adelante y cumplir el objetivo. El vínculo de Frana con la Asociación Argentina de Tenis terminará a fin de año: el rafaelino ya transmitió que pretende seguir, al menos, un año más. Seguramente se reunirá con los dirigentes en las próximas semanas para hacer un balance, analizar la situación y tomar una decisión.

¿Cómo sigue la historia para el equipo argentino? Deberá esperar la definición de las distintas series y, a fines de noviembre, una vez que se sepan los finalistas de la competencia en Bolonia, se realizará el sorteo para los Qualifiers 2027. El ranking determinará si la Argentina entra como cabeza de serie.