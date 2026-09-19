Francisco Cerúndolo le dio el primer punto a la Argentina en la serie de la Copa Davis ante Turquía

NEUQUÉN (Enviado especial).- En el mundo del tenis, la Copa Davis es, probablemente, el torneo en el que mayores sorpresas se producen. Desafíos que en el circuito ATP no tendrían equivalencias, en la centenaria competencia colectiva por equipos pueden resultar distintos. ¿Por qué? Porque se activan otros aspectos emocionales en los jugadores. Sin embargo, Francisco Cerúndolo, 23° del ranking, abrió la serie entre la Argentina y Turquía, en el estadio Ruca Che, por el Grupo Mundial I, derramando su favoritismo en el court: venció por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel (329°, 25 años), en 1h13m, adelantando 1-0 al conjunto local.

A continuación, el segundo punto lo jugarán Thiago Tirante (52°) vs. Mert Alkaya (296°).

Francisco Cerúndolo midiéndose con el turco Yanki Erel, en el primer partido de la serie en Neuquén Santiago Filipuzzi

Bajo techo y sobre superficie dura, una condición que la Argentina no presentaba de local desde la fatídica final de 2008 frente a España en Mar del Plata, el equipo capitaneado por Javier Frana encaró el desafío ante un rival de menor jerarquía (ubicado en el puesto 33° de la Federación Internacional de Tenis) con optimismo, tratando de archivar el disgusto de hace siete meses en Corea del Sur, cuando el mal de ausencias generó un descalabro. Aquella derrota (3-2) en Busan le quitó al equipo albiceleste la chance de avanzar en el Grupo Mundial. El desafío ante Turquía es por no descender a la Zona Americana y regresar, a partir de 2027, en los Qualifiers.

Desde el inicio de la serie (la primera realizada en la Patagonia en los 103 años de historia argentina en la Copa Davis), el porteño Cerúndolo amedrentó al zurdo Erel (campeón junior de doble de Wimbledon en 2018) castigando la pelota con precisión y velocidad. Los intentos del jugador visitante, un habitué del Challenger Tour y de los (ex) Futures (la segunda y tercera división del profesionalismo, respectivamente), quedaron cortos. Quedó expuesta la diferencia de categoría. Cerúndolo se las ingenió para marcar el ritmo con intensidad, buenos servicios y ángulos. Se adueñó del primer set en menos de treinta minutos. El segundo parcial fue más equilibrado, pero el mejor tenista sudamericano no tuvo problemas para cerrar el partido y adelantar 1-0 a la Argentina.