Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon en vivo, en la Copa Davis 2026

La serie de Copa Davis entre Corea del Sur y la Argentina entra en su fase decisiva. En ese marco, Thiago Tirante, que ganó su encuentro frente a Hyeon Chung en el primer partido, se mide ante Soonwoo Kwon en busca de darle el punto que necesita el país para avanzar de instancia luego de la victoria de Guido Andreozzi y Federico Gómez en dobles. El argentino no mostró su mejor versión en el primer set y lo perdió 6-4. El encuentro ya se disputa en la ciudad de Busan y es transmitido por TyC Sports y DSports.

Primer set

El encuentro comenzó con los dos jugadores firmes con su saque durante los primeros games. Sin embargo, el argentino debía trabajar un poco más para mantener el servicio, dado que su rival estaba sólido desde el fondo de la cancha y apenas cometía errores desde esa ubicación.

Una baja en el nivel de Tirante en el noveno game, donde llegó a sacar 40-0, le permitió a Kwon tomar la iniciativa y romperle el servicio para sacar 5-4. El surcoreano confirmaría el quiebre en el juego siguiente y, con un saque abierto ganador, se llevaría el primer set por 6-4.

Una serie peleada

Tirante, único jugador de la serie ubicado en el top 100 (ocupa la 95ª posición), viene de protagonizar un duro partido de casi tres horas de duración. “Al comienzo estaba un poco nervioso por ser la primera vez, pero después lo pude remontar. ¿Qué siento? Alivio. Orgullo por mí mismo, de cómo me la banqué, cómo sufrí, cómo salí adelante, porque en un momento estaba muy feo el partido, estaba trabado. Siempre es difícil un debut y más jugando de visitante, sin tanto apoyo del público”, destacó después del partido.

Tirante no ocultó su emoción después de ganarle a Chung y se tiró al piso para celebrarlo PARK JAE HO

Cabe señalar que el capitán argentino, Javier Frana, no pudo contar con los principales jugadores del circuito, ya que optaron por no viajar a Corea del Sur por la proximidad del ATP 250 de Buenos Aires, que marcará el inicio de la gira de polvo de ladrillo en Sudamérica.

De esta forma, se vio obligado a reformular el equipo que tenía pensado y convocar a Tirante, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich, Gómez y Guido para que disputen la serie en Busan.

Por su parte, Kwon logró una trabajada victoria ante Trungelliti, que sintió el desgaste físico tras perder el primer set en el tiebreak. “Mi oponente usó muchas jugadas poco convencionales. Hacía tiempo que no jugaba contra alguien así, así que me costó abrirme paso al principio. No creo haber jugado ni al 50%. Tanto mi arranque inicial como mi gestión de puntos a mitad de carrera fueron deficientes”, afirmó en conferencia de prensa después de su triunfo.

Kwon, que derrotó en sets corridos a Trungelliti, se encuentra realizando el servicio militar obligatorio en Corea del Sur PARK JAE HO

En caso de salir victorioso de Busan, el equipo argentino se enfrentará en la siguiente instancia al ganador del du

elo entre India y Países Bajos en septiembre. A diferencia de lo sucedido en febrero, la próxima serie se llevaría a cabo en territorio argentino dado que el último enfrentamiento de Argentina contra estos dos países lo hizo en condición de visitante.

Cantos para tomar impulso antes del partido