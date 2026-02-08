Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon en vivo, en la Copa Davis 2026
En Busan, el tenista argentino busca ganar el cuarto punto de la serie y definir el pase para la segunda ronda de los Qualifiers
- 3 minutos de lectura'
La serie de Copa Davis entre Corea del Sur y la Argentina entra en su fase decisiva. En ese marco, Thiago Tirante, que ganó su encuentro frente a Hyeon Chung en el primer partido, se mide ante Soonwoo Kwon en busca de darle el punto que necesita el país para avanzar de instancia luego de la victoria de Guido Andreozzi y Federico Gómez en dobles. El argentino no mostró su mejor versión en el primer set y lo perdió 6-4. El encuentro ya se disputa en la ciudad de Busan y es transmitido por TyC Sports y DSports.
Primer set
El encuentro comenzó con los dos jugadores firmes con su saque durante los primeros games. Sin embargo, el argentino debía trabajar un poco más para mantener el servicio, dado que su rival estaba sólido desde el fondo de la cancha y apenas cometía errores desde esa ubicación.
Una baja en el nivel de Tirante en el noveno game, donde llegó a sacar 40-0, le permitió a Kwon tomar la iniciativa y romperle el servicio para sacar 5-4. El surcoreano confirmaría el quiebre en el juego siguiente y, con un saque abierto ganador, se llevaría el primer set por 6-4.
Ya se juega el cuarto punto en Busan... 🇦🇷🇰🇷— Copa Davis (@CopaDavis) February 8, 2026
¿Podrá cerrar la serie @TiranteThiago ante Soonwoo Kwon?#CopaDavis pic.twitter.com/oiYydn1SP4
Una serie peleada
Tirante, único jugador de la serie ubicado en el top 100 (ocupa la 95ª posición), viene de protagonizar un duro partido de casi tres horas de duración. “Al comienzo estaba un poco nervioso por ser la primera vez, pero después lo pude remontar. ¿Qué siento? Alivio. Orgullo por mí mismo, de cómo me la banqué, cómo sufrí, cómo salí adelante, porque en un momento estaba muy feo el partido, estaba trabado. Siempre es difícil un debut y más jugando de visitante, sin tanto apoyo del público”, destacó después del partido.
Cabe señalar que el capitán argentino, Javier Frana, no pudo contar con los principales jugadores del circuito, ya que optaron por no viajar a Corea del Sur por la proximidad del ATP 250 de Buenos Aires, que marcará el inicio de la gira de polvo de ladrillo en Sudamérica.
De esta forma, se vio obligado a reformular el equipo que tenía pensado y convocar a Tirante, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich, Gómez y Guido para que disputen la serie en Busan.
Por su parte, Kwon logró una trabajada victoria ante Trungelliti, que sintió el desgaste físico tras perder el primer set en el tiebreak. “Mi oponente usó muchas jugadas poco convencionales. Hacía tiempo que no jugaba contra alguien así, así que me costó abrirme paso al principio. No creo haber jugado ni al 50%. Tanto mi arranque inicial como mi gestión de puntos a mitad de carrera fueron deficientes”, afirmó en conferencia de prensa después de su triunfo.
En caso de salir victorioso de Busan, el equipo argentino se enfrentará en la siguiente instancia al ganador del du
elo entre India y Países Bajos en septiembre. A diferencia de lo sucedido en febrero, la próxima serie se llevaría a cabo en territorio argentino dado que el último enfrentamiento de Argentina contra estos dos países lo hizo en condición de visitante.
Cantos para tomar impulso antes del partido
Te alentaremos, de corazón 🫶— Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) February 8, 2026
Sale @TiranteThiago a la cancha en busca del triunfo de Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/02aiY5Un6X
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Davis
Copa Davis en Busan. Andreozzi y Gómez no fallaron en el debut, ganaron el dobles y Argentina se adelantó 2-1 ante Corea
Copa Davis. Argentina y Corea del Sur se repartieron los puntos en una primera jornada de emociones cambiantes: cómo sigue la serie
Los Qualifiers de la Copa Davis. Trungelliti se quedó sin energía, cayó ante Kwon y Argentina vs. Corea del Sur están 1-1
- 1
En qué canal pasan Argentina vs. Corea del Sur por la Copa Davis 2026 hoy
- 2
Copa Davis: Thiago Tirante venció a Hyeon Chung y le dio el primer punto de la serie a la Argentina en Busan
- 3
Copa Davis: Marco Trungelliti sintió el desgaste físico, cayó frente a Kwon y la serie quedó 1-1
- 4
Copa Davis: Andreozzi y Gómez, en dobles, le dieron el segundo punto de la serie a la Argentina