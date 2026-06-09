Francisco Cerúndolo tiene nuevo entrenador: el chileno Nicolás Massú

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino del ranking ATP (27°), viajará en las próximas horas a Londres, donde competirá desde la semana próxima en el torneo de Queen’s. Y lo hará con nuevo entrenador: el chileno Nicolás Massú.

El porteño de 27 años tuvo una mala experiencia en su último torneo, en Roland Garros: quedó eliminado en la tercera ronda por el estadounidense Zachary Svajda, 85° del mundo, que sólo tenía una victoria sobre polvo de ladrillo en el tour. El porteño, ubicado en la zona superior del cuadro del Abierto francés, perdió una muy buena chance de llegar lejos en el torneo (por allí venía, por ejemplo, el italiano Jannik Sinner, eliminado en la segunda ronda).

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis y, ahora también, coach de Fran Cerúndolo

Durante el partido contra Svajda, se vio una versión muy irascible de Cerúndolo. Es más: varias veces se dirigió muy enojado a su entrenador, Pablo Cuevas. El uruguayo, incluso, emprendió la retirada del court 14, haciendo caso a lo que le había pedido su pupilo minutos antes: que se fuera. En el rincón de Cerúndolo ya no estaba Nicolás Pastor, que era su otro entrenador. Todo hacía sospechar un cambio en el equipo luego del torneo de París. Y ocurrió.

Massú, de 46 años y 9° del mundo en 2004, es capitán del equipo chileno de Copa Davis desde hace más de una década. Pero ello, a diferencia de lo que suele ocurrir en la Argentina, no le impidió entrenar a jugadores en forma privada en el tour. Es más: en marzo pasado se anunció el final del vínculo de Massú con el jugador polaco Hubert Hurkacz, tras un año y medio de trabajo juntos.

El ensayo de Cerúndolo, con Massú y Cuevas

Entrenamiento De Francisco Cerúndolo Con Su Nuevo Entrenador, Nicolás Massú

Antes de viajar a Londres para el inicio de la gira sobre césped, el mayor de los hermanos Cerúndolo se estuvo entrenando en el court de superficie dura del complejo Pilará. Allí ya estuvo en funciones Massú y, también, Cuevas, que por el momento continuará en el equipo. Según le confirmó Cerúndolo a LA NACION, fue el propio Cuevas quien puso sobre la mesa el nombre del entrenador chileno. Los tres charlaron y coordinaron este trabajo en conjunto; así, Cuevas y Massú se alternarán los torneos para acompañar al tenista argentino.

Massú, nacido en Viña del Mar, ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, en single y dobles, junto con Feña González. Posee un fuerte vínculo con la Argentina. Fue en Buenos Aires donde ganó su primer ATP, en 2002. “Me formé entre Chile y Argentina. Soy un agradecido de todo lo que me han dado: entrenadores, psicólogos, preparadores físicos. Entre mi país y Argentina me hicieron crecer como jugador”, le dijo a LA NACION en un reportaje en 2018.