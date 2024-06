Francisco Cerúndolo tuvo un rápido adiós en Eastbourne, donde defendía el título

Escuchar

Hace casi un año, Francisco Cerúndolo conseguía un logro histórico: después de 28 años, le ponía fin a una larga sequía del tenis argentino y se consagraba campeón del ATP 250 de Eastbourne, uno de los torneos más tradicionales de la gira sobre césped previa a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Antes de Cerúndolo, sólo dos compatriotas habían festejado antes en la superficie verde: Guillermo Vilas, que se consagró en el Torneo de Maestros en 1974, en el Australian Open en 1978 y 1979, y el de Hobart de 1979; el otro campeón, recién en 1995, fue Javier Frana, que conquistó Nottingham, un torneo que luego pasó a ser un Challenger.

Hoy, Cerúndolo intentó ir en busca de la reválida. Sin embargo, sufrió una eliminación en primera rueda: el estadounidense Marcos Giron los derrotó por 7-6 (7-5) y 7-6 (7-4), en un partido en el que no hubo quiebres de servicio. Giron, 46° del mundo, tuvo una sola chance de break que no pudo convertir; Cerúndolo (27°) no dispuso de oportunidades sobre el saque de su rival. En un desarrollo tan cerrado, con mucha efectividad de ambos con el primer servicio (89% para el estadounidense, 79% para el argentino), el duelo se definió por detalles en sendos desempates.

Cerúndolo no pudo defender el título sobre el césped de Eastbourne George Tewkesbury - PA

De este modo, y al no poder defender el título, Cerúndolo cederá 250 puntos para el ranking, por lo que retrocederá al menos tres posiciones, hasta el puesto 30°. El jugador porteño llegará a Wimbledon con poco rodaje en césped, ya que la semana pasada también había perdido en primera rueda, en el torneo de Queen’s; en aquella ocasión, con derrota frente a Carlos Alcaraz. La de este lunes fue su octava derrota en un debut en lo que va de esta temporada.

La de Cerúndolo no fue la única derrota argentina de la jornada en Eastbourne, dentro de una gira que, hasta aquí, casi no tuvo alegrías para los jugadores de nuestro país. También se despidió Tomás Martín Etcheverry (31°), que perdió con el chino Juncheng Shang (104°), ingresado desde la clasificación, por 7-5, 3-6 y 7-6 (7-4). Aquí también hubo paridad en lo estadístico (38 winners para Shang, 35 para Etcheverry, y 17-16 en errores no forzados), e incluso el argentino terminó con más puntos ganados en el total (102 a 94), pero el chino rindió mejor en los momentos decisivos. En el último tie-break, Etcheverry llegó a estar 3-2 y su saque, pero perdió los dos puntos siguientes, y no hubo manera de revertir ese momento fatídico.

En busca de mejores resultados, este martes Mariano Navone (32°) se presentará frente a Kei Nishikori (399°), que recibió una invitación especial para poder jugar. A los 34 años, el japonés, con pasado como número 4 del mundo, intenta regresar el tour después de mucho tiempo afuera por lesiones. Será un buen examen para Navone, que afronta su primera temporada ATP en el pasto. El jugador surgido en 9 de Julio tuvo su bautismo la semana pasada en Queen’s, con derrota frente a Jack Draper en sets corridos. Hasta este año, sólo había jugado una qualy en Wimbledon, donde sólo había ganado tres games.

Etcheverry en la red frente al chino Shang; el platense tampoco pudo pasar del debut en el pasto inglés GLYN KIRK - AFP

“No tuve mucho tiempo para prepararme el año pasado. Esta vez es diferente, porque después de Roland Garros volví a casa unos días y jugué un poco en canchas rápidas. Siento que estoy más preparado, jugando algo en césped desde el jueves pasado. Al mismo tiempo, es mi primera vez en el ATP Tour jugando en césped. Tengo expectativas, pero también estoy algo nervioso, tengo que mejorar, tener un mejor feeling con la superficie y moverme mejor en el pasto. Es algo muy diferente de cuando tenés más experiencia. Creo que mi revés puede andar muy bien en césped, es mejor porque puedo pegarle rápido a la bola, y es más fácil para mí controlar la pelota en esta superficie. Siento también que mi devolución puede ser importante, pero tengo que hacer algunos ajustes rápidamente”, expresó Navone en declaraciones al ATP Tour.

En la segunda rueda también espera Sebastián Báez (18°), que parte como cuarto preclasificado, y espera al ganador del cruce entre el eslovaco Miomir Kecmanovic (53°) y el chino Zhizen Zhang (33°).

