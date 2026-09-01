Francisco Comesaña tuvo contra las cuerdas a Flavio Cobolli en el US Open, pero cayó en el quinto set

Mientras llovía afuera del Louis Armstrong, uno de los dos estadios del US Open con techo retráctil, adentro y bajo las luces neoyorquinas se desataba una batalla con todos los condimentos emocionales posibles. Francisco Comesaña, hoy 119°, 54° hace un año, se las ingenió para llevar al límite al quinto preclasificado del torneo, el italiano Flavio Cobolli. El marplatense hizo muchas cosas bien para coquetear con un batacazo en la primera rueda, sin embargo, con coraje, jerarquía y sin sobrarle nada, el europeo remontó y terminó triunfando por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4, después de cuatro horas y trece minutos.

El marplatense Francisco Comesaña tuvo contra las cuerdas a Flavio Cobolli, pero cayó en el quinto set TIMOTHY A. CLARY - AFP

Vaya si habrá sido valiosa la victoria para Cobolli: al definir el partido con un tiro cruzado, el jugador nacido en Florencia se arrodilló sobre la superficie dura, como si se tratara de una instancia mucho más importante (luego hubo un respetuoso saludo entre los jugadores en la red). Con electricidad de piernas, oportunismo y buenas decisiones, el bonaerense de 25 años incomodó a Cobolli en los dos primeros sets, llevándolo a cometer errores poco usuales. El Tiburón se ilusionó con ser el sexto tenista argentino de la historia en lograr victorias ante rivales del top 10 en las tres superficies (después de Juan Martín del Potro, Guillermo Vilas, David Nalbandian, Guillermo Cañas y Guido Pella), pero se puso tenso, perdió pimienta y terminó cometiendo algunos errores que lo condenaron.

El partido terminó siendo muy parejo. Es más: Comesaña ganó más puntos que su rival (161 contra 156). El argentino entrenado por Sebastián Gutiérrez anotó doce aces (cinco más que Cobolli), cometió siete dobles faltas, logró el 57% de primeros servicios, ganando el 65% de puntos con el primer saque, pero cedió su servicio en seis oportunidades (la misma cantidad que su contrincante).

Francisco Comesaña quedó eliminado en la primera ronda del US Open, ante Flavio Cobolli Seth Wenig - AP

Más allá de la derrota, Comesaña tiene que celebrar su rendimiento y su (buena) salud. Es que después de perder en la primera rueda de la clasificación de Wimbledon, jugó un Challenger en Milán (sobre polvo de ladrillo) en la última semana de junio y llegó hasta los cuartos se final. Luego, detuvo su maquinaria por una lesión de espalda. Volvió a competir en agosto: cayó en la primera ronda de la qualy de Cincinnati, en su debut en el Challenger de Cancún y apenas ganó un partido en el ATP de Winston-Salem. Se despidió en su debut en Flushing Meadows, pero deberá agarrarse de lo positivo para continuar en la búsqueda del valioso nivel que lo llevó a ser top 55 en la temporada pasada.

El desahogo del italiano Flavio Cobolli tras vencer a Francisco Comesaña en el US Open TIMOTHY A. CLARY - AFP

Cobolli perdió en la primera rueda del Abierto de Australia al comienzo de la temporada, pero se recuperó en Roland Garros, donde alcanzó su primera final de Grand Slam. Alcanzó las diez victorias en Grand Slams en el año, convirtiéndose en el quinto jugador en lograrlo después de Alexander Zverev, Jannik Sinner (ausente en el US Open), Novak Djokovic (ya eliminado en la primera rueda, por el argentino Mariano Kanove) y Jakub Mensik. En la segunda rueda, se enfrentará con el ganador Nishesh Basavareddy y Tristan Schoolkate.