Horacio Zeballos y Marcel Granollers, otra vez campeones de dobles en Roland Garros

Horacio Zeballos y Marcel Granollers defendieron con éxito su título de Roland Garros este sábado. El argentino y el español, que conforman la mejor dupla del momento, derrotaron a los segundos cabezas de serie, Harri Heliovaara y Henry Patten, por 6-4 y 6-2 en la pista Philippe Chatrier.

Los defensores del título uno dominaron durante los 77 minutos que duró la final para convertirse en la quinta pareja de dobles masculina en ganar el trofeo en París dos años consecutivos, además de ser los primeros cabezas de serie en alzarse con la corona en este Grand Slam sobre tierra batida desde Bob Bryan y Mike Bryan en 2013.

Momento del abrazo entre Marcel Granollers y Horacio Zeballos luego de imponerse en el Abierto de París Thibault Camus - AP

Pareja desde 2019, tuvieron química desde el comienzo. El primer torneo que jugaron lo ganaron: el Masters 1000 de Canadá. Desde entonces, Granollers y Zeballos hicieron su camino ganando títulos. La cuenta pendiente hasta 2025 eran los Grand Slam. Y se sacaron la espina primero con Roland Garros y luego con el US Open. Este sábado, por si hacía falta refirmarlo, volvieron a celebrar en París, el título número 16 de sus carreras.

“Gracias a mi compañero por luchar conmigo”, le dijo Granollers a Zeballos durante la ceremonia de entrega de trofeos. “Llevamos siete años juntos. Hemos tenido momentos buenos, momentos malos, pero aquí estamos con un Roland Garros más. Estamos muy contentos”, cerró el español.

En una impresionante actuación en la final, Granollers y Zeballos acertaron el 83 % de sus primeros servicios, frente al escaso 52 % de sus rivales, lo que les permitió tomar la iniciativa en la mayoría de los intercambios. Los cabezas de serie número uno encontraron ángulos espectaculares en la devolución y se mostraron agresivos en la red, logrando romper el servicio de Heliovaara y Patten en cinco ocasiones.

Tras su victoria, Granollers y Zeballos alzaron los brazos al aire antes de abrazarse. No cedieron ni un solo set en su camino hacia el título.

“Esto forma parte de un largo viaje juntos y de un momento maravilloso que estamos viviendo”, dijo Zeballos. “No sólo jugando torneos, sino cada día, yendo a entrenar y estando juntos. Todo nuestro equipo es increíble y esperamos seguir juntos durante mucho tiempo. Tengo 41 años y este es uno de los mejores momentos de mi carrera, así que nunca es demasiado tarde”, cerró el argentino.