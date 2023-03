Daniil Medvedev montó un show en Indian Wells: se dobló el tobillo y maldijo por la velocidad de la cancha, “una desgracia para el deporte”

escuchar

El Masters 1000 de Indian Wells , el prestigioso certamen que muchos califican como una suerte de “quinto Grand Slam”, tiene un ferviente detractor: el ruso Daniil Medvedev . El actual número seis del ranking mundial está indignado con la velocidad (lenta, según asevera) de la superficie dura del torneo en el Valle de Coachella, en California. “Esta cancha es una desgracia para el deporte . Esto no es una cancha dura. Yo sé lo que es una cancha dura, soy un especialista”, bramó el moscovita.

Medvedev rompió su barrera histórica de los octavos de final de Indian Wells. Venció, en una batalla de 3h17m, al alemán Alexander Zverev (14°) por 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) y 7-5; este miércoles, por los cuartos de final, se enfrentará con el español Alejandro Davidovich Fokina (28°). Sin embargo, el espectáculo -con escenas preocupantes y otras risueñas- que protagonizó frente a Zverev sigue haciendo ruido.

Daniil Medvedev sufrió una fuerte caída en su partido ante Zverev, en los 8vos de final de Indian Wells FREDERIC J. BROWN - AFP

Medvedev, número uno del mundo el año pasado, sufrió una fuerte torcedura de tobillo derecho durante el segundo set y, por momentos, pareció que no podría seguir jugando. Pero recibió atención médica (le vendaron el tobillo) y no sólo pudo continuar, sino que además remontó el resultado. Claro que no ahorró críticas para las condiciones de la cancha y tuvo picantes cruces con el umpire, Renaud Lichtenstein.

Medvedev keeping everyone entertained, even in the heat of the battle 😅#TennisParadise pic.twitter.com/um4Gu7jqTJ — Tennis TV (@TennisTV) March 14, 2023

Medvedev le dijo al juez de silla que iría caminando al baño tan lento como era la propia cancha y, malhumorado, le dijo que no le importaba si lo sancionaban por ese motivo. “Si nos permiten jugar en semejante cancha, yo me puedo permitir hacer lo que quiera” , se quejó el ruso, que continuó con su “show” durante todo el partido.

Incluso, en un momento de tensión en el partido, despertó las muecas divertidas de Zverev durante un descanso: fue cuando Medvedev, en lugar de sentarse en su banco, se quedó en el fondo de la cancha pisando en forma exagerada la superficie de cemento del estadio central, comprobando vaya a saber uno qué cosa... El umpire francés lo llamó varias veces para que dejara de hacerlo y volviera a su lugar, pero el ganador del US Open 2021 no le hizo caso.

La caída y lesión de Medvedev

“Daniil, esto es un court de superficie rápida”, le dijo el juez de silla francés a Medvedev, en otro momento en el que el ruso sí se sentó durante un descanso. A lo que el moscovita le respondió, picante: “No, esto no es un court rápido. Yo sé lo que es un court rápido. Soy un especialista” .

Nadie le desmentiría la sentencia a Medvedev: tiene un 74.6% de efectividad sobre superficie dura y 17 de los 18 títulos en singles que posee fueron en esa condición (el otro torneo que obtuvo fue sobre césped, en Mallorca 2021).

"I know what a hard court is - I'm a specialist" 🔊



Pure gold, @DaniilMedwed 😂 pic.twitter.com/3izAnE82Ui — Tennis TV (@TennisTV) March 14, 2023

Al término del partido, Medvedev se disculpó por su comportamiento “inmaduro” . Y amplió: “Este es un deporte de alta intensidad que te saca la pasión. Algunos jugadores son capaces de controlarlo y otros menos, como yo”. La racha positiva de Medvedev en la temporada se puso en riesgo al doblarse con fuerza el tobillo derecho en un peloteo cuando dominaba el segundo set por 2-3. Medvedev se desplomó en el suelo de dolor mientras Zverev, que el año pasado sufrió una grave lesión ligamentaria en el tobillo derecho durante las semifinales de Roland Garros, se apresuró a cruzar hacia el otro lado para ayudarlo. Aunque consideró retirarse, Medvedev empuñó de nuevo la raqueta y compitió con una movilidad suficiente como para vencer a Zverev, que quedó desdibujado.

”Moverme era más fácil que caminar”, contó Medvedev. “Entiendo lo duro que es para el oponente cuando te ve primero con dificultades físicas y luego corriendo por las pelotas”, amplió el ruso, que no pudo asegurar que vaya a recuperarse a tiempo para los cuartos de final. ”Es grande”, dijo sobre la hinchazón de su tobillo. ”Si todo va bien, voy a vendarlo, tomarme un analgésico y salir a jugar”, afirmó Medvedev, que está en envalentonado y en racha. En enero, después de caer en la tercera ronda del Abierto de Australia, logró tres títulos en forma consecutiva (Rotterdam, Doha y Dubai) y, más los éxitos en Indian Wells, ya ostenta una marca de 17 triunfos en cadena. ¿Quién podrá frenarlo?

El resumen de la victoria de Medvedev

Los cuartos de final de Indian Wells

Medvedev disputará los cuartos de final ante Davidovich Fokina, que venció al chileno Cristian Garin por 6-3 y 6-4. Los otros resultados de los 8vos de final del primer Masters 1000 del año: el español Carlos Alcaraz (1er preclasificado) al británico Jack Draper por 6-2, 2-0 y retiro; el estadounidense Taylor Fritz (campeón defensor) al húngaro Marton Fucsovics por 6-4 y 6-3; el británico Cameron Norrie al ruso Andrey Rublev por 6-2 y 6-4; el canadiense Felix Auger-Aliassime al estadounidense Tommy Paul por 3-6, 6-3 y 7-6 (8-6); el italiano Jannik Sinner al suizo Stan Wawrinka por 6-1 y 6-4; y el estadounidense Frances Tiafoe al chileno Alejandro Tabilo por 6-4 y 6-4.

Así serán los cruces de los cuartos de final, además de Medvedev vs. Davidovich Fokina: Alcaraz vs. Auger-Aliassime, Fritz vs. Sinner y Norrie vs. Tiafoe.

La polaca Iga Swiatek, firme dominadora del circuito femenino de la WTA

También en Indian Wells, los cuartos de final de la competencia femenina quedaron definidos de la siguiente manera: la polaca Iga Swiatek (1°) vs. la rumana Sorana Cirstea (83°), la checa Karolina Muchova (76°) vs. la kazaka Elena Rybakina (10°), la griega Maria Sakkari (7°) vs. la checa Petra Kvitova (15°) y la estadounidense Coco Gauff (6°) vs. la bielorrusa Aryna Sabalenka (2°).

LA NACION