Insólito: el jugador que abandonó dos partidos seguidos en la Copa Davis y un equipo tradicional diezmado

Escuchar

En más de una ocasión, los problemas físicos pueden afectar a un equipo en la Copa Davis en medio de una serie. La situación se complica todavía más si se tiene en cuenta que esa formación casi no tuvo descanso, teniendo que jugar en días sucesivas. Así, en cuestión de horas, Chequia se quedó sin posibilidades en el grupo B que se juega en el Pabellón Fuente de San Luis, en Valencia.

¿Qué sucedió? El miércoles, el conjunto checo ya había quedado contra las cuerdas con la derrota frente a España por 3-0. En ese encuentro, Jiri Lehecka (37°) perdió con Roberto Bautista Agut (62°); a continuación, Tomas Machac (35°) se retiró por calambres cuando estaba 7-6 (7-3) y 1-6 frente a Carlos Alcaraz (3°), y en el dobles, Jakub Mensik y Adam Pavlasek cayeron frente a Alcaraz y Marcel Granollers, el compañero habitual de dobles de Horacio Zeballos.

La programación indicaba que Chequia debía entrar a jugar de nuevo el jueves, ahora frente a Australia. A primera hora, el capitán Jaroslav Navratil sorprendió cuando anunció la formación: afuera Lehecka, que había terminado su encuentro, y adentro Machac. El capitán, vale aclararlo, sólo había podido nominar cuatro jugadores -en lugar de cinco- para esta semana copera. Una situación insólita para un país que fue tres veces campeón de la Copa Davis (1980, 2012 y 2013).

¡LESIÓN, ABANDONO Y SERIE PARA AUSTRALIA! 🇦🇺



🎾 El australiano Alexei Popyrin iba 1-0 arriba en el primer set cuando el checo Tomáš Machač se vió obligado a abandonar el encuentro debido a una lesión por la #CopaDavisEnDSPORTS.



📲📺 ¡Se juega por #DIRECTV y @DGO_Latam! pic.twitter.com/2MXLqmK6HG — DSPORTS (@DSports) September 12, 2024

A la hora de la verdad, el joven Jakub Mensik (67°), de 19 años, entró por Lehecka para abrir la serie; le dio pelea a Thanasi Kokkinakis (78°), pero el australiano se impuso en tres sets: 6-2, 6-7 (2-7) y 6-3. Luego entró a jugar Machac, frente a Alexei Popyrin (24°), reciente campeón en el Masters 1000 de Canadá. El partido entró en la lista de récords de la Copa Davis, pero por lo corto: solamente se jugaron 9 puntos en seis minutos de juego: 1-0 y abandono. Popyrin ganó su game de saque tras estar 40-30, y Machac, después de ponerse 15-30 con su servicio tras un derechazo largo por el fondo, caminó hacia el centro de la cancha y saludó a su rival. Un desenlace insólito.

Machac explicó: “Me desperté a la mañana y mi pierna estaba en un estado terrible. Pero no había otra opción que ir e intentarlo. Estábamos en peligro de ser descalificados. Para ser justo, digo que definitivamente no jugaré el sábado. Intentaré recuperarme para el resto de la temporada”.

🤕La dura imagen de Tomas Machac después de tener que retirarse de su duelo frente a Carlos Alcaraz en Valencia



📹 @ConradoValle pic.twitter.com/pyjUIQujPC — As Más Deporte (@As_MasDeporte) September 11, 2024

Luego, Navratil explicó que Lehecka estaba enfermo, en cama, y la única opción viable que encontró el equipo era jugarse todo a un triunfo de Mensik en el primer punto de la serie, resignar el segundo, y guardar a Pavlasek para el dobles. Una apuesta que salió mal. “No había otra opción. No presentarse en un partido de Copa Davis es algo que nunca escuché. [Mensik] Era el único jugador disponible para los singles. Sin duda, fue mi peor día en los 19 años que llevo como capitán. Estuve pensando toda la noche en quiénes podían jugar, no fue fácil. Pero ésa era la situación. Teníamos dos jugadores, uno lesionado y con calambres; el otro, con 38 grados de fiebre. Hicimos lo mejor que pudimos. Jakub, que tiene 19 años, no lo tenía fácil, porque ayer terminó casi a medianoche, y hoy tenía que jugar singles y dobles. Hizo todo lo que pudo”. Y de paso: Australia también ganó el dobles, en el que Matthew Ebden y Max Purcell derrotaron a Mensik y a Pavlasek por 6-4 y 6-2 para firmar el 3-0.

Machac, en tanto, explicó: “Me desperté a la mañana y mi pierna estaba en un estado terrible. Pero no había otra opción que ir e intentarlo. Estábamos en peligro de ser descalificados. Para ser justo, digo que definitivamente no jugaré el sábado. Intentaré recuperarme para el resto de la temporada”. A Chequia, ya eliminada, le queda por jugar otra serie, contra Francia nada menos, pasado mañana. Navratil deberá esperar para saber si Lehecka se recupera al menos para entrar a la cancha. Este viernes, por el mismo grupo, se medirán Francia y España, ambas con la obligación de ganar para no quedar relegadas detrás de Australia.

Tomas Machac saluda al público después de jugar apenas seis minutos en su partido por la Copa Davis (Angel Martinez/Getty Images for ITF) Angel Martinez - Getty Images Europe

Las otras series

En el grupo D de la Copa Davis que se juega en Manchester, Canadá, el campeón de 2022, superó por 3-0 a Finlandia y dio un gran paso para quedarse con uno de los dos puestos de clasificación a las etapas decisivas: Denis Shapovalov venció por 7-6 (7-2) y 6-2 a Eero Vasa, y Felix Auger-Aliassime le siguió con el triunfo por 6-2 y 6-3 sobre Otto Virtanen. La victoria canadiense deja a la Argentina con la obligación de vencer a Gran Bretaña este viernes para llegar con chances al encuentro del sábado contra Finlandia.

En el grupo A, Países Bajos consiguió su primera victoria ante Brasil por 2-1: Joao Fonseca venció por 6-4 y 7-6 (7-3) a Botic van de Zandschulp en el primer duelo, pero Tallon Griekspoor empató la serie al superar por 7-6 (7-2) y 6-4 a Thiago Monteiro, y en el dobles, Wesley Koolhof y Van de Zandschulp derrotaron por 6-4 y 7-6 (7-5) a Rafael Matos y Marcelo Melo. El viernes jugarán Italia, el campeón defensor, y Bélgica.

Por el grupo C, Alemania dio cuenta de Chile con un 3-0 que deja sin chances a la formación capitaneada por Nicolás Massú. En una cancha dura en Zhuhai, Maximilan Marterer venció por 6-1 y 6-3 a Tomás Barrios Vera, y luego Yannick Hanfmann superó a Alejandro Tabilo por 7-5 y 6-4 para ganar la serie. Kevin Krawietz y Tim Puetz, quienes han perdido sólo una vez en la Davis, derrotaron a la dupla de Barrios y Matías Soto por 6-1 y 6-3. Los chilenos no pudieron quebrar un servicio en ninguno de los tres partidos. Alemania nunca ha perdido con Chile, que hoy no contó con un enfermo Nicolás Jarry. El viernes será el turno de Estados Unidos contra Eslovaquia.

La Davis se disputa esta semana con cuatro grupos repartidos en cuatro ciudades para determinar los participantes del llamado “Final 8″ que se realizará en Málaga, en noviembre. Avanzan los dos primeros equipos de cada grupo.

LA NACION

Temas Copa Davis