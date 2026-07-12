Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, por la final de Wimbledon 2026: horario y cómo ver online

Jannik Sinner (1°) y Alexander Zverev (2°) se enfrentan este domingo en la final del torneo individual masculino de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de Londres sobre canchas de césped.

El partido inicia a las 12 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Final de Wimbledon 2026

Domingo 12 de julio

12: Jannik Sinner (1°) vs. Alexander Zverev (2°) - ESPN y Disney+ Premium.

El mano a mano entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, previo a la final de Wimbledon

El italiano es el campeón defensor del torneo y accedió a la definición tras superar en semifinales a Novak Djokovic (7°) por un triple 6-4. Su camino comenzó con una victoria en primera ronda sobre el serbio Miomir Kecmanovic por 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2 y 6-3. Luego eliminó sucesivamente al portugués Nuno Borges por 7-6 (4), 7-6 (2) y 6-4; al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-3 y 6-4; al nipón Shintaro Mochizuki (Q) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3; y en cuartos al alemán Jan-Lennard Struff por 7-5, 7-6 (4) y 6-3.

El teutón, por su parte, se impuso en semifinales al británico Arthur Fery (WC) por 7-6 (0), 6-2 y 6-4 y anhela conseguir su segundo major en fila y el segundo de su carrera, tras quedarse esta temporada con Roland Garros. Es el segundo sembrado del torneo a partir de la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, el N° 2 del ranking mundial de la ATP al que el alemán superará a partir del próximo lunes cuando se actualice el escalafón.

Zverev debutó en Wimbledon con un triunfo sobre el belga Alexander Blockx por 6-4, 6-7 (8), 7-6 (5) y 7-6 (0) y siguió con otra ante el francés Valentín Royer por 6-1, 6-3 y 7-6 (3). Posteriormente, superó al estadounidense Marcos Giron por 6-2, 7-6 (4) y 6-4; al checo Jiri Lehecka (13°) por 6-4, 7-5, 3-6 y 7-6 (6); y al norteamericano Taylor Fritz (6°) por 6-4, 6-4 y 6-2.

El cuadro de Wimbledon, con los dos finalistas definidos, entre ellos Jannik Sinner, el campeón defensor

Sinner y Zverev se enfrentaron 14 veces en el circuito, con amplio dominio del italiano, que ganó 10 partidos. De hecho, se impuso en los últimos nueve encuentros y cuatro de ellos fueron esta temporada, todos en Masters 1000: en las semifinales de Indian Wells, Miami y Montecarlo; y en la final de Madrid.

Últimos 10 campeones de Wimbledon

2025 : Jannik Sinner (Italia).

: Jannik Sinner (Italia). 2024 : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). 2023 : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). 2022 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2021 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2019 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2018 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2017 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2016 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2015: Novak Djokovic (Serbia).

Jannik Sinner intentará conservar este domingo el título de campeón de Wimbledon Kin Cheung - AP

Tabla de campeones de Wimbledon

Roger Federer (Suiza) - 8

Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - 7

Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - 5

Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - 4

John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - 3

Norman Brookes (Australia) / John Hartley (Gran Bretaña) / Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) / Joshua Pim (Gran Bretaña) / Gerald Patterson (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jean Borotra (Francia) / René Lacoste (Francia) / Henri Cochet (Francia) / Don Budge (Estados Unidos) / Roy Emerson (Australia) / Jimmy Conors (Estados Unidos) / Stefan Edberg (Suecia) / Rafael Nadal (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2