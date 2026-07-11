Linda Noskova le ganó a Karolina Muchova y se consagró campeona de Wimbledon

Linda Noskova (12° del ranking) es la tercera campeona checa en Wimbledon en los últimos cuatro años del torneo de singles femenino. Se consagró este sábado en el césped del All England al ganarle a Karolina Muchova (9°) por 6-2, 5-7 y 6-3 en una final inédita para la historia del tercer Grand Slam de la temporada, ya que nunca el duelo decisivo había sido disputado entre dos tenistas de ese país. Delante de una leyenda como Martina Navratilova, quien les marcó el camino con nueve títulos allí y estaba en las tribunas, la vencedora puso a prueba su entereza, pese a su juventud.

En la primera final de esa categoría que disputa en su carrera, a los 21 años, Noskova llegó precedida de tres triunfos en sets corridos en esta semana, con menor desgaste físico que su compatriota. Nunca había superado los cuartos de final de un torneo de los grandes, pero llegó con el impulso de adjudicarse uno de los previos de la gira, el WTA 500 de Berlín. Luchó contra su amiga Muchova, ocho años mayor, y contra los nervios, que aparecieron en momentos claves; sin embargo, reaccionó a tiempo para levantar el trofeo.

La checa Linda Noskova derrotó a su coterránea Karolina Muchova y conquistó Wimbledon, en tres sets HENRY NICHOLLS - AFP

Noskova se mostró más sólida en el comienzo, pese a un bajo porcentaje de primeros servicios que no resultó un escollo en ese momento del juego, y tomó una ventaja de 4-1 que le daba tranquilidad, luego de quebrar a su rival en el cuarto game, en la segunda oportunidad que tuvo, y confirmarlo de inmediato.

Con el partido 5-2, el octavo game se convirtió en el más largo del primer set, con Muchova resistiendo en el saque después de quedar pronto 0-40. Logró remontar y salvar, incluso, una cuarta ocasión que tuvo Linda para cerrarlo. Sin embargo, Noskova mantuvo la ambición, ajustó sus devoluciones y en la quinta chance de break se quedó con el primer parcial.

Linda Noskova grita un punto con el alma durante el juego ante su amiga Muchova ap - AP

En el segundo, Karolina se mostraba suelta con su tenis y tuvo las primeras oportunidades para quedarse con el servicio de su rival cuando estaban 1-1. Buscó recibir más adelante y sus golpes resultaban más eficaces en el peloteo. Entonces, Linda se encontró en aprietos por primera vez en la final. Allí, la más joven conservó la calma y el saque, luego de levantar tres break. Pero fue un alerta.

Para sostenerse necesitó apelar a tiros exquisitos, como el que le permitió ponerse 3-2 tras un ida y vuelta con suspenso que se convirtió en uno de los puntos más aplaudidos de la tarde en el estadio. A eso le siguió otro quiebre clave, tras un error no forzado y un tiro de Muchova que viajó directo a la red. Con un ace, Linda volvió a ponerse 5-2. Parecía liquidado rápido el pleito. Pero, a continuación, desperdició tres chances de campeonato con el saque de Karoline. Y otro con su propio servicio, dando señales de vulnerabilidad emocional en el game más largo del encuentro, plagado de errores de una y de otra. Bajo tensión, Muchova achicó la diferencia en su séptima ocasión para quebrarle allí, lo remontó y, ganando cinco luchados games seguidos, llevó el duelo al tercer set. Y Noskova se fue al descanso tapándose los oídos, en medio de los aplausos. No quería que nada le hiciera notar lo que había dejado escapar.

Linda Nosková blocking out the noise as she battles Karolína Muchová for a Wimbledon title 😳 pic.twitter.com/AQb6tRF37m — SportsCenter (@SportsCenter) July 11, 2026

La definición se volvió más dramática. En ese contexto, ya sin resoluciones ágiles, Linda volvió a apretar un puño para darse aliento luego de largos minutos frustrantes. Y la imagen del primer set volvió a hacerse frecuente. Defendió dos saques jugando con el overol y logró un quiebre para ponerse 3-0. Ya sus golpes habían recuperado cierta precisión y eso llevaba a recobrar la confianza para conservar la distancia en el tanteador. Con esa actitud y un mejor servicio volvió a verse 5-2 arriba, como en los dos parciales anteriores.

¿Y esta vez? Puso todas las energías en su siguiente saque, tras darle poca resistencia al de Muchova que acortó la distancia. Pegó firme, arriesgó poco, marcó un ace y llegó a la séptima chance para ser campeona, con un saque ganador en todos los sentidos. Su rival no pudo devolver el tiro a la T y comenzó el festejo, que incluyó dejarse caer sobre el césped y una dosis de llanto bajo una toalla al llegar a su silla. Desde este lunes, la diestra de revés a dos manos ingresará al top 10: será 8 del mundo, su mejor ranking.

Linda Noskova is the champion 🏆



She defeats Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 to win her first Grand Slam. #Wimbledon pic.twitter.com/NJvtqHbVay — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

Muchova venía de eliminar a la estadounidense Coco Gauff en el ajustado tie-break de una semifinal de alto voltaje, y había conquistado semanas atrás el torneo de Bad Homburg, en Alemania. Fue su segunda final de Grand Slam, después de la que perdió frente a la polaca Iga Swiatek en Roland Garros 2023. Otra vez le tocó tener la cara de la derrota.