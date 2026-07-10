Así quedó conformada la final de Wimbledon 2026

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Jannik Sinner y Alexander Zverev, los dos mejores preclasificados, ganaron sus respectivos partidos de semifinales y competirán por el título
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La final del torneo individual masculino de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de Londres sobre canchas de césped, será entre Jannik Sinner (1°) y Alexander Zverev (2°), los dos mejores preclasificados. Es decir, en el césped inglés no hubo lugar para sorpresas.
El primero que accedió al encuentro decisivo fue el alemán con un triunfo sobre el sorpresivo Arthur Fery (WC) por 7-6 (0), 6-2 y 6-4. El teutón, ganador de Roland Garros y quien aspira a obtener su segundo título de un major, es el segundo sembrado del torneo a partir de la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, N° 2 del ranking mundial de la ATP.
Después, el italiano, campeón defensor del campeonato, hizo valer su presente sobre Novak Djokovic (7°) y le ganó por un triple 6-4. Así, el serbio no pudo llegar a la definición para pelear por su octava corona en Londres, con la que alcanzaría a Roger Federer como el máximo ganador de la historia.
Resultados de las semifinales de Wimbledon 2026
- Jannik Sinner (1°) a Novak Djokovic (7°) por 6-4, 6-4 y 6-4.
- Alexander Zverev (2°) a Arthur Fery (WC) por 7-6 (0), 6-2 y 6-4.
Final de Wimbledon 2026
Domingo 12 de julio
- 12: Jannik Sinner (1°) vs. Alexander Zverev (2°) - ESPN y Disney+ Premium.
La definición de Wimbledon está programada para este domingo a las 12 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Últimos 10 campeones de Wimbledon
- 2025: Jannik Sinner (Italia).
- 2024: Carlos Alcaraz (España).
- 2023: Carlos Alcaraz (España).
- 2022: Novak Djokovic (Serbia).
- 2021: Novak Djokovic (Serbia).
- 2019: Novak Djokovic (Serbia).
- 2018: Novak Djokovic (Serbia).
- 2017: Roger Federer (Suiza).
- 2016: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
Tabla de campeones de Wimbledon
- Roger Federer (Suiza) - 8
- Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - 7
- Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - 5
- Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - 4
- John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - 3
- Norman Brookes (Australia) / John Hartley (Gran Bretaña) / Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) / Joshua Pim (Gran Bretaña) / Gerald Patterson (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jean Borotra (Francia) / René Lacoste (Francia) / Henri Cochet (Francia) / Don Budge (Estados Unidos) / Roy Emerson (Australia) / Jimmy Conors (Estados Unidos) / Stefan Edberg (Suecia) / Rafael Nadal (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2
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