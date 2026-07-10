Así quedó conformada la final de Wimbledon 2026

La final del torneo individual masculino de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de Londres sobre canchas de césped, será entre Jannik Sinner (1°) y Alexander Zverev (2°), los dos mejores preclasificados. Es decir, en el césped inglés no hubo lugar para sorpresas.

El primero que accedió al encuentro decisivo fue el alemán con un triunfo sobre el sorpresivo Arthur Fery (WC) por 7-6 (0), 6-2 y 6-4. El teutón, ganador de Roland Garros y quien aspira a obtener su segundo título de un major, es el segundo sembrado del torneo a partir de la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, N° 2 del ranking mundial de la ATP.

Después, el italiano, campeón defensor del campeonato, hizo valer su presente sobre Novak Djokovic (7°) y le ganó por un triple 6-4. Así, el serbio no pudo llegar a la definición para pelear por su octava corona en Londres, con la que alcanzaría a Roger Federer como el máximo ganador de la historia.

A los 39 años, Novak Djokovic lo sigue intentando; el serbio ganó siete veces en Wimbledon HENRY NICHOLLS - AFP

Resultados de las semifinales de Wimbledon 2026

Jannik Sinner (1°) a Novak Djokovic (7°) por 6-4, 6-4 y 6-4.

a Novak Djokovic (7°) por 6-4, 6-4 y 6-4. Alexander Zverev (2°) a Arthur Fery (WC) por 7-6 (0), 6-2 y 6-4.

Final de Wimbledon 2026

Domingo 12 de julio

12: Jannik Sinner (1°) vs. Alexander Zverev (2°) - ESPN y Disney+ Premium.

El cuadro de Wimbledon, con los dos finalistas definidos, entre ellos Jannik Sinner, el campeón defensor

La definición de Wimbledon está programada para este domingo a las 12 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El alemán Alexander Zverev celebra fue el campeón de Roland Garros 2026; va por más en el césped inglés Adam Davy - PA Wire DPA

Últimos 10 campeones de Wimbledon

2025 : Jannik Sinner (Italia).

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: Novak Djokovic (Serbia). 2018 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2017 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2016 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2015: Novak Djokovic (Serbia).

Roger Federer es el máximo ganador de la historia de Wimbledon con ocho títulos AP

Tabla de campeones de Wimbledon