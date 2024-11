Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev, en vivo: cómo ver online el partido por el ATP Finals 2024

Este jueves, no antes de las 16.30 (hora argentina), el italiano Jannik Sinner (N°1 del ranking ATP) y el ruso Daniil Medvedev (4°) se enfrentan en el marco de la etapa de grupos del ATP World Tour Finals 2024. El encuentro, que se disputa en la Pala Alpitour de Turín, Italia, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que transmite todos los partidos del último torneo de la temporada.

El mejor del mundo en la actualidad ganó los dos partidos que disputó hasta el momento en el Nitto ATP Finals. Primero venció 6-3 y 6-4 al australiano Álex De Miñaur (9°) y luego hizo lo propio con el estadounidense Taylor Fritz (5°) por doble 6-4. Busca revancha para consagrarse campeón de este certamen por primera vez, ya que en la última edición perdió la final frente al serbio Novak Djokovic, ausente este año por decisión personal.

El italiano Jannik Sinner ya se aseguró finalizar la temporada 2024 en lo más alto del ranking Antonio Calanni - AP

Medvedev, por su parte, acumula una victoria (6-2 y 6-4 vs. De Miñaur) y una derrota (6-4 y 6-3 vs. Fritz), por lo que necesita ganar para aspirar a meterse en la próxima ronda. Ya ganó el ATP Finals en una oportunidad, en 2020, cuando derrotó por 4-6, 7-6 (2) y 6-4 al austríaco Dominic Thiem en la final. Además, llegó a la definición al año siguiente, pero no pudo defender el título al caer ante el alemán Alexander Zverev por doble 6-4.

Cómo ver online el ATP Finals 2024

Todos los partidos del ATP Finals 2024 se pueden ver por streaming a través de la plataforma Disney+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo. A su vez, la señal televisiva ESPN 2 transmite los encuentros más relevantes. Quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).

Sinner y Medvedev se vieron las caras 14 veces a lo largo de sus carreras y la paridad es absoluta, con siete victorias para cada uno. En el propio ATP Finals se enfrentaron en el Round Robin de 2020, con triunfo para el ruso 6-0, 6-7 (5) y 7-6 (8), y en las semifinales de 2023, con victoria para el italiano por 6-3, 6-7 (4) y 6-1. Sin embargo, Daniil ganó apenas uno de los últimos ocho partidos ante el actual líder del ranking ATP: fue en los cuartos de final de Wimbledon 2024. El último mano a mano, en tanto, fue en los cuartos del Masters 1000 de Shanghai, en los que Sinner ganó por 6-1 y 6-4.

Tabla de campeones del ATP Finals

Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos

Roger Federer (Suiza) - Seis

Iván Lendl (Checoslovaquia) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Cinco cada uno

Ilie Năstase (Rumania) - Cuatro

Boris Becker (Alemania) y John McEnroe (Estados Unidos) - Tres cada uno

Björn Borg (Suecia), Lleyton Hewitt (Australia) y Alexander Zverev (Alemania) - Dos cada uno

Stan Smith (Estados Unidos), Jimmy Connors (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos), Guillermo Vilas (Argentina), David Nalbandian (Argentina), Manuel Orantes (España), Alex Corretja (España), Stefan Edberg (Suecia), Michael Stich (Alemania), Gustavo Kuerten (Brasil), Nikolay Davydenko (Rusia), Andy Murray (Gran Bretaña), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Stefanos Tsitsipas (Grecia) y Daniil Medvedev (Rusia) - Uno cada uno

