Javier Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis que recibirá a Turquía en Neuquén

Con tres regresos (Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Andrés Molteni) y dos de los que en febrero viajaron al incómodo desafío en Corea del Sur (Thiago Tirante y Guido Andreozzi), el capitán Javier Frana oficializó a los convocados para la serie de Copa Davis frente a Turquía, en el estadio Ruca Che de Neuquén (sobre superficie dura, bajo techo), el 19 y 20 de septiembre próximos. Si la Argentina triunfa, sostendrá la categoría en la elite y se ganará un lugar en los Qualifiers de 2027; si pierde, algo que se presenta como improbable por la diferencia de jerarquía con el rival, descenderá a la zona Americana.

“Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores”, apuntó el rafaelino Frana, que dirigirá su primera serie como local. Hasta aquí capitaneó en Noruega, Países Bajos, Italia y Corea del Sur: en este último cruce, por la primera ronda de los Qualifiers, la Argentina cayó 3-2. Ante Turquía será la primera serie que se juegue en la Patagonia.

Thiago Tirante y Javier Frana, durante la serie de febrero en Busan: Corea del Sur se impuso 3-2 Prensa AAT

Uno de los jugadores que quedaron afuera de la citación, por ejemplo, fue Tomás Etcheverry, el segundo argentino mejor rankeado en singles (31°, sólo por debajo de Fran Cerúndolo, que es 25°). Sin embargo, el platense no atraviesa por un buen momento: perdió once de sus últimos catorce partidos. Navone, sin embargo, está construyendo una temporada mucho más sólida en la gira norteamericana y Frana volvió a citarlo después de su debut como capitán, en enero de 2025, en el triunfo 3-2 ante Noruega de visitante, cuando Navone ganó el quinto punto.

Además, Frana se refirió a la ausencia de Horacio Zeballos, el número 3 del mundo en dobles: “Por cuestiones personales y un proceso migratorio, no fue posible tenerlo en cuenta”.

El festejo emocionado de Mariano Navone en enero de 2025, cuando ganó el quinto punto en la serie de Copa Davis ante Noruega, de visitante X

Turquía todavía no oficializó a sus convocados. Ubicado en el puesto número 33 del ranking de naciones de la Federación Internacional de Tenis, el equipo euroasiático llegará a Neuquén tras ganarle a Eslovenia por 3-1 en condición de visitante, en la primera ronda del Grupo Mundial I. Mert Alkaya, de 26 años y 298° en singles de ATP, y Yanki Erel, de 25 y 303°, son los tenistas mejor posicionados, suelen actuar en el Challenger Tour y en el circuito de Futures (el Men’s World Tennis Tour).

El equipo argentino buscará alcanzar su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis -con un registro actual de 99 triunfos y 75 derrotas-, justo en la temporada en la que se cumplirá una década de la conquista de la Ensaladera de plata, ante Croacia en Zagreb.

Francisco Cerúndolo, el single 1 del equipo argentino de Copa Davis TIZIANA FABI - AFP

Será la primera vez que Argentina juegue una serie como local después de dos años y siete meses, tras la sufrida victoria (3-2) de febrero de 2024 frente a Kazajistán, en el Jockey Club de Rosario. En la centenaria historia de la Copa Davis sólo hubo un antecedente entre ambas naciones: en 1964, en Estambul, donde el equipo albiceleste representado por Eduardo Soriano y Roberto Aubone se impuso por 5 a 0. Al ser una serie disputada antes de 1970, para esta oportunidad se sorteó la localía y Argentina salió beneficiada.