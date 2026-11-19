El español Rafael Jódar admitió este jueves que nunca es fácil de gestionar todo lo que vivió en los últimos meses, en los que se convirtió en la revelación de la temporada masculina de tenis, pero celebró haberlo manejado bien.

A la espera de la Copa Davis con España la próxima semana en Bolonia (24-29 de noviembre), Jódar dio por terminada su primera campaña en el circuito ATP, donde irrumpió con fuerza hasta alcanzar actualmente la décima plaza en el ranking.

Clasificado para el Masters ATP, que reúne a los ocho mejores del curso, quedó eliminado este jueves al caer ante el estadounidense Ben Shelton (4º) por 7-6 (10/8) y 7-5, en el cierre de su grupo en Turín, lo que lo dejó con un balance de tres derrotas en otros tantos partidos en su grupo.

Rafael Jodar abandona la pista de Turín, en medio del reconocimiento general MARCO BERTORELLO - AFP

“Si pensamos en enero y ponemos perspectiva sobre todo lo que he conseguido, pues estoy muy contento. No es fácil para un chico de 20 años que todo llegue tan rápido, pero creo que las personas que están cerca de mí y que me aprecian lo han sabido llevar muy bien”, analizó.

“No hay que ponerse ninguna expectativa, ninguna presión. Todo lo contrario, hay que disfrutar en la pista y jugar al tenis, que es lo que mejor se me da”, apuntó.

El joven madrileño de 20 años prefirió no poner una nota a su campaña para escapar de esa presión añadida de cara a 2027. “Poner una nota no me gusta porque al final, cuando la pones, siempre estás pensando en superarla. Sé que he hecho las cosas bien y que he disfrutado mucho en todos los torneos en los que he estado”, subrayó.

¡Pelotazo de Shelton a Jódar! 😳



🤝 Rápidamente el español aceptó las disculpas del estadounidense.



📺 Mirá las #ATPFinals por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/55AIvzqicq — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 19, 2026

“El objetivo principal al principio de la temporada era conocer todos los torneos y competir contra los mejores del mundo. Creo que ese objetivo lo he cumplido y estar aquí en las ATP Finals (el Masters) significa mucho para mí”, afirmó.

Antes de 2026, solo había jugado tres partidos en el circuito ATP. Este año disputó 67, con un balance de 45 victorias y 22 derrotas. Logró además su primer título, en Marrakech (Marruecos), y acaba el año en el Top 10 después de haberlo empezado en el puesto 165.

El pequeño crack dejó otras reflexiones interesantes. Evidentemente, lo tiene claro. “Después de haber jugado contra los mejores jugadores del mundo, veo que, si sigo mejorando y mantengo la ambición de ser mejor cada día, puedo convertirme en un mejor jugador. Y de eso se trata precisamente, de ser cada día un poquito mejor y de seguir mejorando en todos aquellos aspectos en los que creo que todavía puedo progresar de cara al futuro”, dijo.

Y fue más allá. “Este torneo verdaderamente refleja a los ocho mejores jugadores durante todo el año, no solo durante una parte. Y bueno, si quiero estar aquí el año que viene o en los próximos años, tendré que hacer las cosas muy bien, tendré que trabajar como he trabajado durante este año”, resumió.

¿Y del otro lado de la red? “Fue realmente difícil hoy. Rafa es un jugador espléndido, es un gran competidor, con muchas armas. Estoy feliz por haber resistido”, respiró aliviado Shelton, tras el ajustado triunfo.

Alcaraz, otra vez con problemas físicos MARCO BERTORELLO - AFP

Alarma por Alcaraz

Carlos Alcaraz intentará jugar este viernes contra Flavio Cobolli en el ATP Finals. Clasificado para las semifinales, el murciano quiere darse la oportunidad de continuar en la competición a pesar de las molestias que padece en el isquiotibial de la pierna izquierda y en la rodilla derecha.

Este jueves al mediodía acudió al Inalpi Arena para someterse a unas pruebas médicas en el Instituto de Medicina de Turín, que está junto al pabellón en el que se están disputando esta semana el ATP Finals, el clásico Masters. El murciano se hizo una resonancia magnética para comprobar el alcance de la lesión, que aún se desconoce, y no se entrenó en la Fan Village Court, como estaba previsto a partir de las 13. De hecho, media hora después, abandonó las instalaciones para tomar un coche que le trasladara al hotel, en el centro de la ciudad.