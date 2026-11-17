Continúa este miércoles 18 de noviembre el ATP Finals, el último certamen del año que reúne a los mejores tenistas de la temporada y tiene lugar en el Inalpi Arena de Turín, Italia, sobre una cancha de cemento y bajo techo; y en la cuarta jornada se disputan dos partidos correspondientes a la segunda fecha del Grupo Iván Lendl.

Todos los juegos del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.

Daniil Medvedev enfrenta a Carlos Alcaraz con el anhelo de lograr su segundo triunfo HECTOR RETAMAL - AFP

En la jornada se enfrentan, desde no antes de las 10 (hora argentina), el español Carlos Alcaraz (2°) con el ruso Daniil Medvedev (4°) en un choque de ganadores de la primera fecha mientras que desde no antes de las 16.30 lo hacen el italiano Flavio Cobolli (5°) vs. el estadounidense Frances Tiafoe (7°), los perdedores en sus respectivos debuts.

Cronograma del día 4 del ATP Finals

*Los horarios corresponden a la Argentina

No antes de las 10: Carlos Alcaraz (2°) vs. Daniil Medvedev (4°).

No antes de las 16.30: Flavio Cobolli (5°) vs. Frances Tiafoe (7°).

Así están las tablas de posiciones de los grupos del ATP Finals

Hasta el momento, el único clasificado a semifinales es Alexander Zverev (1°), quien ganó sus dos encuentros en la zona John McEnroe. Ben Shelton (3°), Arthur Fils (7°) y Rafael Jódar (8°) todavía tienen chances de acceder al cuadro de los cuatro mejores.

El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio no se clasificó a esta edición y es la tercera ocasión seguida que se ausenta porque en 2024 y 2025 fue baja por lesión. Es así que ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015.

Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase. De los tenistas que disputan el torneo este año, Zverev fue campeón dos veces y Medvedev, una. Jannik Sinner, el último bicampeón, es el gran ausente por problemas físicos.

Alexander Zverev se clasificó a las semifinales del ATP Finals gracias a las dos victorias que logró Luca Bruno - AP

Tabla de campeones del ATP Finals