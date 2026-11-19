La australiana Ashleigh Barty, tres veces campeona individual de Grand Slam y exnúmero 1 del mundo, fue elegida para ingresar en el prestigioso Salón de la Fama del Tenis Internacional, en Newport, en 2027. Retirada sorpresivamente en 2022, con 25 años y en lo más alto de la clasificación femenina, superó en la votación al argentino Juan Martín del Potro, que ya había sido designado hace una temporada, entre los favoritos de la “Clase 2026″, pero no ingresó y el galardonado de esa camada fue el legendario suizo Roger Federer. la rusa Svetlana Kuznetsova (2° en 2007, ganadora del US Open 2004 y Roland Garros 2009) también aspiraba al galardón.

Ashleigh Barty besando el trofeo de Australia 2022 MARTIN KEEP - AFP

Barty y también el japonés Shingo Kunieda (el mejor tenista adaptado de la historia, que también ingresó en el Hall of Fame, pero en la categoría de Tenis en Silla de Ruedas), recibieron la noticia en videollamadas conducidas por los copresidentes del Salón de la Fama, Kim Clijsters y Patrick McEnroe. Las llamadas incluyeron mensajes de felicitación personales de casi veinte miembros del Salón de la Fama, entre ellos Tracy Austin, Jim Courier, Federer, Martina Navratilova, Pat Rafter, Pam Shriver y Esther Vergeer, entre otros.

La ceremonia de incorporación al prestigioso club será del 26 al 28 de agosto del año próximo, antes del US Open, cuando la “Clase 2027″ se reúna con sus compañeros del Salón de la Fama en Newport, Rhode Island.

La comunicación a Barty y Kunieda

The call every tennis legend dreams of receiving. ❤️🎾 Congratulations to the Class of 2027, @ashbarty and @shingokunieda ✨



Next stop, Newport, Rhode Island, for the Induction Celebration, August 26–28, 2027! pic.twitter.com/acYpesHfpe — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) November 19, 2026

Barty fue tres veces campeona de Grand Slam en singles: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y Australia 2022. También conquistó su primer Grand Slam en dobles en el Abierto de los Estados Unidos de 2018. En singles alcanzó el número 1 del mundo en 2019, manteniéndose en la cima durante 121 semanas (incluidas 114 consecutivas). Terminó el año como N° 1 durante tres temporadas seguidas, de 2019 a 2021. Finalmente, se retiró estando en la cima del ranking después de su conquista en el Abierto de Australia 2022.

La “Categoría Jugador” del Hall of Fame reconoce a los jugadores de la ATP y la WTA que “lograron un historial distinguido de logros competitivos al más alto nivel internacional”, según la entidad. Para ser elegido, un candidato debe recibir un voto afirmativo en el 75% o más de las papeletas enviadas por el Grupo de votación (compuesto por 140 periodistas de tenis, historiadores y miembros del Salón de la Fama) o un total combinado del 75% del resultado de ese mismo grupo de votación y los puntos del voto de los fanáticos, vía web (esta votación fue ganada por Del Potro, lo que le otorgó un 3% extra, pero no le alcanzó).

Juan Martín Del Potro en el Empire State Building, con el trofeo del US Open 2009 SHANNON STAPLETON - X90052

¿Del Potro, el tenista más trascendente de la historia del tenis argentino después de Guillermo Vilas, fue ser candidato por tercera vez? Sí. El reglamento dice: “Si un candidato de la categoría de Jugador no resulta elegido, permanecerá en ella durante los próximos dos años, a menos que resulte elegido o pierda su elegibilidad en función del año de su retiro”. Vilas, en 1991, y Gabriela Sabatini, en 2006, son los únicos argentinos que pudieron entrar en el Hall of Fame.