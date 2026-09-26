Juegos Suramericanos: el tenista Lautaro Midón ganó la medalla de oro en singles y encabezó un podio pleno argentino

El correntino Lautaro Midón logró la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026 en un torneo de singles masculino que terminó teniendo un podio ciento por ciento argentino. Esa circunstancia fue la única de todo el evento que ya está en su recta final en Santa Fe, donde los representantes nacionales se quedaron con todas las preseas en una misma disciplina.

Midón, primer clasificado del cuadro, venció a su amigo Juan Manuel La Serna en el partido definitorio por 6-3 y 6-2 y cerró, además, una gran semana en lo personal, ya que se había quedado con la de plata en el cuadro de dobles en dupla con su vencido de este sábado. A Lautaro y La Serna se les escapó el oro en el súper tie-break frente a la dupla colombiana compuesta por Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez, por 2-6, 7-6 (13-11) y 10-7.

TENIS: ¡MIDÓN, LA SERNA Y AMBROGI SE SUBIERON AL PODIO! 🥇🥈🥉



Argentina se quedó con las tres medallas en single masculino en los Juegos Suramericanos. ¡FELICITACIONES! 👏 pic.twitter.com/5cvLOKeqbM — TyC Sports (@TyCSports) September 26, 2026

Luciano Ambrogi, quien había perdido con Midón en las semifinales, se quedó con la de bronce al vencer al venezolano John Echeverría por 7-6 (7-5) y 6-3.

El otro oro alcanzado por el tenis en los Juegos tuvo como protagonistas a la cordobesa Luisina Giovannini y a la riojana Jazmín Ortenzi, quienes vencieron en la final de dobles femenino a las chilenas Jimar Gerard y Antonia Vergara por 6-2 y 6-4. La pareja se llevó el título tras imponerse en todos los encuentros sin haber cedido ningún set.

Luisina Giovannini ganó el título del dobles femenino en los Juegos Suramericanos 2026 jugando con Jazmín Ortenzi gentileza

En rigor, el tenis completó ocho premiaciones para el medallero argentino, ya que también se subieron al podio Ortenzi (plata) y Luciana Moyano (bronce) en el singles femenino y Luciano Ambrogi junto a la propia Moyano en el dobles mixto, donde cayeron en la definición y se quedaron con la medalla de plata.

Gran jornada para Argentina 🇦🇷 en los Juegos Suramericanos 🙌



🥇 Giovannini / Ortenzi — Dobles femenino

🥈 Midón / La Serna — Dobles masculino

🥈 Moyano / Ambrogi — Dobles mixto



Y mañana, más: Midón 🇦🇷 y La Serna 🇦🇷 disputarán una final 100% argentina en singles masculino,… pic.twitter.com/n8MJBkcGWb — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 26, 2026

“Vi a los chicos y chicas hacerse cargo del favoritismo, por la presión de tener que jugar de local, y los vi espectacular. Creo que mostraron un nivel muy alto y me pone contento verlos feliz, jugando de esta manera”, había comentado Guillermo Coria, ex número 3 del mundo, en su paso por el complejo el viernes para seguir en vivo algunos de los partidos.

En la tabla general, la delegación nacional se ubica hasta el momento segunda, por detrás de Brasil, con 80 oros, 86 platas y 125 bronces, lo que hacen un total de 291 podios.

Argentina había recibido a los Juegos Suramericanos en dos ocasiones. La primera fue en 1982, en la segunda edición, cuando aún se llamaban Juegos Cruz del Sur (así fueron creados en 1978, en Bolivia) y la albergó Rosario. Y luego, en 2006, en Buenos Aires, ya con la actual denominación. En ambas oportunidades lideró la tabla de máximos ganadores: en 1982 con 286 medallas (116 de oro, 98 de plata y 72 de bronce) y en 2006 con 292 (105 de oro, 95 de plata y 92 de bronce).

Ya en 2010, Colombia le arrebató ese lugar de privilegio y desde entonces, la Argentina fue cayendo incluso del podio, a excepción de la anterior edición: quedó en el 4° lugar en Medellín 2010, Santiago 2014 y Cochabamba 2018 y en el 3° en Asunción 2022.