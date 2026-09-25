Antes de la sentencia por el asesinato de Martín Aramburú, los acusados dijeron sus últimas palabras

El juicio por el asesinato del exjugador de rugby Federico Martín Aramburu, ocurrido en 2022, llega este viernes a su fin. En la última jornada del proceso que se desarrolló este mes en París, los dos principales acusados, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, ​​tuvieron su oportunidad de declarar ante el Tribunal de lo Penal de París y ahora esperan el veredicto. La Fiscalía pidió entre 20 y 27 años de prisión

“Jamás encontraré palabras para expresar el sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburú. Ya se ha dicho todo”, declaró Bouvier, de acuerdo a lo que publicó el medio francés L’Equipe.

La esposa de la víctima, María Aramburu THOMAS SAMSON - AFP

Por su parte, Le Priol expresó: “Durante estas tres semanas, intenté ser completamente honesto, ser sincero, para la familia, para el tribunal, hacer todo lo posible por dar respuestas que nunca satisfarán, que nunca reemplazarán a Aramburú. 27 años es asombroso, esa era mi edad en el momento de los hechos”.

Martin Aramburu con la camiseta del Casi. RODRIGO NESPOLO/La Nación Rodrigo Nespolo

Y agregó: “Pero ¿cuánto vale la vida de un hombre? También he aprendido mucho sobre mí mismo. Y simplemente quisiera mejorar algún día. Es relativamente posible en prisión. Para no volver a cometer lo irreparable. Soy cristiano como ustedes. El Papa está aquí hoy [por la visita de León XIV]. Es una señal. Espero que algún día la familia encuentre la fuerza para perdonarme, que yo me perdone a mí mismo”.

Los otros dos acusados, Antony S. y Lyson R., no añadieron nada. El juez presidente apela ahora a la “convicción personal” de los miembros del jurado, quienes no abandonarán la sala de deliberaciones hasta que se emita un veredicto. La sentencia se dictaría entre el mediodía y la tarde.

Aramburú estaba desarmado cuando murió el 19 de marzo de 2022 por diez disparos tras una pelea en la terraza de un bar de París. El autor de los tiros mortales es Le Priol, de 32 años, y Bouvier, de 35, fue el primero en disparar.

Dieron a conocer el video del momento previo al asesinato del expuma Federico Aramburú en París

La fiscalía solicitó 27 y 20 años de prisión, respectivamente, para los dos hombres, quienes niegan haber tenido la intención de matarlo y la premeditación.

El abogado de Le Priol, Xavier Nogueras, describió el jueves un caso “viciado” y “contaminado” desde el principio por “la apisonadora” de la prensa, que según él lo calificó de “crimen fascista”.

“Cuando se inyecta ideología en un crimen, se impide la serenidad necesaria” para comprenderlo, dijo Nogueras, quien recuerda que la afiliación política de los acusados no se tomó en consideración como circunstancia agravante. Le Priol siempre dijo “que se defendió” en una pelea.

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