Federico Martín Aramburú: las reacciones de la madre, el abogado y los medios de Francia tras el juicio

Luego del veredicto de los 12 jurados que este viernes dictaron sentencia ante el Tribunal en lo Criminal de París, en el final del juicio por el homicidio al ex rugbier Federico Martín Aramburú, las repercusiones por el desenlace del caso tuvieron un acto reflejo en los medios y las redes sociales en la noche europea. Las más de once horas de deliberación para las condenas, entre ellas, las de 26 y 19 años de prisión a Loïk Le Priol y su amigo Romain Bouvier, respectivamente, fueron el extenso prólogo para cerrar penalmente un capítulo doloroso por la muerte del ex deportista argentino. Y eso le dio aun mayor visibilidad a la enorme cobertura en los diarios y portales franceses, al punto de que la resolución se convirtió en uno de los temas centrales de diversas portadas.

Para la prensa deportiva francesa, especialmente el diario L’Equipe, Martín Aramburú no era un extranjero más, sino una figura entrañable del campeonato local que ayudó a hacer grande a Biarritz Olympique. Sus páginas celebraron que la sentencia “lleve finalmente paz a la familia del rugby francés, que se movilizó en masa durante las tres semanas que duró el juicio” y el tema quedó en la parte superior de la tapa de la edición de papel.

L'Equipe publicó de inmediato en su página de internet la noticia de las condenas principales por el homicidio a Martín Aramburú: 26 años de cárcel para Loïk Le Priol y 19 para Romain Bouvier.

En su versión digital, la difusión de la noticia estuvo acompañada por imágenes de video tomadas en las afueras de la sala, con las referencias principales de la resolución. Según el medio, hubo justicia para un “hijo adoptivo”, como retrató a quien, además, afrontó 22 encuentros internacionales en los Pumas y formó parte del plantel que logró el tercer puesto en el Mundial Francia 2007.

También hubo declaraciones de Yann Le Bras, abogado de la familia Martín Aramburú. “La reacción es de apaciguamiento hacia las familias Martín Aramburú y Hegarty”, aludió al amigo de Federico, y testigo de la matanza, Shaun Hegarty. “Las sentencias reflejan la gravedad de los crímenes. Hay que tener en cuenta que esta audiencia fue muy intensa. Las decisiones nos parecen equilibradas. Las familias podrán ahora cerrar este largo capítulo legal. Sin dudas, este cargo de premeditación, que no se sostuvo para Le Priol ni para Bouvier, podría haber sido aplicado, pero la decisión es acorde con los hechos”, evaluó el letrado, en el contexto de que existen diez días de margen para realizar apelaciones al fallo.

Finalmente, L’Equipe también recoge el testimonio de Cecilia Aramburú, la madre de Federico. “No entiendo cómo personas con semejante historial pudieron estar libres y actuar de esta manera, pero me alivia que ahora no puedan causar daño”.

La tapa del diario deportivo L'Equipe, con el foco principal en el estreno de Zidane en la selección de fútbol y, arriba, las penas para los asesinos del ex rugbier argentino.

Por su lado, con crónicas detalladas de lo sucedido jornada tras jornada, TV5Monde resaltó sobre todo la intervención de María Codino de Martín Aramburú, la viuda. Los reporteros franceses destacaron su “discurso desprovisto de odio y lleno de dignidad”, enfocado en la memoria de su esposo y el futuro de sus tres pequeños hijos.

En medio de la atracción por el inicio de la gira del papa León XIV por Francia y el impacto por una lesión de Kylian Mbappé en el debut de la selección en la Liga de Naciones de UEFA, Le Monde informó de inmediato los detalles de las penas e ilustró la noticia con una imagen que recorrió el mundo: el mural en memoria de Federico que se puede ver en la fachada de una de las tribunas del Parque de Deportes de Aguilera, de Biarritz. Y sumó una segunda foto emocionante, de familiares y amigos llegando al tribunal para escuchar el fallo, entre abrazos, besos y vestimentas con la bandera argentina y el reclamo de justicia. En rigor, la primera reacción de los excompañeros presentes combinó un profundo alivio y el dolor contenido.

"Federico Martín Aramburú ha sido la víctima de la alquimia funesta de este dúo", cita Le Monde, con una foto de un mural de Martín Aramburú en el estadio de Biarritz.

Por su parte, el francés Thomas Lievremont, que compartió el equipo con Martín Aramburú en su etapa dorada en Biarritz, permaneció junto a los familiares en la sala de audiencias y al ser dictada la sentencia dejó unas palabras que encierran el pensamiento del ambiente del rugby de su país. “Nada devolverá la vida de un padre de 42 años, pero la severidad de las penas es un mensaje ejemplarizante de la justicia francesa contra la violencia neofascista”, sentenció. Cerca estaba Amélie Mauresmo, ex número 1 del tenis y actual directora de Roland Garros, que no hizo menciones públicas pero se aferró al sentimiento de justicia con sus aplausos tras el dictamen.

En medio del detalle de las condenas, que incluyeron tres años de cárcel para Lyson Rochemir (dos y medio, en suspenso) y para Anthony Sorrentino (los tres, en suspenso) por ocultación y destrucción de pruebas, Le Parisien apeló a lo informativo: “Muerte de Martín Aramburú: penas severas, pero se descarta la premeditación para Le Priol y Bouvier”. El dibujo de uno de los momentos en los que el segundo de ellos compareció ante el jurado, de pie y con dos guardias de seguridad detrás, fue la imagen principal.

Algunos de los títulos deportivos principales de Le Parisien, entre ellos, el del fallo del tribunal por la muerte violenta de Martín Aramburú.

En La Croix, un medio católico, la presencia de León XIV se lleva gran parte de los titulares. No obstante, en medio de esas notas se observa: “Justicia: los asesinos del jugador de rugby Martín Aramburú, condenados”. Y en su análisis apela a subrayar varias frases fuertes que fueron utilizadas para sostener el nivel de las penas.