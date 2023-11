escuchar

Se dio la lógica, un esperado 1-1. Sin embargo, la historia fue al revés. Nadia Podoroska no pudo, otra vez. Y Julia Riera, ahora sí, es la principal esperanza del tenis argentino femenino. Al menos, en el contexto austero de los últimos años. La joven abrió la serie contra Eslovaquia, se le plantó a la número 1 rival, en su casa y estando 87 puestos debajo en el ranking, y le ganó a pura explosión. Está lejos de las 100 primeras, pero va en camino. Tiene pasta, tiene hambre.

Luego del destacado triunfo de la pergaminense Riera en el primer turno sobre Anna Karolina Schmiedlova en dos sets, 7-5 y 7-5, Podoroska, 78ª de la WTA, chocó con Viktoria Hruncakova, la 117ª. La rosarina no pudo en el segundo punto del cruce con las eslovacas en la primera jornada en Bratislava, por los playoffs de la Billie Jean King Cup. Y lo que podía ser un 2-0 para el equipo visitante quedó en un 1 a 1.

Riera viene de obtener dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile; ahora sorprendió en Bratislava. Prensa AAT

Tras un buen inicio, la Peque rosarina, de 26 años, cayó por 3-6, 6-3 y 6-3 en una hora y 48 minutos. En cambio, Riera, de 21 años y ubicada 158ª en el ranking mundial, había doblegado a Schmiedlova, 71ª y ganadora de tres trofeos en el circuito (dos en 2015 y uno en 2018). Por ende, la serie se definirá este sábado.

Se trata de dos realidades opuestas entre las argentinas en la competencia por equipos, en la que juegan varios factores, no solamente los rankings ni la estricta actualidad. Podoroska no gana un partido de singles por la ex Copa Fed desde febrero de 2020, cuando lo hizo ante Colombia. A partir de entonces perdió dos encuentros frente a Kazajistán en abril de 2021 en Córdoba, uno contra Brasil en noviembre de 2022 en Tucumán y el de este viernes en Bratislava. Riera, en contraposición, ganó los seis compromisos individuales que protagonizó en el certamen. “Les tengo fe a las dos singlistas. Sé que Nadia va a ir con hambre de revancha y que Julia está muy encendida”, comentó Mercedes Paz, la capitana.

El punto final y el festejo de Riera

¡TRIUNFAZO DE JULIA RIERA! 🎾🇦🇷



La joven de 21 años venció 7-5 y 7-5 a Anna Schmiedlova para darle el primer punto a Argentina contra Eslovaquia en los Play-Offs de la Billie Jean King Cup. pic.twitter.com/o41iwtJhkW — TyC Sports (@TyCSports) November 10, 2023

“Creo que la clave fue estar siempre positiva, alentándome en todos los puntos, sin regalar nada”, comentó Julia, la dueña del día del lado argentino. Si bien la de la capital eslovaca no es la superficie sobre la que suele competir, la reciente medallista de bronce en singles y dobles femeninos en los Juegos Panamericanos de Santiago dominó el encuentro casi de principio a fin. “Me gusta esta superficie. En los últimos dos años no jugué tantos torneos en cemento, pero me gusta. Quizás me faltaban más partidos. Hace poco jugué dos torneos en canchas rápidas y no fue muy bueno el resultado, pero esp me ayudó mucho para sentirme mejor hoy. Me gustaría jugar más torneos en rápidas”, manifestó.

“Este año tuve dos victorias muy importantes para mi carrera y ésta se suma a ellas por el contexto de jugar por Argentina y sumar un punto para el equipo”, contó Riera, refiriéndose a los triunfos obtenidos en el circuito ante la egipcia Mayar Sherif (55ª) y la kazaja Yulia Putinsteva (61ª).

La superficie, green set cushion, fue catalogada por la Federación de Tenis Internacional (ITF) como de categoría 2 (sobre 5), de velocidad media-baja, en contraste con la afirmación de Riera. Se trata de una superficie dura, usada bajo techo, pero lenta, pese a lo que se sospechaba. Las jugadoras argentinas esperaban un suelo mucho más rápido, pero finalmente se sintieron cómodas.

Hrunkacova 🇸🇰 venció a Podoroska 🇦🇷 e igualó la serie



1️⃣🇸🇰 ➖ 🇦🇷 1️⃣



Mañana se define con los otros dos duelos de singles y, de ser necesario, el dobles #VamosArgentina 🤍🩵 pic.twitter.com/vYxbwJ2QR1 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 10, 2023

La serie continuará este sábado a las 9 de Buenos Aires, con el partido que animarán las números 1 de cada seleccionado, Podoroska y Schmiedlova. Luego, ya con televisación de TyC Sports, se medirán Riera y Hruncakova, y a continuación se disputará el punto del dobles. Paz anunció a las bonaerenses Martina Capurro Taborda y Guillermina Naya; del lado del anfitrión estarán Hruncakova y Tereza Mihalikova, según lo adelantó el capitán Matej Liptak.

Eslovaquia, que protagonizó la etapa final de la competencia en 2021 y 2022, ocupa el puesto 11 en el ranking mundial de ITF por equipos, y Argentina figura en el casillero 21. El visitante accedió al cruce de playoffs en Bratislava al clasificarse en el grupo I Americas en abril pasado, en Cúcuta, Colombia.

La delegación argentina en Eslovaquia

Toman mate 🧉🇦🇷 pic.twitter.com/aud6Vkkq1Z — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 9, 2023

La eliminatoria es compleja y para Argentina ganarla implicaría un impulso importante en lo económico y deportivo, porque le otorgaría el pase a los Qualifiers de 2024. En caso de una derrota, el equipo volverá a la zona regional.

