Si la argentina Julia Riera (21 años) terminó 2023 encumbrándose como una de las tenistas de mayor presente y proyección de la región, habiendo ganado partidos en el circuito WTA y en la Billie Jean King Cup, el arranque de la nueva temporada la muestra aún más radiante. Nacida en Pergamino, la misma ciudad de Paola Suárez, una de las mejores jugadoras nacionales de todos los tiempos, Riera está construyendo una actuación fulgurante durante la gira australiana. En Brisbane , certamen WTA de categoría 500 en el que la bielorrusa Aryna Sabalenka, la número 2 del mundo, es la máxima preclasificada, Riera pasó de superar los desafíos de la clasificación a llegar, hasta el momento, a los octavos de final, derrotando a rivales de mucho mejor ranking.

Durante la madrugada de nuestro país, Riera obtuvo el triunfo más valioso de su joven carrera teniendo en cuenta el ranking de la rival. La argentina, que de chica adoraba sentarse frente a la TV para ver a Roger Federer y David Nalbandian, sus “ídolos” (también le gustaban Serena Williams y Maria Sharapova), venció a la rusa Ekaterina Alexandrova (21° del mundo; 29 años) por 6-3 y 6-4, en una hora y 21 minutos, por la segunda ronda del torneo aussie, sobre superficie dura (la misma del Abierto de Australia, claro) y con US$ 1.736.763 en premios. En la primera rueda del cuadro principal del certamen, armado por 64 jugadoras, Riera había eliminado a Viktoriya Tomova (75°; Bulgaria).

El festejo apasionado de Riera en el WTA 500 de Brisbane Brisbane International

Frente a Alexandrova, una jugadora con cuatro títulos que en febrero del año pasado alcanzó su mejor posición (16°), Riera construyó una tarea muy sólida, sin amedrentarse por la jerarquía de la rival. La jugadora entrenada por Juan Martín Aranguren anotó cuatro aces, cometió dos doble faltas, logró el 60% de los primeros saques, ganando el 71% de los puntos con el primer servicio (32 de 45) y el 47% con el segundo (14 de 30). Además, le quebró tres veces el saque a la rusa y, si bien Alexandrova le generó nueve chances de quiebre, sólo cedió el servicio propio una vez.

“Qué locura” , escribió Riera en sus redes sociales. En los 8vos de final de Brisbane se medirá con la checa Linda Noskova, de 19 años y 40° del ranking mundial, que llega de vencer a la 10a favorita, la rumana Sorana Cirstea, por 6-4, 4-6 y 6-4. Será el primer duelo entre ambas.

Riera, durante una entrevista con LA NACION, en el Cenard, en agosto del año pasado Manuel Cascallar

Riera sigue sumando kilometraje en la elite y puntos para el ranking. De hecho, en las posiciones “en vivo” ya se encuentra en el puesto 121°, lo que representa un crecimiento de 16 lugares. Naturalmente es su mejor ubicación. Hasta ahora, la mejor argentina del ranking WTA es Nadia Podoroska, 62° (la rosarina también estaba anotada en el torneo de Brisbane, pero al final se bajó de la competencia). Vale recordar que en los últimos Juegos Panamericanos, en Santiago 2023, obtuvo dos medallas de bronce: en singles y dobles, en pareja con Lourdes Carlé (actual 122° del mundo).

Riera es una tenista, como tantas en la Argentina, que tuvo limitaciones económicas para desarrollarse en la búsqueda del profesionalismo . En un deporte costoso como el tenis, los malabares económicos para poder viajar la chocaron con la realidad, una y otra vez. Es más: hasta evaluó no seguir jugando al tenis. “A los 13 o 14 años dejé el tenis por un tiempo, durante casi un año. Estaba un poco cansada de tanto entrenamiento y de no poder viajar para jugar. También mis amigas empezaban a salir y yo tenía que estar todo el día entrenando, no podía viajar mucho por el tema económico… entonces era como que no hacía ni una cosa ni la otra. En el verano, en vez de estar en la pileta disfrutando con mis amigas, tenía que estar haciendo la pretemporada. Me cansé y dije: ‘Ya está, no juego más’. Fue una etapa difícil porque yo quería seguir haciendo deporte; si no hacía nada me aburría. Soy muy hiperactiva”, le confesó Riera a LA NACION, durante un reportaje, el año pasado.

La emoción de Riera, el año pasado, en los Juegos Panamericanos de Santiago: ganó el bronce en singles y dobles ALEX DIAZ/SANTIAGO 2023 via PHOT - PHOTOSPORT CHILE

Es más. En 2021, a través del entrenador de ese momento, Riera consiguió un sponsor, pero el vínculo con el coach se terminó y el patrocinador también la dejó. La ayuda se esfumó. La tenista tenía una gira por Europa ya programada, lo cual fue un problema por la falta de recursos. A su familia se le ocurrió organizar una rifa a 2000 pesos el número, con un premio de un fin de semana en Merlo (San Luis) para dos personas. La situación no dejó de alarmar porque Riera, además, ya era jugadora del equipo argentino de la BJK Cup y, así y todo, necesitaba ser creativa para seguir compitiendo y viajando.

Riera, fanática de River, suele ir al Monumental Instagram

Todo, poco a poco y con mucho esfuerzo y dedicación, se fue acomodando. Criada a una cuadra del club Gimnasia y Esgrima de Pergamino, un lugar que adoptó para formarse como deportista y persona, jugando a todo y durante muchas horas al día, sin limitaciones y en un ambiente sano, luchó por sus sueños. Pateó la pelota de fútbol y tiró al aro de básquetbol, como hicieron su mamá (Florencia, profesora de educación física) y su papá (Antonio -o Tonito-, contador de profesión y futbolista y basquetbolista en Sports, otro de los clubes de la ciudad). Pero Julia, fanática de River y presente en el estadio Monumental cada vez que el circuito se lo permite, se sintió más atraída empuñando una raqueta de tenis. Competitiva desde chica, hoy disfruta de un presente radiante. Y va por más.

LA NACION