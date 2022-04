¿Wimbledon en problemas? La batalla judicial y la frase sugestiva de Djokovic por una decisión polémica

El comunicado del All England fue lapidario. Confirmando los rumores que se venían manejando las últimas semanas acerca del eventual veto a la participación de los tenistas de Rusia y de Bielorrusia en el próximo torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, en una guerra desatada desde el 24 de febrero pasado. En su parte final, el mensaje fue: “Dado el perfil de The Championships en el Reino Unido y en todo el mundo, es nuestra responsabilidad desempeñar nuestro papel en los esfuerzos generalizados del gobierno, la industria, las instituciones deportivas y creativas para limitar la influencia global de Rusia a través de los medios más fuertes posibles. En las circunstancias de tal agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos y bielorrusos a The Championships 2022″.

Daniil Medvedev, N° 2 del mundo, es el más perjudicado por la medida de Wimbledon

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Kremlin, pasando por la ATP, la WTA y las voces de los protagonistas, cada uno con su tesitura. Mientras el comunicado de Wimbledon sigue dando vueltas al mundo, era de esperar que surgiera algún contraataque judicial desde las partes afectadas. De hecho, este miércoles ya hubo filtraciones de esos movimientos y Wimbledon fue “advertido” de que podría enfrentarse a acciones legales por su drástica decisión. ¿Quiénes están al frente de la salida legal? El primero en mover las fichas fue la Federación Bielorrusa de Tenis. Acusa al All England Club de “actuar de forma ilegal al prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos en el certamen de esta temporada”.

En otra comunicación a través de los medios, la Federación Bielorrusa de Tenis dejó en claro que estaba consultando a distintos bufetes de abogados internacionales para “proteger” a sus estrellas. Concretamente se refirió a la dos veces ganadora de títulos de Grand Slam, Victoria Azarenka, y a la número 4 del mundo, Aryna Sabalenka. Asimismo, condenó a Wimbledon por “incitación al odio”.

El comunicado de la Federación Bielorrusa

“La Federación Bielorrusa de Tenis condena categóricamente la decisión tomada por los organizadores de Wimbledon de suspender a tenistas bielorrusos y rusos. Tales acciones destructivas no contribuyen en absoluto a la resolución de los conflictos, sino que sólo incitan al odio y a la intolerancia sobre una base nacional”.

“A lo largo de la historia del tenis se han producido conflictos armados en el mundo -en Irán, Afganistán, Siria, Yugoslavia y otros países-, pero nunca hasta ahora los organizadores de torneos habían suspendido a deportistas de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países”.

“Las decisiones ilegales de las organizaciones internacionales de tenis en relación con nuestros atletas socavan la reputación de estas organizaciones”, continúa con su mensaje la Federación Bielorrusa.

Victoria Azarena, doble campeona de Grand Slam, una de las bielorrusas a las que defiende su Federación de Tenis FREDERIC J. BROWN - AFP

La determinación de Wimbledon altera la composición de los cuadros principales del torneo. Además de afectar directamente a un jugador como Daniil Medvedev, número 2 del mundo, involucra a cerca de 20 tenistas más, entre rusos y bielorrusos, ubicados entre los 100 mejores de los rankings mundiales del ATP Tour y de la WTA Tour, que son los que usualmente ingresan de manera directa a los main draws. El objetivo de la Federación Bielorrusa es impugnar jurídicamente la decisión del All England.

Además de Medvedev, otra destacada raqueta rusa afectada por la decisión es Alexander Rublev, de 24 años y 8 del mundo. “Estoy bajo presión, no hay una respuesta correcta. Todo lo que diga estará mal. Lo que digo viene del corazón. En primer lugar, soy apolítico, no leo las noticias del mundo, sólo trabajo duro para jugar al tenis. Ayer tuvimos una conversación con Wimbledon y varios jugadores para intentar buscar una solución. Para ser honesto, las razones que dieron no tienen sentido ni lógica. Lo que está pasando ahora es totalmente discriminatorio contra nosotros, esto no es democracia y un mundo libre. Deberían darnos la oportunidad de elegir”.

El ruso Andrey Rublev dijo que la medida no tiene lógica

Además, aseguró que las autoridades del torneo podían barajar otras opciones: “Podrían haber dado los premios del torneo a la ayuda humanitaria, a las familias que están sufriendo, a los niños que están sufriendo, eso es algo que tendría un poco de impacto. En este caso, el tenis sería el único deporte en regalar tal cantidad, y sería gracias a Wimbledon, quien se llevaría toda la gloria. Soy ruso, nací en Rusia, viví allí toda mi vida, sólo quiero demostrar que somos buenas personas. No pueden ponernos en la misma canasta”.

Otras voces que cuestionaron la decisión fueron de Martina Navratilova y Novak Djokovic. Navratilova, que ganó 9 veces en el All England entre 1978 y 1990, calificó la decisión de “errónea”, agregando: “Una exclusión como ésta, sin culpa de estos jugadores, no es el camino a seguir. El tenis es un deporte tan democrático que es difícil cuando ves que la política lo destruye”.

La bielorrusa Aryna Sabalenka es otra de las víctimas de la decisión de Wimbledon

Djokovic, en tanto, que ya viene con la polémica desde comienzos de año por su decisión de no vacunarse contra el Covid, lo que le significó ser expulsado de Australia y no jugar varios torneos, dijo que aunque entendía el trauma emocional que provoca una guerra a partir de su experiencia personal con la historia serbia, estaba en contra de la decisión. “Creo que es una locura. Cuando la política interfiere en el deporte, el resultado no es bueno”.

El extenista ucraniano Alexandr Dolgopolov criticó a Vladimir Putin @alexdolgopolov

El respaldo de Dolgopolov

Asimismo, la medida de Wimbledon fue bien vista por la exestrella ucraniana Alex Dolgopolov. “Esto hará entender a los dirigentes rusos que están actuando ilegalmente. Wimbledon no va a detener la guerra, es sólo una señal adicional de que el mundo condena a Putin”, le manifestó Dolgopolov al diario The Independent. Y agregó: “Cuantas más señales de este tipo, si es el tenis o si es la FIFA la que les bloquea el fútbol, muestra a la gente que Rusia está haciendo algo malo”. Ya en su momento Dolgopolov había sido enérgico con el tema de la guerra.

Elina Svitolina, Marta Kostyuk y Sergiy Stakhovsky, figuras del tenis de Ucrania, le solicitaron a sus colegas rusos y bielorrusos que denuncien a su gobierno si quieren competir a nivel internacional. “Nos hemos dado cuenta de que algunos jugadores rusos y bielorrusos han mencionado vagamente la guerra en algún momento, pero nunca han afirmado claramente que Rusia y Bielorrusia la iniciaron en el territorio de Ucrania”, dijeron en las redes sociales. “El propio silencio de los que eligen seguir así es insoportable, ya que conduce a la continuación de los asesinatos en nuestra patria”.

El mail de la WTA, que se suma a la movida judicial

La WTA, entidad que conduce el tenis femenino, también tomará medidas contra Wimbledon y la Lawn Tennis Association (LTA), de acuerdo con un informe brindado por el diario francés L’Equipe.

En un correo electrónico, enviado a las jugadoras por el jefe de la WTA, Steve Simon, el organismo “estudia la posibilidad de imponer sanciones a Wimbledon y a la LTA tras su decisión de prohibir a rusas y bielorrusas jugar los torneos en suelo británico los próximos meses de junio y julio”.

Desde el caso Peng Shuai, se conocía que Steve Simon, el jefe de la WTA, era capaz de tomar medidas contundentes para defender los intereses del tenis femenino. En la carta enviada a las jugadoras, Simon recuerda que “si la WTA condena enérgicamente las acciones llevadas a cabo por Rusia en Ucrania, seguimos apegados al principio esencial de nuestro deporte en el que las inscripciones en los torneos se basan en el mérito y sin discriminación. A ningún atleta se le ha impedido jugar en un torneo por las acciones de su gobierno”.

Por ello, los responsables de la WTA están estudiando las sanciones que podrían imponerse a Wimbledon y a la LTA, la federación inglesa de tenis, tras su decisión de prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos en los torneos disputados en suelo británico en junio y julio, incluido Wimbledon, del 27 de junio al 10 de julio.

“Estas decisiones son una violación de las reglas del Grand Slam y de la WTA”, dijo Steve Simon. “Les hemos notificado formalmente nuestra posición, reservándonos el derecho a imponer las sanciones apropiadas, que pueden incluir (entre otras cosas) el retiro de los puntos del ranking de Wimbledon, multas y la suspensión de la afiliación a la WTA y a la LTA”.

Simon agregó que la WTA también está estudiando “qué acciones podrían emprender las 13 jugadoras del top 100 afectadas por la prohibición de Wimbledon en virtud de las normas del Grand Slam”. Se habla de discriminación, argumentando que sus compatriotas que no juegan al tenis no tienen prohibido trabajar en Inglaterra.