La gaviota indiscreta, un presagio de escándalo y la humorada que sacó del fastidio a un tenista argentino

El Masters 1000 de Madrid acapara la atención de la semana en el ATP Tour, más allá de las caídas de muchos grandes nombres (Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev) y de la emotiva despedida de esta competencia del enorme Rafael Nadal. La final, de este domingo, tendrá al ruso Andrey Rublev (7°) y al canadiense Felix Auger-Alassime. Sin soslayar, claro, la gran definición de mujeres de este sábado: la que sostendrán la polaca Iga Swiatek (1a) y la bielorrusa Aryna Sabalenka (2a).

Pero más allá de las grandes raquetas que pasaron y siguen por la capital española, en otros puntos de Europa se desarrollan varias competencias del planeta Challenger. Todos, afinando el juego para la cita máxima sobre polvo de ladrillo en París: Roland Garros. En Cagliari, por ejemplo, se disputa el Sardegna Open, dotado con un interesante premio global de 205.000 euros. Y muchos argentinos fueron a probar suerte.

Federico Coria y su imitación del pájaro que cambió el humor

Mariano Navone (3°), uno de los tenistas de alto nivel en esta temporada, Thiago Tirante, Federico Coria y Juan Manuel Cerúndolo comenzaron el torneo esta semana, y podríamos agregar al italiano Luciano Darderi, formado tenísticamente en Villa Gesell. Entre las grandes figuras participaron Frances Tiafoe (EE.UU., 1°), Lorenzo Musetti (Italia, 2°), Christopher Eubanks (EE.UU., 4°) y Lorenzo Sonego (Italia, 5°), además de Navone, que temprano accedió a las semifinales al derrotar al estadounidense Emilio Nava por 4-6, 6-1 y 7-6 (7-4). Esperando rival para el sábado.

Precisamente, el adversario debía surgir del duelo entre Coria y Darderi. Un partido para sacarse chispas. Que casi de entrada presentó una situación atípica, que pudo terminar en un escándalo y finalizó entre risas, con imitaciones incluidas, humoradas. ¿Qué sucedió? La irrupción de una “intrusa” que alteró la rutina y el peloteo...

A Federico Coria ya se le pasó el enojo

Desde antes del partido, ya mientras entraban en calor, se escuchaban sonidos de aves como fondo. Hasta ahí, nada en particular. Pasaron los primeros tres gemes, Coria acababa de hacer una doble falta y sacaba 1-2 y 30-30 en el primer set. Pelota va, pelota viene, en un momento, de la nada, apareció un ave revoloteando cerca de los protagonistas. Y justo después de que Coria pegara ancho un revés, el umpire pronunció la palabra “let, repeat point”. Lo que equivalía a repetir el punto. Darderi se quejó (”No let, pelota fuora”), porque en rigor la interrupción del juez de silla fue posterior al impacto del hermano menor del Mago Coria, cuyo envío fue malo. Entonces, el umpire se rectificó y le dio el punto por ganado al italiano, anunciando el score: “No let, no let, 30-40″.

Ahí explotó el argentino. “¿Estás loco? Se me vino el pájaro acá, yo la iba a tirar cruzada”, esgrimió Coria. Y pidió que llamara al supervisor. “Llamá, llamá, porque no podés cambiar por él”. Y repitió: “La iba a tirar cruzada, ¿me estás cargando?”. Daderi se lo refuta y Coria contraataca: “Aparece...” e imita repetidas veces un graznido exagerado de ave. Lo que provoca las risas de la gente y también la propia. De alguna manera, sentir la reacción divertida del público lo sacó momentáneamente del enojo. Siguió discutiendo con el juez de silla, mientras Darderi le pasó por atrás rumbo a su sillón de descanso. “Tenía un dragón acá, boludo”, trataba de explicar sobre el efecto que había causado el pájaro en el momento del impacto.

El final inesperado: Federico Coria pidió asistencia por una molestia y se retiró

El umpire admitió que cantó tarde, pero a la vez le remarcó que había recordado la secuencia completa del punto y que por esa razón modificó el primer fallo, no por indicación de Darderi. Finalmente, el italiano quebró el saque en ese juego, se puso 3-1 y se llevó los otros tres games para sellar el set por 6-1. En el segundo capítulo, Coria se puso 4-2 arriba, resignó su servicio y se fue 4-3 arriba al descanso. Pidió asistencia médica, aduciendo un problema en la pierna derecha. Fue asistido, volvió a la cancha, Darderi se puso 30-0 y Coria decidió abandonar. Fue 6-1, 3-4, 30-0 y retiro para Darderi, en 1h18m.

De esta manera, accedió a las semifinales, donde este mediodía, en el segundo turno, se medirá con Navone. Previamente, no antes de las 10 de nuestro país, Musetti (2°) jugará con el colombiano Daniel Galán.

Un abandono doloroso

En el Masters 1000 de Madrid se vivió otro abandono, que conmovió a los miles de aficionados que concurrieron a la Caja Mágica a presenciar las semifinales masculinas. Para el checo Jiri Lehecka era un torneo especial. Le tocó ser el verdugo de Rafa Nadal, nada menos, en octavos de final y después, en cuartos, se benefició del retiro del ruso Daniil Medvedev (4°) luego del primer set. Pero ya en semifinales, el problema lo tuvo él. Cosas del destino.

Con el score 3-3 y sacando 30-0 frente al canadiense Félix Auger-Alassime, su cuerpo dijo basta. Llevaba nada más que media hora de partido. Ya había tenido una molestia en la espalda y se retiró al vestuario acompañado por el médico. Regresó luego de 8 minutos y en el tercer punto del séptimo game se dejó caer sobre sus rodillas sobre el polvo de ladrillo, sin intentar reaccionar ante un tiro a contrapié del rival. Se reincorporó como pudo, al borde de las lágrimas, pero sólo para anunciar su abandono. Al llegar a su silla, rompió la raqueta con furia. No lo podía creer. Uno de los mejores torneos de su carrera, a los 22 años, terminaba de esa manera tan absurda.

“Me siento mal por Jiri, por el torneo, incluso por mí. Una baja y un abandono consecutivos, es algo que nunca me había pasado en mi carrera, es una situación extraña”, comentó Auger-Aliassime. Es que en la rueda anterior había triunfado por W.O. al retirarse de la competencia el máximo preclasificado, el italiano Jannik Sinner.

En la final del domingo, Auger-Alassime se enfrentará con el ruso Andrey Rublev (7°), ganador del estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-3. “Estoy muy feliz de estar en la final en Madrid por primera vez. No sé, es algo que no esperaba. En el tenis, lo bueno es casi cada semana tienes otra oportunidad. Además, la temporada es larga y es normal tener altibajos”, explicó Rublev, que ya avanzó al séptimo puesto del ranking mundial y, en caso de ganar, será sexto, a un puesto del mejor lugar de su carrera, logrado en septiembre de 2021.

