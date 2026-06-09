La legendaria tenista Serena Williams volvió a jugar después de casi cuatro años
La estadounidense reapareció en el torneo de Queen’s, en el cuadro de dobles, con la canadiense Mboko
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Serena Williams, leyenda del tenis, volvió a disputar un partido oficial después de casi cuatro años, más precisamente 1376 días. Activa por última vez el 2 de septiembre de 2022, cuando cayó con la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del US Open, la ganadora de 23 trofeos individuales de Grand Slam (y 14 de dobles, con su hermana Venus) reapareció en el circuito, sobre el césped londinense de Queen’s, en el cuadro de dobles, en pareja con la canadiense Victoria Mboko, 9° del mundo y de 19 años (25 menos que Serena).
Y la alegría fue completa, porque juntas consumaron una victoria por 7-6 y 6-2 ante la estadounidense Nicole Melichar-Martínez y la neozelandesa Erin Routliffe, por la primera ronda, en el court central (bautizado Andy Murray). El final fue a pura sonrisa, con choque de palmas y felicitaciones mutuas, con la promesa de que la aventura en Queens’s continuará.
“El Queen’s Club me parece el lugar perfecto para comenzar esta nueva etapa. El césped me brindó algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte”, había expresado la menor de las hermanas Williams, que juega el torneo tras recibir una invitación de la organización. Lo mismo sucederá la semana próxima, en el WTA de Berlín.
La fiereza de Serena
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En las tribunas estuvieron presentes Alexis Ohanian, esposo de Serena (desde noviembre de 2017) y las dos hijas de la pareja, Alexis Olympia (nacida en 2017) y Adira River (en 2023).
La exnúmero 1 del mundo dejó abierta la posibilidad de volver a competir en singles en el futuro. ¿Lo hará en Wimbledon? Es una posibilidad, todavía, lejana. “No puedo decir que sí, no puedo decir que no. Por ahora es no. Siento que, probablemente, tenga que entrenar un poco más si quiero jugar en singles. Veremos si lo consigo. Y si no lo consigo, es que no es mi camino”, apuntó Serena.
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A dub in @serenawilliams first match back on tour!#HSBCChampionships pic.twitter.com/FR67fXLVN1
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