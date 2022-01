La primera reacción de Novak Djokovic tras conocer el veredicto que lo expulsó de Australia

Independientemente de la discusión sobre la justicia de la medida, al final a Novak Djokovic le aplicaron el mismo tratamiento que a todos los tenistas que llegaron a Australia sin vacunarse: fue deportado.

El número 1 del mundo no ocultó su decepción en un comunicado de prensa, al tiempo que explicó que siempre estuvo dispuesto a cooperar con las autoridades. Incluso con su salida del país y afirmó que respeta la decisión del Tribunal Federal.

El interminable caso Djokovic concluyó con la sentencia de tres jueces que, por unanimidad y tras una fuerte campaña del gobierno australiano, fallaron tal como pretendía el primer ministro Scott Morrison. La posición final tuvo varios argumentos: que no se encuentra vacunado, que por no estarlo representa un “riesgo para la salud” y que, por su decisión de no hacerlo, aprobar su ingreso generaría en el país un sentimiento “antivacuna” que aumentaría el riesgo sanitario.

El serbio no podrá jugar el primer Grand Slam del año y se demora la búsqueda de su título número 21, para superar a Rafael Nadal y a Roger Federer PAUL CROCK - AFP

Por este motivo es que Djokovic deberá volver a Serbia y no podrá jugar el primer Grand Slam del año, por lo que se demora su búsqueda de alcanzar el major número 21, para superar en el triple empate al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal.

En un comunicado, Djokovic no ocultó su inmensa decepción. “Me gustaría hacer una breve declaración sobre los resultados de la audiencia de hoy. Ahora me tomaré un tiempo para descansar y recuperarme, antes de hacer más comentarios más allá de esto. Estoy extremadamente decepcionado con la decisión del Tribunal de denegar mi solicitud, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Abierto. Respeto la decisión de la Corte y cooperaré con las autoridades competentes con respecto a mi salida del país”, comentó.

La audiencia final: los jueces que decidieron cancelar la visa de Djokovic YouTube

Las palabras de Djokovic permiten entender que finalmente bajó los brazos en esta batalla legal. Es decir que su equipo legal no buscará una nueva instancia de apelación tras la decisión del Tribunal Federal.

“Me incomoda que el enfoque de las últimas semanas haya estado en mí y espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo que amo”, agregó. Y concluyó: “Me gustaría desearles a los jugadores, oficiales del torneo, personal, voluntarios y fanáticos todo lo mejor para el torneo. Finalmente, me gustaría agradecer a mi familia, amigos, equipo, simpatizantes, fanáticos y compañeros serbios por su continuo apoyo. Todos ustedes han sido una gran fortaleza para mí”.