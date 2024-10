Tomás Etcheverry fue víctima de un grosero error arbitral en el ATP 500 de Basilea y encendió la polémica en el mundo del tenis

Escuchar

El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry, número 36 del ranking mundial, fue perjudicado durante su debut en el ATP 500 de Basilea. Es verdad que el platense cayó en la primera ronda del certamen suizo con holgura frente a Ben Shelton (23°, Estados Unidos) por 6-3 y 6-4, en 1h13m, pero el árbitro francés Arnaud Gabas tuvo un desafortunado fallo que afectó a Etcheverry.

La polémica acción se produjo a los 22 minutos de juego, durante el primer set. Etcheverry sacó 2-3 y 15-30, la fuerte devolución de Shelton fue al cuerpo del argentino, que dio un paso hacia atrás y separó sus piernas sin evitar que la pelota le pegara en su pie izquierdo. Pero antes de impactarle en el cuerpo, la esfera amarilla picó afuera de la cancha, es decir que era punto para el sudamericano. Sin embargo, el umpire Gabas entendió que la pelota le había dado primero en el cuerpo a Etcheverry y le dio el punto ganado al norteamericano.

Etcheverry cayó ante Shelton en la primera ronda de Basilea CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Etcheverry, al escuchar el canto del umpire, se acercó a la silla para protestarle el fallo, pero Gabas no revirtió su decisión, Shelton se colocó 15-40 y terminó rompiéndole el saque al platense. “Primero te toca la pierna y luego rebota en el piso. No hay manera de ver la repetición, así que debo sancionar lo que vi”, le expresó el juez de silla a Etcheverry.

El certamen, efectivamente, no cuenta con una repetición del punto. “Increíble que todavía no tenga un review @atptour. Estas cosas no pueden seguir pasando” , escribió Etcheverry en sus redes sociales.

El punto polémico

Gabas es un umpire con experiencia. Es recordado, entre otras acciones, porque debió ser operado del ojo izquierdo tras un pelotazo involuntario que recibió de Denis Shapovalov en la serie de la Copa Davis entre Canadá y Reino Unido en 2017. Gabas sufrió una fractura en el hueso orbital del ojo izquierdo como consecuencia del pelotazo sin intención.

Finalmente, Shelton venció a Etcheverry anotando ocho aces, sin cometer dobles faltas, logrando el 73% de primeros servicios, ganando el 84% de puntos con el primer saque y el 64% con el segundo. Le rompió el saque al argentino dos veces. El próximo rival de Shelton será Adrian Mannarino (Francia) o Stan Wawrinka (Suiza).

Etcheverry, asimismo, deberá pensar en el próximo certamen, ya que también quedó eliminado en la prueba de dobles. Junto con el porteño Francisco Cerúndolo cayeron por 6-4, 6-7 y 10-7 ante los primeros preclasificados, Wesley Koolhf (Países Bajos) y Nikola Mektic (Croacia).

Lo mejor de Shelton-Etcheverry

LA NACION