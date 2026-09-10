La tenista argentina que recibió una multa récord en el US Open, donde jugó apenas 17 minutos

Como sucede en cualquier torneo, los jugadores deben cumplir con el reglamento, y cualquier falta -conocida como Code Violation, violación al código de conducta- suele ser sancionada habitualmente con una multa. Muchas veces, los montos no son informados, o no representan una cantidad que afecte demasiado al ingreso del jugador. Sin embargo, en este US Open hubo un castigo destacado, por la cifra en cuestión, y porque la sancionada fue una tenista argentina. La referencia es para Luisina Giovannini, la jugadora de Coronel Moldes, en Córdoba.

El 24 de agosto pasado, Giovannini, 198ª del ranking mundial, se enfrentó con la italiana Lucia Bronzetti (135ª) por la primera ronda de la clasificación del último Grand Slam de la temporada. El encuentro duró sólo 17 minutos y la argentina se retiró cuando perdía 5-0 en el primer set. La cordobesa sólo ganó 8 puntos, contra 21 de su rival.

Como participante de la qualy, a Giovannini le correspondía un premio de 32.000 dólares. Pero luego se conoció que recibió una multa de US$20.000, casi el 60 por ciento del ingreso correspondiente, por lo que sólo le quedarían 12.000 dólares. A modo de ejemplo, otro argentino, Francisco Cerúndolo, fue multado en US$5000, mientras que el francés Corentin Moutet fue sancionado con US$15.000, pero acumulados por dos infracciones.

Luisina Giovannini sólo pudo jugar 17 minutos en el abierto estadounidense Robert Prange - Getty Images Europe

Giovannini infringió la sección III G del código, que se refiere al rendimiento en la primera ronda. El reglamento establece: “Se espera que todos los jugadores rindan a un nivel profesional en cada partido de un torneo de Grand Slam. En cuanto al desempeño en la primera ronda de la fase previa y del cuadro principal, si a juicio del árbitro el jugador no ha rendido al nivel profesional requerido, el árbitro podrá imponerle una multa de hasta el monto del premio de la primera ronda”.

De acuerdo con los cinco factores que el árbitro puede considerar para tomar esa decisión, se encuentra el hecho “que la jugadora no completó el partido”, que fue lo sucedido con Giovannini, quien se retiró a los 17 minutos de su partido. No perdió la totalidad de su premio de 32.000 dólares, pero sí sufrió una multa contundente que le redujo de manera considerable su ingreso. La cordobesa, de 19 años, jugó en Nueva York con un vendaje en el tobillo izquierdo y explicó que sufría un problema físico que había afectado su preparación para el último Grand Slam del año. De hecho, su último partido previo lo había disputado dos meses antes, en Wimbledon.

Más allá de los inconvenientes físicos que sufrió en las últimas semanas, Giovannini cumplió una buena campaña en la primera mitad de 2026, con un balance de 31 victorias y 10 derrotas desde enero y cuatro títulos en el nivel ITF, dos obtenidos en Antalya, Turquía, y los dos restantes en Junín.

El próximo objetivo de Giovannini serán los Juegos Sudamericanos que se jugarán en los próximos días en Rosario, ciudad en la que está radicada desde hace bastante tiempo.