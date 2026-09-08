Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del US Open 2026

Se cerraron este lunes los octavos de final del US Open 2026 para la rama femenina, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y se definieron las ocho tenistas que siguen en carrera por el título.

En la parte alta del cuadro quedaron emparejadas Aryna Sabalenka (1ª) vs. Linda Noskova (6ª) y Jessica Pegula (3ª) vs. Emma Navarro (26ª). La número 1 del ranking de la WTA venció a la local Taylor Townsend por 6-4 y 6-3; la checa hizo lo propio ante la ucraniana Marta Kostyuk (11ª) por 7-5, 5-7 y 6-4; Pegula a Sorana Cirstea (16ª) por 6-3 y 6-4; y Navarro superó a a Anna Kalinskaya (21ª) por 6-4 y 6-2.

En el sector inferior del draw, Mirra Andreeva (5ª) doblegó a Anastasia Potapova (24ª) por 5-7, 6-4 y 6-3 y su próximo escollo será Coco Gauff (4ª), quien le ganó a su compatriota estadounidense Iva Jovic (14ª) por 6-1 y 6-4. La china Qinwen Zheng (Q) sorprendió a Iga Swiatek (8ª) por 7-5 y 6-3 y en cuartos se medirá con Elena Rybakina (2ª). La kazaja eliminó a la nipona Naomi Osaka (13ª) por 6-1 y 6-4 y persigue superar a Sabalenka en la cima del escalafón internacional, para lo que necesita vencer a la asiática en su próximo compromiso.

Resultados de octavos de final del US Open femenino

Aryna Sabalenka (1ª) a Taylor Townsend por 6-4 y 6-3.

a Taylor Townsend por 6-4 y 6-3. Linda Noskova (6ª) a Marta Kostyuk (11ª) por 7-5, 5-7 y 6-4.

a Marta Kostyuk (11ª) por 7-5, 5-7 y 6-4. Jessica Pegula (3ª) a Sorana Cirstea (16ª) por 6-3 y 6-4.

a Sorana Cirstea (16ª) por 6-3 y 6-4. Emma Navarro (26ª) a Anna Kalinskaya (21ª) por 6-4 y 6-2.

a Anna Kalinskaya (21ª) por 6-4 y 6-2. Mirra Andreeva (5ª) a Anastasia Potapova (24ª) por 5-7, 6-4 y 6-3.

a Anastasia Potapova (24ª) por 5-7, 6-4 y 6-3. Coco Gauff (4ª) a Iva Jovic (14ª) por 6-1 y 6-4.

a Iva Jovic (14ª) por 6-1 y 6-4. Qinwen Zheng (Q) a Iga Swiatek (8ª) por 7-5 y 6-3.

a Iga Swiatek (8ª) por 7-5 y 6-3. Elena Rybakina (2ª) a Naomi Osaka (13ª) por 6-1 y 6-4.

Cronograma de cuartos de final del US Open femenino

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Linda Noskova (6ª) - Martes 8 de septiembre a las 12.30 en el Arthur Ashe.

Jessica Pegula (3ª) vs. Emma Navarro (26ª) - Martes 8 de septiembre a las 20 en el Arthur Ashe.

Mirra Andreeva (5ª) vs. Coco Gauff (4ª) - Miércoles 9 de septiembre.

Qinwen Zheng (Q) vs. Elena Rybakina (2ª) - Miércoles 9 de septiembre.

El cuadro de cuartos de final del US Open femenino

Todos los partidos del US Open 2026 se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del US Open