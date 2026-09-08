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Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del US Open 2026

Las ocho tenistas que se impusieron en octavos de final siguen en carrera por el título del último Grand Slam de la temporada

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NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Elena Rybakina of Kazakhstan celebrates after defeating Naomi Osaka of Japan during their Women's Singles Fourth Round match on Day Nine of the 2026 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 07, 2026 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Patrick Smith/Getty Images/AFP (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Elena Rybakina of Kazakhstan celebrates after defeating Naomi Osaka of Japan during their Women's Singles Fourth Round match on Day Nine of the 2026 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 07, 2026 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Patrick Smith/Getty Images/AFP (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se cerraron este lunes los octavos de final del US Open 2026 para la rama femenina, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y se definieron las ocho tenistas que siguen en carrera por el título.

En la parte alta del cuadro quedaron emparejadas Aryna Sabalenka (1ª) vs. Linda Noskova (6ª) y Jessica Pegula (3ª) vs. Emma Navarro (26ª). La número 1 del ranking de la WTA venció a la local Taylor Townsend por 6-4 y 6-3; la checa hizo lo propio ante la ucraniana Marta Kostyuk (11ª) por 7-5, 5-7 y 6-4; Pegula a Sorana Cirstea (16ª) por 6-3 y 6-4; y Navarro superó a a Anna Kalinskaya (21ª) por 6-4 y 6-2.

En el sector inferior del draw, Mirra Andreeva (5ª) doblegó a Anastasia Potapova (24ª) por 5-7, 6-4 y 6-3 y su próximo escollo será Coco Gauff (4ª), quien le ganó a su compatriota estadounidense Iva Jovic (14ª) por 6-1 y 6-4. La china Qinwen Zheng (Q) sorprendió a Iga Swiatek (8ª) por 7-5 y 6-3 y en cuartos se medirá con Elena Rybakina (2ª). La kazaja eliminó a la nipona Naomi Osaka (13ª) por 6-1 y 6-4 y persigue superar a Sabalenka en la cima del escalafón internacional, para lo que necesita vencer a la asiática en su próximo compromiso.

Resultados de octavos de final del US Open femenino

  • Aryna Sabalenka (1ª) a Taylor Townsend por 6-4 y 6-3.
  • Linda Noskova (6ª) a Marta Kostyuk (11ª) por 7-5, 5-7 y 6-4.
  • Jessica Pegula (3ª) a Sorana Cirstea (16ª) por 6-3 y 6-4.
  • Emma Navarro (26ª) a Anna Kalinskaya (21ª) por 6-4 y 6-2.
  • Mirra Andreeva (5ª) a Anastasia Potapova (24ª) por 5-7, 6-4 y 6-3.
  • Coco Gauff (4ª) a Iva Jovic (14ª) por 6-1 y 6-4.
  • Qinwen Zheng (Q) a Iga Swiatek (8ª) por 7-5 y 6-3.
  • Elena Rybakina (2ª) a Naomi Osaka (13ª) por 6-1 y 6-4.

Cronograma de cuartos de final del US Open femenino

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Aryna Sabalenka (1ª) vs. Linda Noskova (6ª) - Martes 8 de septiembre a las 12.30 en el Arthur Ashe.
  • Jessica Pegula (3ª) vs. Emma Navarro (26ª) - Martes 8 de septiembre a las 20 en el Arthur Ashe.
  • Mirra Andreeva (5ª) vs. Coco Gauff (4ª) - Miércoles 9 de septiembre.
  • Qinwen Zheng (Q) vs. Elena Rybakina (2ª) - Miércoles 9 de septiembre.
El cuadro de cuartos de final del US Open femenino
El cuadro de cuartos de final del US Open femenino

Todos los partidos del US Open 2026 se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del US Open

  • Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
  • Helen Wills (Estados Unidos) - 7
  • Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
  • Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
  • Martina Navratilova (República Checa) - 4
  • Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
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