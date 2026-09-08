Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del US Open 2026

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Las ocho tenistas que se impusieron en octavos de final siguen en carrera por el título del último Grand Slam de la temporada
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Se cerraron este lunes los octavos de final del US Open 2026 para la rama femenina, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y se definieron las ocho tenistas que siguen en carrera por el título.
En la parte alta del cuadro quedaron emparejadas Aryna Sabalenka (1ª) vs. Linda Noskova (6ª) y Jessica Pegula (3ª) vs. Emma Navarro (26ª). La número 1 del ranking de la WTA venció a la local Taylor Townsend por 6-4 y 6-3; la checa hizo lo propio ante la ucraniana Marta Kostyuk (11ª) por 7-5, 5-7 y 6-4; Pegula a Sorana Cirstea (16ª) por 6-3 y 6-4; y Navarro superó a a Anna Kalinskaya (21ª) por 6-4 y 6-2.
En el sector inferior del draw, Mirra Andreeva (5ª) doblegó a Anastasia Potapova (24ª) por 5-7, 6-4 y 6-3 y su próximo escollo será Coco Gauff (4ª), quien le ganó a su compatriota estadounidense Iva Jovic (14ª) por 6-1 y 6-4. La china Qinwen Zheng (Q) sorprendió a Iga Swiatek (8ª) por 7-5 y 6-3 y en cuartos se medirá con Elena Rybakina (2ª). La kazaja eliminó a la nipona Naomi Osaka (13ª) por 6-1 y 6-4 y persigue superar a Sabalenka en la cima del escalafón internacional, para lo que necesita vencer a la asiática en su próximo compromiso.
Resultados de octavos de final del US Open femenino
- Aryna Sabalenka (1ª) a Taylor Townsend por 6-4 y 6-3.
- Linda Noskova (6ª) a Marta Kostyuk (11ª) por 7-5, 5-7 y 6-4.
- Jessica Pegula (3ª) a Sorana Cirstea (16ª) por 6-3 y 6-4.
- Emma Navarro (26ª) a Anna Kalinskaya (21ª) por 6-4 y 6-2.
- Mirra Andreeva (5ª) a Anastasia Potapova (24ª) por 5-7, 6-4 y 6-3.
- Coco Gauff (4ª) a Iva Jovic (14ª) por 6-1 y 6-4.
- Qinwen Zheng (Q) a Iga Swiatek (8ª) por 7-5 y 6-3.
- Elena Rybakina (2ª) a Naomi Osaka (13ª) por 6-1 y 6-4.
Cronograma de cuartos de final del US Open femenino
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Aryna Sabalenka (1ª) vs. Linda Noskova (6ª) - Martes 8 de septiembre a las 12.30 en el Arthur Ashe.
- Jessica Pegula (3ª) vs. Emma Navarro (26ª) - Martes 8 de septiembre a las 20 en el Arthur Ashe.
- Mirra Andreeva (5ª) vs. Coco Gauff (4ª) - Miércoles 9 de septiembre.
- Qinwen Zheng (Q) vs. Elena Rybakina (2ª) - Miércoles 9 de septiembre.
Todos los partidos del US Open 2026 se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeonas del US Open
- Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
- Helen Wills (Estados Unidos) - 7
- Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (República Checa) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
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