La tenista ucraniana Lesia Tsurenko le negó el saludo a la rusa Daria Kasatkina en Madrid: “Entiendo que no nos den la mano por la guerra”

Daria Kasatkina es una de las mejores deportistas rusas de la actualidad. Tiene 25 años, número 8 del ranking mundial de tenis y cuenta con seis títulos individuales de la WTA (y otras seis finales). La jugadora tiene una fuerte personalidad y es, sobre todo, una de las pocas atletas que desde el primer momento se animó a manifestarse públicamente en contra de la invasión bélica de su país a Ucrania. Pese a ello, sus rivales del país afectado por el conflicto no hacen diferencias y le dan la espalda.

Un momento bien ingrato e incómodo para Kasatkina ocurrió este domingo en el WTA 1000 de Madrid, luego de vencer a la ucraniana Lesia Tsurenko (77°) por 6-4 y 6-2, en la tercera rueda. La jugadora derrotada fue directamente a saludar al juez de silla (el francés Pierre Bacchi) antes de dirigirse a su banco, prácticamente ignorando la presencia de su contrincante rusa, quien se acercó a la red con la intención de saludarla. Sin embargo, la acción de Tsurenko pareció afligirla a la vencedora, que celebró en forma medida y respetuosa, casi como si sintiera cierta culpa por haberlo hecho.

Tras el partido y lejos de molestarse con su rival, Kasatkina dijo comprender -de cierta manera- la reacción de Tsurenko, sobre todo en un contexto espinoso, en el que las diferencias en el vestuario ya salieron a la luz. “Creo que la WTA está haciendo todo lo que puede para controlar la situación, pero es evidente que hay tensión entre nosotras. Sigo creyendo que yo no les he hecho nada a los ucranianos y tampoco los atletas rusos y bielorrusos. Algunos, como es mi caso, incluso estamos ayudando aunque de forma privada”, había dicho la bielorrusa Aryna Sabalenka (2°), quien es observada con recelo por su estrecha relación con el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, quien mostró su apoyo incondicional a Vladimir Putin desde el primer día del conflicto. Luego de triunfar este domingo en el Mutua Madrid Open, Kasatkina apuntó: “Entiendo que no nos den la mano por la guerra. Sé cómo lo están pasando. No pueden volver a casa entre un torneo y otro, y eso es terrible”.

Ya en marzo pasado, Tsurenko reveló que se retiró del partido que debía disputar por la tercera rueda de Indian Wells ante Sabalenka debido a un “ataque de pánico” que padeció luego de discutir con el presidente y director ejecutivo de la WTA, Steve Simon. El torneo californiano había comunicado que el retiro de Tsurenko se había registrado por “razones personales”, pero más tarde, la ex número 23 del mundo (en 2019) confesó que se produjo porque estaba “absolutamente conmocionada” por las respuestas y la liviandad del máximo funcionario de la WTA en una discusión sobre la respuesta del tenis profesional a la invasión bélica rusa de Ucrania.

En ese momento, en el sitio Big Tennis Ucrania, Tsurenko declaró, indignada: “Tuve una conversación con nuestro CEO de la WTA, Steve Simon, y me sorprendió absolutamente lo que escuché. Me dijo que él mismo no apoya la guerra, pero si los jugadores de Rusia y Bielorrusia la apoyan, entonces esta es solo su propia opinión, y la opinión de otras personas no debería molestarme”.

Kasatkina, rival de Tsurenko, todo el tiempo se manifestó en contra de la guerra y es algo que muchas rivales ucranianas le reconocen, aunque por lo bajo. Es más: Kasatkina, radicada en Barcelona, hace un tiempo hizo denunció “la homofobia reinante en Rusia” luego de contar que es lesbiana. Kasatkina lamentó que la homosexualidad esté “prohibida” en su país: “Hay cosas que son tabú en Rusia”.

Tras avanzar de ronda en Madrid, Kasatkina celebró que Wimbledon y el resto de los torneos de la gira británica sobre césped les permitan competir a los tenistas de Rusia y Belarús tras el castigo impuesto el año pasado. “Estaba muy triste por perderme Wimbledon el año pasado, por supuesto por una razón, pero aún así fue doloroso. La guerra es una pesadilla. Somos el deporte más afortunado, ya que aún podemos competir. El 95 por ciento de los atletas de Rusia no pudieron salir y competir en los eventos internacionales, y realmente apreciamos esta oportunidad y poder estar en el escenario internacional”, expresó Kasatkina, que en la próxima ronda se medirá con su compatriota Veronika Kudermetova.

El All England Club y la asociación británica de tenis se comprometieron a cubrir el costo de dos habitaciones durante toda la temporada sobre césped para cualquier jugador ucraniano que participe en el cuadro principal o de clasificación para Wimbledon. Esta decisión fue celebrada por Kasatkina, aunque ella no sea una de las beneficiadas: “La mayoría de los jugadores de Ucrania no pueden volver a sus bases de práctica, no pueden irse a casa, así que creo que tiene mucho sentido darles la oportunidad de practicar en Londres. Tienen que estar siempre de viaje y tienen que pagar todo el tiempo por el alojamiento, así que creo que tiene mucho sentido”.

Kasatkina lamentó no haber recibido el apretón de manos de Tsurenko al final de su partido en Madrid. “La parte más triste es que la guerra continúa , así que, por supuesto, los jugadores de Ucrania tienen muchas razones para no darnos la mano. Lo acepto y así son las cosas. Es una situación muy triste”.

