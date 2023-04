Cambios en Wimbledon: suavizará el código de vestimenta para las mujeres y cubrirá los costos de alojamientos para los jugadores de Ucrania

escuchar

Wimbledon y la Lawn Tennis Association (LTA; la asociación británica de tenis), el mes pasado y sin estar del todo convencidos pero presionados por los castigos que podrían recibir, les levantaron la proscripción a los jugadores rusos y bielorrusos, que podrán volver a competir en el tercer Grand Slam del año (desde el 3 de julio) y en los otros certámenes de la gira sobre césped en el Reino Unido. Aun así, no dejaron que ratificar su apoyo a los jugadores de Ucrania, el país que recibió la invasión bélica desde el Kremlin. Y, en medio de una batería de anuncios que hicieron desde Londres con miras a la gira británica, uno de ellos está vinculado directamente a los deportistas ucranianos.

El All England Club confirmó que cubrirá el costo de dos habitaciones para los tenistas ucranianos y sus acompañantes durante la temporada de césped y donará una libra británica (alrededor de 1.25 dólares) por cada entrada vendida en Wimbledon como ayuda humanitaria para Ucrania, lo cual podría alcanzar unas 500.000 libras (620.000 dólares).

El ruso Daniil Medvedev podrá volver a jugar en Wimbledon

Ian Hewitt, el presidente del All England Club, dijo que permitir la participación a los rusos y bielorrusos como deportistas “neutrales” en Wimbledon, tras vetarlos hace un año por la invasión a Ucrania que comenzó en febrero de 2022, fue “tal vez la decisión más difícil de mi gestión”.

“Fue una decisión difícil y desafiante, que se tomó con el pleno apoyo de nuestro gobierno del Reino Unido y los organismos internacionales de partes interesadas en el tenis, pero no disminuye de ninguna manera nuestra condena total a la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia”, dijo Hewitt.

La ucraniana Marta Kostyuk, actualmente número 32 del mundo, será una de las jugadoras de su país que recibirán ayuda financiera durante la gira británica sobre césped Sarah Stier - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El funcionario y la directora ejecutiva Sally Bolton confirmaron que Wimbledon no será transmitido en Rusia o Bielorrusia, y que medios de prensa de esos países no serán acreditados en el torneo este año. Tampoco se tolerará el despliegue de banderas o carteles de adhesión a esos países y la guerra. Los jugadores deberán firmar una declaración en la que se comprometerán a no expresar apoyo a Rusia, Bielorrusia o la guerra en Ucrania, un requisito para competir.

Si bien algunas instalaciones de Wimbledon sólo están reservadas para jugadores británicos y jugadores clasificados entre los diez primeros, este año los tenistas ucranianos también podrán entrenarse en las canchas del All England Club desde sus salidas de Roland Garros.

Otros temas y modificaciones:

Wimbledon tiene una legendaria tradición y estrictas reglas, pero en los últimos tiempos dio distintas muestras de modernidad y de adaptación a los nuevos escenarios. Ahora, confirmó que suavizará sus normas en el código de vestimenta y les permitirá a las jugadoras utilizar ropa interior oscura o de otros colores para que se sientan más cómodas al usar ropa blanca durante los días de menstruación. El Comité de Administración de Wimbledon tomó la decisión de actualizar la regla de ropa blanca para que las competidoras la pongan en marcha “si así lo desean”.

y les permitirá a las jugadoras utilizar ropa interior oscura o de otros colores para que se sientan más cómodas al usar ropa blanca durante los días de menstruación. El Comité de Administración de Wimbledon tomó la decisión de actualizar la regla de ropa blanca para que las competidoras la pongan en marcha “si así lo desean”. Roger Federer, quien se retiró el año pasado, será homenajeado de alguna manera durante el torneo de esta temporada. El suizo ganó ocho de sus veinte títulos de Grand Slam en el All England Club. Hewitt expresó sobre el helvético: “Es un gran campeón. Tenemos una asociación muy estrecha. Estoy encantado de decir que Roger hará una visita como miembro. Es muy bienvenido en cualquier momento. Y sí, celebraremos sus logros de manera apropiada en Wimbledon”.

Federer, en el court central de Wimbledon, durante una ceremonia realizada el año pasado por el centenario de la Catedral ADRIAN DENNIS - AFP

Las competencias en silla de ruedas comenzarán un día antes de lo normal, el miércoles 12 de julio, lo que permitirá a los jugadores que lleguen a las últimas etapas de singles y dobles más tiempo para descansar. Además, en el último fin de semana de Wimbledon (sábado 15 y domingo 16 de julio), la hora de inicio del juego en la cancha N° 1 se adelantará a las 11 en lugar de la hora de inicio tradicional de las 13. Este cambio brindará que los partidos de tenis adaptado no coincidan con las finales de singles convencionales y tengan más visibilidad.

El cordobés Gustavo Fernández en Wimbledon, donde fue campeón de singles en 2019

Los partidos del torneo de dobles masculino serán acortados de cinco al mejor de tres sets.

A modo de prueba, se permitirá por primera vez que los entrenadores puedan dar instrucciones desde la tribuna durante Wimbledon.

Se terminaron la botellas plásticas de agua para los competidores. Tendrán botellas reutilizables.

