escuchar

El último Grand Slam de la temporada 2023, el US Open, se desarrolla desde este lunes y hasta el domingo 10 de septiembre y tiene, al igual que Wimbledon, dos claros favoritos al título según los pronósticos de las apuestas y son los mejores jugadores del ranking mundial de la ATP: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

El serbio, que debutará contra el francés Alexandre Muller, paga hasta 2.35 por su consagración en Flushing Meadows, certamen en el que no participó el año pasado a raíz de que no podía ingresar a Estados Unidos porque no se vacunó contra el Covid-19. En su haber tiene tres títulos -2011, 2015 y 2018- en nueve finales -perdió las de 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021- y buscará obtener su major número 24 para aumentar su cifra como máximo ganador de la historia entre los varones.

Novak Djokovic ganó tres veces el US Open y perdió seis finales CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La principal amenaza para el balcánico es Carlos Alcaraz, a quien derrotó recientemente en la final del Masters 1000 de Cincinnati pero con quien cayó en la misma instancia de Wimbledon 2023. El español multiplica ganancias por hasta 3.05 y tiene como anhelo defender la corona que consiguió en la edición pasada para no ceder puntos en el escalafón internacional, donde Djokovic lo superará con solo llegar a la segunda ronda. El murciano jugará en la primera ronda contra el alemán Dominik Koepfer.

El tercer preclasificado en el cuadro principal y, también, favorito según las apuestas es el ruso Daniil Medvedev, que debutará ante el húngaro Attila Balazs. Jannik Sinner, campeón del Masters 1000 de Toronto durante la gira previa al US Open, se estrenará ante el alemán Yannik Hanfmann y, para los pronósticos, es el cuarto candidato. El danés Holger Rune, el ruso Alexander Zverev, el griego Stefanos Tsitsipas y los locales Taylor Fritz y Frances Tiafoe completan el top 10, en el que no hay ningún tenista argentino de los ocho que figuran en el cuadro principal: Guido Pella, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Facundo Díaz Acosta, Diego Schwartzman, Juan Manuel Cerúndolo, Pedro Cachín y Francisco Cerúndolo.

Apuestas a campeón del US Open

Novak Djokovic (Serbia) - 2.35

Carlos Alcaraz (España) - 3.05

Daniil Medvedev (Rusia) - 11.30

Jannik Sinner (Italia) - 15.40

Holger Rune (Dinamarca) - 34.0

Alexander Zverev (Rusia) - 35.0

Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 39.0

Taylor Fritz (Estados Unidos) - 52.0

Frances Tiafoe (Estados Unidos) - 60.0

El ruso Daniil Medvedev quiere dar el golpe en el US Open 2023 ante Carlos Alcaraz y Novak Djokovic GLYN KIRK - AFP

Tabla de campeones del US Open 2023

Los tres máximos campeones de la historia del US Open tienen siete títulos cada uno y todos los lograron antes de la Era Abierta, que comenzó en 1968: Richard Sears, William Larned y Bill Tilden. Lo siguen, con cinco coronas, Jimmy Connors, Pete Sampras y Roger Federer. Todos, casualmente, están retirados de la actividad. El podio lo completan Robert Wrenn, John McEnroe y Rafael Nadal, el único que todavía sigue en actividad de todos los mencionados, con cuatro título.

Richard Sears / William Larned / Bill Tilden - 7

Jimmy Connors / Pete Sampras / Roger Federer - 5

Robert Wrenn / John McEnroe / Rafael Nadal - 4