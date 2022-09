Carlos Alcaraz campeón del US Open: los jugadores que ganaron un Grand Slam más allá de Nadal, Djokovic y Federer

Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open 2022 al derrotar este domingo en la final en el estadio Arthur Ashe al noruego Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6 (1) y 6-3 en 3 horas y 20 minutos y logró su primer título de Grand Slam, que a la vez lo catapultó al N° 1 del ranking mundial de la ATP siendo el jugador más joven de la historia en llegar a la cima con 19 años, 4 meses y 6 días. Además, el título del español es el 16° de un major en los últimos 20 años que no obtiene un integrante del Big Three: Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic.

Casper Ruud perdió los tres partidos que disputó ante Carlos Alcaraz en su carrera ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En dos décadas, desde 2003 a 2022, se jugaron 80 Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open y 64 de ellos los ganaron Federer, Nadal o Djokovic.

Los que más veces quebraron la hegemonía, con tres títulos cada uno, fueron el suizo Stanislas Wawrinka (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016) y el británico Andy Murray (US Open 2012 y Wimbledon 2013 y 2016).

(Australian Open 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016) y el británico (US Open 2012 y Wimbledon 2013 y 2016). Dos argentinos ganaron Grand Slams en los últimos 20 años: Gastón Gaudio se llevó Roland Garros 2004 y Juan Martín Del Potro el US Open 2009.

Ganadores de Grand Slam desde 2003 por fuera de Federer, Nadal y Djokovic

Australian Open

2014 : Stanislas Wawrinka (Suiza).

: Stanislas Wawrinka (Suiza). 2005 : Marat Safin (Rusia).

: Marat Safin (Rusia). 2003: Andre Agassi (Estados Unidos).

Andre Agassi ganó su último Grand Slam en 2003 y fue el Australian Open David Callow - AP

Roland Garros

2015 : Stanislas Wawrinka (Suiza).

: Stanislas Wawrinka (Suiza). 2004 : Gastón Gaudio (Argentina).

: Gastón Gaudio (Argentina). 2003: Juan Carlos Ferrero (España).

Gastón Gaudio fue el último argentino en ganar Roland Garros, previo a la hegemonía Nadal (14) Michael Koor - Reuters

Wimbledon

2016 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2013: Andy Murray (Gran Bretaña).

US Open

2022 : Carlos Alcaraz / Casper Ruud.

: Carlos Alcaraz / Casper Ruud. 2021 : Daniil Medvedev (Rusia).

: Daniil Medvedev (Rusia). 2020 : Dominic Thiem (Austria).

: Dominic Thiem (Austria). 2016 : Stanislas Wawrinka (Suiza).

: Stanislas Wawrinka (Suiza). 2014 : Marin Cilic (Croacia).

: Marin Cilic (Croacia). 2012 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2009 : Juan Martín Del Potro (Argentina).

: Juan Martín Del Potro (Argentina). 2003: Andy Roddick (Estados Unidos)

Juan Martín Del Potro conquistó el US Open en 2009, su único título de Grand Slam Reuters

Los títulos de Grand Slam ganados por el Big Three

Rafael Nadal (22) : Australian Open 2009 y 2022; Roland Garros 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022; Wimbledon 2008 y 2010; y US Open 2010, 2013, 2017 y 2019

: Australian Open 2009 y 2022; Roland Garros 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022; Wimbledon 2008 y 2010; y US Open 2010, 2013, 2017 y 2019 Novak Djokovic (21) : Australian Open 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021; Roland Garros 2016 y 2021; Wimbledon 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022; y US Open 2011, 2015 y 2018.

: Australian Open 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021; Roland Garros 2016 y 2021; Wimbledon 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022; y US Open 2011, 2015 y 2018. Roger Federer (20): Australian Open 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018; Roland Garros 2009; Wimbledon 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017; y US Open 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

La tabla de mayores ganadores de Grand Slam (masculino)

El Big Three de Nadal, Djokovic y Federal encabeza la tabla de máximos campeones de Grand Slam con 63 títulos en su haber. El español es el que más ostenta con 22 seguido del serbio, con 21. El suizo quedó con dos decenas de consagraciones. El predominio del tridente es tal que quien aparece cuarto en la lista con 14 estrellas es Pete Sampras, máximo ganador hasta el desembarco de los tres europeos en el circuito de la ATP.

Hasta Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, Pete Sampras era el más ganador Al Bello - Getty Images North America