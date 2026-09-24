Laver Cup 2026: todo lo que hay que saber del torneo entre Team Europa y Resto del Mundo

La temporada 2026 de la ATP está llegando a su fin y, como ya es tradicional, en septiembre se disputa la Laver Cup, el certamen que enfrenta a Europa con el Resto del Mundo y que tiene un formato tan particular como atractivo con la presencia de los mejores tenistas del planeta.

El evento se llevará a cabo desde este viernes y hasta el domingo 27 de septiembre en el centro de convenciones The O2 Arena de Londres, Inglaterra. Todos los partidos se podrán ver en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disne+ Premium.

La foto de presentación de la Laver Cup, con todos los jugadores

En esta edición el plantel del Viejo Continenten lo capitanea el ex-tenista francés Yannick Noah asistido por el británico Tim Henman. Los jugadores son el alemán Alexander Zverev, los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, el italiano Flavio Cobolli, el checo Jakub Mensik y el noruego Casper Ruud. El británico Arthur Fery es el suplente.

En el combinado global, dirigido por el estadounidense Andre Agassi, se destaca la presencia del argentino Francisco Cerúndolo. Sus compañeros son los estadounidenses Taylor Fritz, Learner Tien y Brandon Nakashima; el australiano Álex De Miñaur y el kazajo Alexander Bublik. El peruano Ignacio Buse figura como relevo.

Francisco Cerúndolo es uno de los integrantes del Team Resto del Mundo Santiago Filipuzzi

El torneo que fue creado en 2017 por Roger Federer y su empresa Team 8 y debe su nombre al legendario tenista australiano Rod Laver. El formato es similar al de las últimas ediciones: habrá actividad el viernes, sábado y domingo con partidos de singles y dobles. Se suma un punto por cada victoria el primer día de competencia, dos el segundo y tres el tercero. En caso de que estén igualados 12 a 12 cuando finalice el torneo, se disputará un encuentro decisivo en formato de dobles a un solo set que decidirá el campeón.

Cronograma de la Laver Cup 2026

Viernes 25 de septiembre

Sesión diurna – A partir de las 9

Partido 1: Individual

Partido 2: Individual

Sesión nocturna - A partir de las 15

Partido 3: Individual

Partido 4: Dobles

*Los encuentros de la primera jornada otorgarán un punto por victoria.

Sábado 26 de septiembre

Sesión diurna – A partir de las 9

Partido 5: Individual

Partido 6: Individual

Sesión nocturna - A partir de las 15

Partido 7: Individual

Partido 8: Dobles

*Los cuatro partidos del sábado repartirán dos puntos por victoria.

Domingo 27 de septiembre

Sesión final - A partir de las 8

Partido 9: Dobles

Partido 10: Individual en caso de ser necesario

Partido 11: Individual en caso de ser necesario

Partido 12: Individual en caso de ser necesario

*Los triunfos de la última jornada suman tres puntos.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

En las ocho ediciones anteriores los títulos se repartieron cinco para Europa y tres para el Resto del Mundo, que ganó en 2025 y quiere repetir la corona.

Todas las ediciones de la Laver Cup