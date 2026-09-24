Laver Cup 2026: todo lo que hay que saber del torneo entre Team Europa y Resto del Mundo

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El tradional evento tendrá lugar este fin de semana en Londres con la presencia del argentino Francisco Cerúndolo
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La temporada 2026 de la ATP está llegando a su fin y, como ya es tradicional, en septiembre se disputa la Laver Cup, el certamen que enfrenta a Europa con el Resto del Mundo y que tiene un formato tan particular como atractivo con la presencia de los mejores tenistas del planeta.
El evento se llevará a cabo desde este viernes y hasta el domingo 27 de septiembre en el centro de convenciones The O2 Arena de Londres, Inglaterra. Todos los partidos se podrán ver en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disne+ Premium.
En esta edición el plantel del Viejo Continenten lo capitanea el ex-tenista francés Yannick Noah asistido por el británico Tim Henman. Los jugadores son el alemán Alexander Zverev, los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, el italiano Flavio Cobolli, el checo Jakub Mensik y el noruego Casper Ruud. El británico Arthur Fery es el suplente.
En el combinado global, dirigido por el estadounidense Andre Agassi, se destaca la presencia del argentino Francisco Cerúndolo. Sus compañeros son los estadounidenses Taylor Fritz, Learner Tien y Brandon Nakashima; el australiano Álex De Miñaur y el kazajo Alexander Bublik. El peruano Ignacio Buse figura como relevo.
El torneo que fue creado en 2017 por Roger Federer y su empresa Team 8 y debe su nombre al legendario tenista australiano Rod Laver. El formato es similar al de las últimas ediciones: habrá actividad el viernes, sábado y domingo con partidos de singles y dobles. Se suma un punto por cada victoria el primer día de competencia, dos el segundo y tres el tercero. En caso de que estén igualados 12 a 12 cuando finalice el torneo, se disputará un encuentro decisivo en formato de dobles a un solo set que decidirá el campeón.
Cronograma de la Laver Cup 2026
Viernes 25 de septiembre
Sesión diurna – A partir de las 9
- Partido 1: Individual
- Partido 2: Individual
Sesión nocturna - A partir de las 15
- Partido 3: Individual
- Partido 4: Dobles
*Los encuentros de la primera jornada otorgarán un punto por victoria.
Sábado 26 de septiembre
Sesión diurna – A partir de las 9
- Partido 5: Individual
- Partido 6: Individual
Sesión nocturna - A partir de las 15
- Partido 7: Individual
- Partido 8: Dobles
*Los cuatro partidos del sábado repartirán dos puntos por victoria.
Domingo 27 de septiembre
Sesión final - A partir de las 8
- Partido 9: Dobles
- Partido 10: Individual en caso de ser necesario
- Partido 11: Individual en caso de ser necesario
- Partido 12: Individual en caso de ser necesario
*Los triunfos de la última jornada suman tres puntos.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
En las ocho ediciones anteriores los títulos se repartieron cinco para Europa y tres para el Resto del Mundo, que ganó en 2025 y quiere repetir la corona.
Todas las ediciones de la Laver Cup
- En Praga 2017 el conjunto europeo se impuso 15-9. Jugaron el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el checo Tomas Berdych, el croata Marin Cilic, el alemán Alexander Zverev y el austríaco Dominic Thiem.
- En Chicago 2018 la victoria para el elenco del Viejo Continente fue por 13-8. Participaron Federer, Zverev, el serbio Novak Djokovic, el belga David Goffin, el búlgaro Grigor Dimitrov y el británico Kyle Edmund.
- En Génova 2019 el triunfo de Europa fue 13-11 con Federer, el griego Stefanos Tsitsipas, Thiem, Zverev, Nadal y el italiano Fabio Fognini.
- En Boston 2021, el conjunto europeo vapuleó al Resto del Mundo 14-1. Disputaron los partidos los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev; Zverev, Tsitsipas, Ruud y el italiano Matteo Berrettini.
- En Londres 2022, Resto del Mundo levantó el trofeo por primera vez tras ganar 13-8. Los integrantes del equipo fueron: Felix Auger-Aliassime (Canadá), Taylor Fritz (Estados Unidos), Frances Tiafoe (Estados Unidos), Jack Sock (Estados Unidos), Alex de Miñaur (Australia) y Diego Schwartzman (Argentina).
- En Vancouver 2023 el título otra vez quedó en manos de ese seleccionado por 13-2 con Fritz, Tiafoe, Tommy Paul (Estados Unidos), Auger-Aliassime, Ben Shelton (Estados Unidos) y Francisco Cerúndolo (Argentina).
- En Berlín 2024, Europa gritó campeón de la mano del alemán Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz, el ruso Daniil Medvedev, el noruego Casper Ruud, el búlgaro Grigor Dimitrov y el griego Stefanos Tsitsipas.
- En San Francisco 2025, Resto del Mundo celebró el triunfo por 15-9 gracias a la actuación de Taylor Fritz, Álex De Miñaur, Cerúndolo, Álex Michelsen, João Fonseca y Reilly Opelka.
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