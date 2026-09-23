Cuándo empieza la Laver Cup 2026: equipos, fixture y formato

Este viernes comienza la octava edición de la Laver Cup, el certamen de tenis que pone cara a cara a los mejores tenistas de Europa contra los más destacados del Resto del Mundo. En esta oportunidad, se llevará a cabo en el centro de convenciones The O2 Arena en Londres, Inglaterra, hasta el domingo 27 de septiembre. Todos los partidos se podrán ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, como así también por TV en alguna de las señales de ESPN.

El formato del torneo que fue creado en 2017 por Roger Federer y su empresa Team 8 y que debe su nombre al legendario tenista australiano Rod Laver, no dista del de las últimas ediciones. Hay actividad el viernes, sábado y domingo, con partidos de singles y dobles. Se suma un punto por cada victoria el primer día de competencia, dos el segundo y tres el tercero. El equipo del Resto del Mundo aspira a quedarse con el trofeo por segundo año consecutivo, con la participación del argentino Francisco Cerúndolo.

Francisco Cerúndolo, que viene de brillar en la Copa Davis, jugará la Laver Cup por cuarto año consecutivo Santiago Filipuzzi

En caso de que estén igualados 12 a 12 cuando finalice el torneo, se disputará un encuentro decisivo en formato de dobles a un solo set que decidirá el campeón.

Para este año, el Team Europa está integrado por el alemán Alexander Zverev, los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, el italiano Flavio Cobolli, el checo Jakub Mensik y el noruego Casper Ruud. Figura como suplente el británico Arthur Fery. El capitán es el ex-tenista francés Yannick Noah, asistido por el británico Tim Henman.

Campeón de dos Grand Slams en este 2026, Alexander Zverev llega envalentonado a la Laver Cup JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El otro equipo lo conforman, además de ‘Fran’, los estadounidenses Taylor Fritz, Learner Tien y Brandon Nakashima, el australiano Álex De Miñaur y el kazajo Alexander Bublik. El capitán es otra leyenda del tenis, el estadounidense Andre Agassi, secundado por su hermano Patrick. El tenista suplente en caso de lesión es el peruano Ignacio Buse.

Orden de juego de la Laver Cup 2026

Viernes 25 de septiembre

Sesión diurna – A partir de las 9

Partido 1: Individual

Partido 2: Individual

Sesión nocturna - A partir de las 15

Partido 3: Individual

Partido 4: Dobles

*Los encuentros de la primera jornada otorgarán un punto por victoria.

Sábado 26 de septiembre

Sesión diurna – A partir de las 9

Partido 5: Individual

Partido 6: Individual

Sesión nocturna - A partir de las 15

Partido 7: Individual

Partido 8: Dobles

*Los cuatro partidos del sábado repartirán dos puntos por victoria.

Domingo 27 de septiembre

Sesión final - A partir de las 8

Partido 9: Dobles

Partido 10: Individual en caso de ser necesario

Partido 11: Individual en caso de ser necesario

Partido 12: Individual en caso de ser necesario

*Los triunfos de la última jornada suman tres puntos.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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