Cuándo empieza la Laver Cup 2026: equipos, fixture y formato

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El certamen que reúne a algunos de los mejores tenistas del planeta divididos en dos equipos se disputa este fin de semana en Londres, Inglaterra
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Este viernes comienza la octava edición de la Laver Cup, el certamen de tenis que pone cara a cara a los mejores tenistas de Europa contra los más destacados del Resto del Mundo. En esta oportunidad, se llevará a cabo en el centro de convenciones The O2 Arena en Londres, Inglaterra, hasta el domingo 27 de septiembre. Todos los partidos se podrán ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, como así también por TV en alguna de las señales de ESPN.
El formato del torneo que fue creado en 2017 por Roger Federer y su empresa Team 8 y que debe su nombre al legendario tenista australiano Rod Laver, no dista del de las últimas ediciones. Hay actividad el viernes, sábado y domingo, con partidos de singles y dobles. Se suma un punto por cada victoria el primer día de competencia, dos el segundo y tres el tercero. El equipo del Resto del Mundo aspira a quedarse con el trofeo por segundo año consecutivo, con la participación del argentino Francisco Cerúndolo.
- En caso de que estén igualados 12 a 12 cuando finalice el torneo, se disputará un encuentro decisivo en formato de dobles a un solo set que decidirá el campeón.
Para este año, el Team Europa está integrado por el alemán Alexander Zverev, los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, el italiano Flavio Cobolli, el checo Jakub Mensik y el noruego Casper Ruud. Figura como suplente el británico Arthur Fery. El capitán es el ex-tenista francés Yannick Noah, asistido por el británico Tim Henman.
El otro equipo lo conforman, además de ‘Fran’, los estadounidenses Taylor Fritz, Learner Tien y Brandon Nakashima, el australiano Álex De Miñaur y el kazajo Alexander Bublik. El capitán es otra leyenda del tenis, el estadounidense Andre Agassi, secundado por su hermano Patrick. El tenista suplente en caso de lesión es el peruano Ignacio Buse.
Orden de juego de la Laver Cup 2026
Viernes 25 de septiembre
Sesión diurna – A partir de las 9
- Partido 1: Individual
- Partido 2: Individual
Sesión nocturna - A partir de las 15
- Partido 3: Individual
- Partido 4: Dobles
*Los encuentros de la primera jornada otorgarán un punto por victoria.
Sábado 26 de septiembre
Sesión diurna – A partir de las 9
- Partido 5: Individual
- Partido 6: Individual
Sesión nocturna - A partir de las 15
- Partido 7: Individual
- Partido 8: Dobles
*Los cuatro partidos del sábado repartirán dos puntos por victoria.
Domingo 27 de septiembre
Sesión final - A partir de las 8
- Partido 9: Dobles
- Partido 10: Individual en caso de ser necesario
- Partido 11: Individual en caso de ser necesario
- Partido 12: Individual en caso de ser necesario
*Los triunfos de la última jornada suman tres puntos.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Todas las ediciones de la Laver Cup
- En Praga 2017 el conjunto europeo se impuso 15-9. Jugaron el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el checo Tomas Berdych, el croata Marin Cilic, el alemán Alexander Zverev y el austríaco Dominic Thiem.
- En Chicago 2018 la victoria para el elenco del Viejo Continente fue por 13-8. Participaron Federer, Zverev, el serbio Novak Djokovic, el belga David Goffin, el búlgaro Grigor Dimitrov y el británico Kyle Edmund.
- En Génova 2019 el triunfo de Europa fue 13-11 con Federer, el griego Stefanos Tsitsipas, Thiem, Zverev, Nadal y el italiano Fabio Fognini.
- En Boston 2021, el conjunto europeo vapuleó al Resto del Mundo 14-1. Disputaron los partidos los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev; Zverev, Tsitsipas, Ruud y el italiano Matteo Berrettini.
- En Londres 2022, Resto del Mundo levantó el trofeo por primera vez tras ganar 13-8. Los integrantes del equipo fueron: Felix Auger-Aliassime (Canadá), Taylor Fritz (Estados Unidos), Frances Tiafoe (Estados Unidos), Jack Sock (Estados Unidos), Alex de Miñaur (Australia) y Diego Schwartzman (Argentina).
- En Vancouver 2023 el título otra vez quedó en manos de ese seleccionado por 13-2 con Fritz, Tiafoe, Tommy Paul (Estados Unidos), Auger-Aliassime, Ben Shelton (Estados Unidos) y Francisco Cerúndolo (Argentina).
- En Berlín 2024, Europa gritó campeón de la mano del alemán Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz, el ruso Daniil Medvedev, el noruego Casper Ruud, el búlgaro Grigor Dimitrov y el griego Stefanos Tsitsipas.
- En San Francisco 2025, Resto del Mundo celebró el triunfo por 15-9 gracias a la actuación de Taylor Fritz, Álex De Miñaur, Cerúndolo, Álex Michelsen, João Fonseca y Reilly Opelka.
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