Wimbledon 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este viernes 10 de julio continúa Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de Londres sobre canchas de césped, y en la 12ª jornada se disputan las semifinales del torneo masculino con Jannik Sinner (1°) vs. Novak Djokovic (7°) como principal atracción. Los juegos inician a las 9.30 (hora argentina) y se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Ambos encuentros se disputan en el Court Central. Primero juegan el sorpresivo semifinalista Arthur Fery (WC) vs. el alemán Alexander Zverev (2°) y a continuación, desde no antes de las 11.10 (hora argentina), es el plato fuerte entre el italiano, campeón en ejercicio, y el serbio, dueño de siete coronas.

Alexander Zverev ganó Roland Garros 2026 y va por el segundo Grand Slam de su carrera KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Sinner y Djokovic se ven las caras por duodécima ocasión en un historial que domina el actual N° 1 del ranking de la ATP con seis triunfos contra cinco del balcánico. No obstante, el único mano a mano de este año fue en semifinales del Australian Open y lo ganó la leyenda serbia en cinco sets.

El cuadro del torneo masculino de Wimbledon

El cuadro del torneo masculino de Wimbledon, con los cuatro semifinalistas

Tabla de campeones de Wimbledon

Roger Federer (Suiza) - 8

Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - 7

Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - 5

Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - 4

John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - 3

Norman Brookes (Australia) / John Hartley (Gran Bretaña) / Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) / Joshua Pim (Gran Bretaña) / Gerald Patterson (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jean Borotra (Francia) / René Lacoste (Francia) / Henri Cochet (Francia) / Don Budge (Estados Unidos) / Roy Emerson (Australia) / Jimmy Conors (Estados Unidos) / Stefan Edberg (Suecia) / Rafael Nadal (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Carlos Alcaraz, dos veces campeón en Wimbledon, es el gran ausente en la edición 2026 Kirsty Wigglesworth - AP

En el torneo de mujeres ya se definió la final este jueves y será inédita e histórica para República Checa porque se enfrentarán dos de sus representantes en el circuito de la WTA: Karolina Muchova (10ª) vs. Linda Noskova (9ª).

Muchova derrotó en semifinales a la estadounidense Coco Gauff (7ª) por 6-2, 1-6 y 7-6 (10) en un partido dramático en el que estuvo a un punto de perder y accedió a su segunda definición de un major, tras caer en Roland Garros 2023 con Iga Swiatek. La polaca, justamente, era la defensora del título en la catedral del tenis, pero fue eliminada en la tercera ronda. Noskova, en el segundo turno, superó sin sobresaltos a Marta Kostyuk (12ª) por un doble 6-4 y jugará la final de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Final de Wimbledon femenino

Sábado 11 de julio de 2026

12: Karolina Muchova (10ª) y Linda Noskova (9ª) - ESPN 2 y Disney+Premium