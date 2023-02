Lorenzo Musetti, un artista vintage en el Argentina Open: revés a una mano y valiosa pieza del renacimiento del tenis de Italia

escuchar

Lorenzo Musetti es uno de esos creativos con raqueta por el que dan gusto comprar una entrada. Italiano de Carrara, la ciudad toscana mundialmente popular por su industria del mármol, es una de las piezas más destacadas de la nueva generación. Tiene un plus que enamora a los románticos de este deporte, ya que se luce con el golpe más elegante del tenis: el revés de una mano . Todavía muestra los altibajos lógicos de su juventud (20 años), pero compite desde hace un par de años en la súper elite con naturalidad y soltura técnica, con chispa e ingenio. Es, además, una de las máximas expresiones de un tenis italiano que disfruta de un renacer tras los tiempos cinematográficos de Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti y Paolo Bertolucci. Por estas horas, el actual 20° del ranking (fue 18° el mes pasado) camina por Buenos Aires como el tercer favorito del ATP porteño.

“Esta es mi segunda vez en la Argentina. Antes había venido por los Juegos Olímpicos de la Juventud, en 2018. En lo tenístico, aquello no fue lo mejor porque perdí en la primera ronda, pero tengo lindos recuerdos de todos modos. Tenemos muchas cosas en común entre Argentina e Italia, hay una conexión fuerte, las raíces, el fútbol, la comida, las relaciones cercanas...”, le cuenta Musetti, ya dos veces campeón en el circuito (Hamburgo y Nápoles 2022), a LA NACION, antes de su debut en la segunda de las cuatro estaciones de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo (ya terminó Córdoba, faltan Río de Janeiro y Santiago de Chile). Desde la parte baja del cuadro, por donde también está el británico Cameron Norrie, 12° (Carlitos Alcaraz y Diego Schwartzman van por la superior), debutará -miércoles o jueves- directamente en los 8vos de final (vs. Pedro Cachin, que venció al brasileño Thiago Monteiro por 7-6 [7-2] y 6-4).

El detalle de Lorenzo Musetti: tiene tatuado en su brazo izquierdo una raqueta integrada a un electrocardiograma Gonzalo Colini

“Mi padre, Francesco, trabaja en una industria del mármol, pero como operario. Mi madre, Sabrina, nunca trabajó en el sector; lo hizo como secretaria. En la ciudad todo gira alrededor del mármol, obvio; es la mayor fuente de ingresos. Tenemos la fortuna de tener las canteras de mármol y somos famosos en todo el mundo”, dice Musetti, con orgullo y simpatía, en un rincón del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Número 1 junior en 2019 (y campeón de Australia en la categoría), “Lolo” dio su gran golpe profesional en el Abierto de Italia 2020, en el Foro Itálico romano, cuando recibió una invitación para la clasificación y, no sólo la superó, sino que escaló hasta los octavos de final (derrotando, incluso, al suizo Stan Wawrinka, por entonces 17°, en la primera rueda).

“El torneo en Roma fue un sueño que empezó a hacerse realidad. La victoria con Stan fue inolvidable porque fue la primera contra un campeón de Grand Slam, en el circuito ATP, en casa, en Roma... Todavía no había público porque estaba el período de Covid-19, pero fue una emoción tan, tan fuerte… Toda la gente que estaba en su casa estaba mirando lo que pasaba por la televisión y el apoyo, desde ese momento, fue tan grande que me impactó”, recapitula el jugador que tiene tatuado en su brazo izquierdo una raqueta integrada a un electrocardiograma.

Norrie, Schwartzman, Alcaraz, Thiem y Musetti, en el Obelisco, promocionando el ATP de Buenos Aires SERGIO LLAMERA - Prensa Argentina Open

-Luego de muchas décadas, el tenis de Italia vive un momento extraordinario, con tres jóvenes en el Top 25: Jannik Sinner (14°), Matteo Berrettini (23°) y vos. Tienen presente y futuro, ¿pero miran hacia atrás para alimentarse de la rica historia que tienen?

-Sí, sí. Seguro. Tengo mucho, mucho respeto para Adriano (Pannata), por Corrado Barazzutti, que estuvo como capitán de Copa Davis. Cuando yo llegué al equipo de la Davis (2021), el capitán era Filippo Volandri, un frecuente habitante de estos torneos sobre tierra, un luchador de clay (sonríe). Nosotros los jóvenes tenemos que mirar el pasado y la historia que tenemos, tenemos que estar obligados a hacerlo. Es lo que corresponde. En el presente estamos haciendo historia para nuestro país y estamos muy orgullosos por lo que pasa, pero no podemos olvidar lo que pasó.

-Italia, como la Argentina, es un país que es sumamente enfervorizado por el fútbol. ¿Sentís que pusieron el tenis en la conversación popular nuevamente?

-Absolutamente. Ahora hay mucha gente que sigue el tenis, que se informa, que se documenta y que come tenis, por decirlo de alguna manera. Tenemos a Jannik (Sinner), a Matteo (Berrettini), a (Lorenzo) Sonego, a Fabio (Fognini), a (Simone) Bolelli. Y hay otros tantos jóvenes que están afuera del Top 100 pero muy cerca de entrar. También hay muchas mujeres destacándose en el circuito. Es un momento histórico para el tenis italiano y la gente lo está sintiendo y viviendo mucho. Creo que este año, en mayo, el torneo de Roma será increíble. Y el futuro va a ser todavía mejor.

Lorenzo Musetti sufriendo el clima sofocante de esta semana en Buenos Aires Instagram Musetti

-¿Cuál es el secreto del resurgimiento?

-Es una combinación de factores. Un poco de fortuna, como siempre. Pero creo que la parte más importante es que la federación italiana ayuda mucho a los equipos privados de los jugadores y eso fue algo que, en la historia, no había sido posible ya que no tenían mucho dinero o porque tenían otra estrategia de inversión. En mi caso, me ayudaron desde junior. Además, tuvimos la facilidad de desarrollarnos en nuestras casas, no sufrir el desapego e ir cada tanto al centro nacional (el Centro de Preparación Olímpica de Tirrenia, en Pisa, un complejo ideado para la preparación técnica/física de elite y dirigido por el Comité Olímpico Nacional Italiano). Me dieron un preparador físico, que fue fundamental para mi crecimiento. En mi caso estaba a 40 minutos del centro nacional, más cómodo que para otros, pero fue un beneficio para todos. Fue la combinación ideal para vivir, crecer, estudiar, potenciarnos…

-Te lucís con el revés de una mano, un golpe que parecía en extinción. ¿Es el impacto más exquisito del tenis?

-Para mí sí. Es el golpe más elegante, especialmente cuando va paralelo. Soy un amante de ese tiro.

El elegante revés de una mano de Lorenzo Musetti Alexander Scheuber - Getty Images Europe

-¿Desde chico te salió en forma natural?

-Sí, bastante natural. Después trabajé mucho para perfeccionarlo, pero seguro que es el golpe más natural que tengo. Alguna vez intenté hacerlo a dos, pero no en forma seria. Siempre me gustó mucho el revés de Nalbandian, aunque fuera a dos manos. Fue uno de los mejores reveses de la historia; hacía lo que quería. Tuve la oportunidad de encontrarlo y hablar con David cuando estuvo entrenando a (Miomir) Kecmanovic (serbio; 33°), que es uno de mis amigos y entrenamos muchas veces juntos.

-¿Qué beneficios y perjuicios tiene el revés de una mano?

-Uno de los beneficios es que puedes tener más variantes, más opciones de juego. El lado negativo es que tienes que tener una gran movilidad extra y una fuerza física muy importante, especialmente en polvo de ladrillo, donde la pelota pica mucho y muchas veces tienes que impactar arriba de la cabeza.

-La estrategia que históricamente le dio resultados a Nadal contra Federer…

-Caro, claro. A mí me molesta lo mismo cuando juego contra un zurdo. Cuando sucede eso hay que estar muy activo de piernas. No es fácil.

-Italia fue campeón de la Copa Davis en 1976 y subcampeón seis veces. ¿Tienen variedad y calidad para volver a ganar la Ensaladera?

-Seguro. El año pasado estuvimos muy cerca (cayeron en las semifinales con Canadá) y es algo que todavía se me pasa por la cabeza. Pero en el futuro tenemos un equipo muy fuerte, muy unido y pienso que lo vamos a lograr.

El revés de Musetti no pasa inadvertido