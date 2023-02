Sebastián Báez, campeón del Córdoba Open: el título que llegó entre la alegría y el desahogo

escuchar

Se terminó la mala racha. Sebastián Báez, acosado por las derrotas durante varios meses, buscó una y otra vez la salida del laberinto, y en suelo argentino encontró al fin el premio a su trabajo y a la búsqueda incesante. El jugador de San Martín, de 22 años, se consagró campeón del ATP de Córdoba, al ganarle por 6-1, 3-6 y 6-3 a Federico Coria en la definición jugada en el Polo Deportivo Kempes.

Atrás parece quedar una etapa negativa que se hizo eterna, con siete meses de malos resultados, en una caída libre que le restó confianza, pero no menguó ni mucho menos su entusiasmo y predisposición, ni las ganas de revertir el momento desfavorable. Había sufrido 16 derrotas en sus últimos 17 partidos, desde aquella final perdida en Bastad ante Francisco Cerúndolo.

Sebastián Báez se reencontró con su juego en Córdoba Cordoba Open

Pero todo cambió en Córdoba. De a poco, llegaron las victorias y la recuperación: triunfos sobre Luciano Darderi, Tomás Barrios Vera y Hugo Dellien, en la ruta hacia la definición. Hubo otra variante, de orden técnico: para este torneo y el de Buenos Aires que comienza hoy, Javier Frana se sumó como consejero al entrenador Sebastián Gutiérrez, con el que tiene una excelente relación. Habrá que ver si este vínculo perdurará o será una colaboración part-time del rafaelino.

Fue el segundo título en la carrera de Báez, luego de aquel éxito del año pasado en Estoril, sobre polvo de ladrillo. Había sufrido, además, otras dos caídas en definiciones, en Santiago de Chile y en Bastad, también en 2022.

La definición, como se esperaba, tuvo los condimentos habituales de una final entre argentinos: aciertos, errores, altibajos. Dominó con holgura Báez en un primer set a toda orquesta. Pero bastó que bajara un poco la guardia, y Coria encontró el hueco para meterse de nuevo en el partido. El rosarino capturó el saque de Báez en el cuarto game, y luego se sostuvo en su servicio para extender el duelo a un tercer parcial.

En ese set a todo o nada, Báez consiguió el quiebre en el sexto game (4-2) para empezar a perfilar el panorama de su lado. Con el score 5-3, en el segundo match-point llegó la definición y la emoción, el alivio y la alegría, el desahogo y el festejo largamente anhelado.

Federico Coria y Sebastián Báez, en la ceremonia de premiación Rodrigo Zalazar Cavalleris

“Estoy contento porque está mi equipo. Sabemos lo que esto significa. Levanto este trofeo con mucha alegría. Se siente muy bien, es un pequeño alivio para mí y para mi equipo, que siempre me apoya. No estaba teniendo los resultados que quería, pero cuando estás bien preparado, el esfuerzo paga y el triunfo llega”, expresó el vencedor.

“Así como es la vida, hay momentos buenos, malos y regulares, y lo mismo pasa en un partido. Estoy contento de haberlo hecho bien en esta final y durante toda la semana. Más allá de esperarlo (el título) o no, no me critico los entrenamientos, la manera de afrontar las malas situaciones. Se trató de bancar lo que me estaba tocando. Hoy lo pude agarrar y no soltarlo más. Todo pasa, estoy contento de llevarme este trofeo y de compartirlo con mi equipo. Ahora ya hay que pensar en lo que sigue”, destacó Báez, que lo celebró de manera efusiva con su entrenador, Sebastián Gutiérrez.

El reconocimiento de Coria hacia Báez tras la final Córdoba Open / Nicolas Aguilera

Para el tenis argentino, se trata del primer título en 2023 y el 228° en la etapa profesional. La de Córdoba fue la 29ª final ATP entre jugadores de nuestro país y la séptima que se desarrolló en nuestro país. Báez, por otra parte, se convirtió en el tercer argentino que se consagra en el Kempes, después de Juan Ignacio Londero (2019) y Juan Manuel Cerúndolo (2021).

Con los resultados de la semana cordobesa, el ranking del lunes traerá algunos cambios y bastante paridad. Porque Francisco Cerúndolo (30° desde hoy) se convierte en el argentino mejor ubicado en la clasificación, por delante de Diego Schwartzman (retrocede al 32°), y Báez sube once posiciones hasta el 36° escalón, muy cerca de su mejor ranking histórico (31°). También hubo premio para Fede Coria, que desde hoy, y por primera vez en su carrera, está dentro de los 50 mejores (49°).

Todo sonrisa: Báez es el tercer campeón argentino en Córdoba Rodrigo Zalazar Cavalleris Cordoba Open

A pesar del avance y de la buena semana, la derrota en la final fue un duro impacto para Coria.El jugador rosarino le pidió “perdón” a su cuerpo técnico, liderado por el entrenador Carlos Berlocq. “Teníamos mucha fe en lo que podía conseguir y no pude estar a la altura. Lo soñé, pero no lo creí. Ahora voy a tener que trabajar duro para estar mejor la próxima vez”, dijo el hermano menor de Guillermo Coria en la ceremonia de premiación. Para él fue su segunda final perdida en el nivel ATP, luego del tropiezo en la definición de Bastad 2021.

