Con una actuación rutilante, Luciano Darderi redondeó la mejor semana de su aún corta carrera. Nacido en Villa Gesell, pero representante de Italia desde hace más de una década, el joven de 21 años -cumplirá 22 el miércoles próximo- se dio un gusto enorme y en el Córdoba Open alzó el primer trofeo de su carrera en el circuito ATP.

En la definición, Darderi no dejó dudas y se impuso a Facundo Bagnis pr 6-1 y 6-4. En menos de una hora y media, el italiano le puso fin a la ilusión del rosarino de ganar su primer ATP al filo de los 34 años. Fue, desde el vamos, una final singular, a cargo de dos jugadores que habían llegado al último duelo del torneo desde la clasificación, porque también Bagnis había comenzado su camino en la qualy. Algo que no sucedía en el circuito desde hacía casi seis años, cuando el eslovaco Martin Klizan le ganó a Denis Istomin la final del torneo de Kitzbühel 2018, donde ambos habían sido qualifiers.

Darderi, Agustín Calleri (presidente de la AAT) y Bagnis Nicolas Aguilera

Así, Darderi cumplirá este lunes otro objetivo: después de ganar un ATP en lo que apenas era su tercera participación -sólo había llegado a la segunda ronda en Córdoba 2023-, saltará unas 60 posiciones en el ranking, desde el 136° con el que amaneció el lunes pasado, al 76° que ocupará hoy. Y otro premio: su gran tarea en Córdoba le permitió ingresar de manera directa en el cuadro principal del Argentina Open que comenzará hoy, y donde se presentará ante un rival surgido de la clasificación.

Darderi, además, es el tercer jugador que consigue en 2024 su primer título ATP, después del checo Jiri Lehecka (campeón en Adelaida) y el chileno Alejandro Tabilo (Auckland).

“Estoy muy contento por haber podido consagrarme en mi tercer ATP. Esto es para mi equipo y mi familia, es muy especial porque mi preparador físico (Federico Berruezo) es cordobés y hace dos semanas nos estábamos entrenando acá”, remarcó Darderi, el primer jugador en arribar al Polo Deportivo Kempes. “Es el primero, lo voy a tener en un lugar especial en mi hogar. Esto es increíble, y sabía que este era un partido muy importante para mí, porque también me aseguro jugar en Roland Garros y Wimbledon -serán sus primeros Grand Slams-, así que eso era otro sueño a cumplir. Estuve un poco nervioso en el segundo set, pero contento por salido adelante”, agregó.

La historia de Luli Darderi, conocida en el tour hace tiempo, volvió a ser visible con lo hecho en esta semana. Comenzó a jugar al tenis a os 4 años, con apoyo de su padre Gino, exjugador de este deporte y que aún hoy es su entrenador. Fue número 8 del mundo como junior, y desde los 11 años representó a la Federación Italiana de Tenis, que lo ayudó a impulsar su carrera en Europa. Pero recién en febrero de 2023 jugó su primer ATP, casualmente en Córdoba. Sí tiene mucha más actividad en el Challenger Tour, con dos títulos (Lima y Todi, ambos en 2023).

Por otra parte, Darderi se sumó al ya nutrido lote de jugadores italianos en actividad con títulos ATP, por detrás de Jannik Sinner (11), Fabio Fognini (9), Matteo Berrettini (7), Marco Cecchinato (3), Lorenzo Sonego y Lorenzo Musetti (2). También prolongó una serie de ganadores inesperados en Córdoba, donde también ganaron Juan Ignacio Londero (2019) y Juan Manuel Cerúndolo (2021); el zurdo, como Darderi, también fue campeón en el Kempes desde la qualy.

La felicidad de Darderi, el mejor en Córdoba Nicolas Aguilera

“Ha sido una gran semana. Es mi tercer ATP, sinceramente no me lo esperaba. El año pasado gané recién mi primer Challenger, hace seis meses. Pero esto no cambia nada. Voy a entrenarme más duro, voy a tener que estar más preparado para este nivel. Todavía tengo mucho para mejorar en mi juego, se viene algo nuevo para mí”, destacó el flamante ganador.

Bagnis se quedó con la frustración de conseguir su primer trofeo de campeón ATP. El rosarino había batido un añejo récord de Guillermo Vilas al llegar a la final con 33 años y 11 meses, tres más que el Gran Willy, que había alcanzado su última final en el clay de Forest Hills, en 1986, a los 33 años y 8 meses. Más allá de este tropiezo, el zurdo también subirá varios escalones en el ranking, y después de empezar el año como el 242°, este lunes entrará en el Top 140. “Lamentablemente en el partido no salió nada, así que me voy con una sensación fea. Es apenas la segunda vez en mi carrera que llego a una final ATP”, aceptó Bagnis.