Desde hace mucho tiempo, Luciano Darderi lleva la bandera de Italia al lado de su nombre, en cada partido que disputa por el circuito mundial de tenis. Con apoyo familiar, decidió aceptar la ciudadanía de ese país cuando era muy chico. Pero, en muchos aspectos, este joven nacido en Villa Gesell en 2002 habla, piensa y siente como un argentino más. Y este jueves, Darderi, que entró en el Córdoba Open desde la clasificación, se metió por primera vez en los cuartos de final de un torneo ATP.

Darderi está 136° en el ranking mundial. Cumplirá 22 años el miércoles próximo. En su foja aparecen muchas y buenas actuaciones en el Challenger Tour, la segunda división del circuito. Es entrenado por Gino, su padre, que también impulsa la carrera de Vito, el hermano menor de Luciano, todavía en el tour junior. No ingresó aún en los cuadros principales de un Grand Slam, y en Córdoba disputa su tercer ATP, después de participar aquí también el año pasado -perdió en octavos de final- y en Acapulco. En estos días, derrotó a su compatriota Alessandro Giannessi y al zurdo Andrea Collarini en la clasificación, y al chileno Tomás Barrios Vera y al austríaco Sebastian Ofner (4° preclasificado y 38° del mundo), en este caso con un rotundo 6-0 y 6-3, en apenas 64 minutos. Fue su primer triunfo sobre un Top 50.

Luciano Darderi y el abrazo con su padre y entrenador, Gino, después de la victoria NICO AGUILERA

“Estoy muy feliz. El año pasado también había tenido un gran torneo acá. Esperaba hacer un gran partido, me preparé mucho en la parte mental, esperaba un partido difícil, pero las condiciones me favorecieron. Estuve muy sólido, con muy pocos errores, y lo que buscaba con mi equipo, estar muy concentrado, estoy contento de haber logrado eso. Esperaba rendir así, por ahí no un resultado tan amplio. Es algo muy groso para mí, que soy muy joven, voy a seguir trabajando y en algún momento llegará el ranking que me merezco. Hice un gran torneo, pero jugar suelto y dar lo mejor de mí me va a hacer irme contento de acá”, expresó Darderi después del mejor triunfo -por ranking- de su carrera.

This is what it means 🙌



21-year-old qualifier @lucianodarderi_ stuns No. 4 seed Ofner 6-0 6-3 for his first ATP Tour QF!#CordobaOpen pic.twitter.com/Ap1KDvGMS8 — Tennis TV (@TennisTV) February 8, 2024

La historia de Darderi, en su momento, se hizo conocida en el ambiente de las raquetas. Empezó a jugar desde muy chico, con inicios que transcurrieron entre Gesell y el club Harrods. Cuando tenía once años viajó a Italia para jugar un torneo, y lo ganó. Recibió una propuesta para representar a Italia en un Mundial y aceptó. “La verdad, fue un cambio de vida que mucho no me afectó, porque cambié la ciudadanía, pero estaba la mitad del año acá, y la otra mitad en Italia. Nací en Argentina, pero decidí irme a Europa porque las posibilidades económicas eran mejores en Italia. Allá me ayudaron con contratos y muchas cosas más en su momento. No cambió tanto mi vida por jugar por Italia. Por ahí tengo el departamento de mi abuelo, cerca de Florencia”, le cuenta Darderi a LA NACION.

La buena trayectoria como junior le permitió disfrutar una experiencia singular: ser el sparring del ATP Finals, a fines de 2020. “Fue algo lindo, yo tenía 18 años y durante dos semanas vi cómo se preparaban los ocho mejores del circuito, me ayudó mucho porque recién estaba arrancando mi carrera como profesional y era el 900 y pico del mundo”, recuerda. Su referente argentino era Juan Martín del Potro, y también Roger Federer. Juega como diestro, con revés a dos manos, y tiene un tenis agresivo y potente.

-¿Te sentiste más campeón de Copa Davis en 2016, con Argentina, o el año pasado, con Italia?

-Je, la verdad es que mitad y mitad, lo siento de los dos lados. Estoy contento por cualquiera de los dos que gane. Es muy importante para los dos países. Para Argentina, con todo el equipo que tienen ahora, que son jóvenes, con los juniors que vienen, y los torneos que están haciendo, van a tener un gran futuro en la Copa Davis. Hay un gran potencial desde ese punto de vista.

-¿Qué significa formar parte de un grupo numeroso de jugadores como tiene Italia en este momento, y que es liderado por Jannik Sinner?

-Es difícil, porque hay muchos jugadores que son muy buenos adelante, y estás peleando para ser cada vez mejor. Pero está bien, porque te sirve también para ir mejorando tu ranking, y seguir el paso detrás de todos estos jugadores de alto nivel. Tanto la Argentina como Italia tienen un nivel muy alto hoy en día. Con Jannik tengo una anécdota... yo estaba yéndome del Foro, en Roma, y me llamó para entrenar, pero justo se me iba el tren y no me podía quedar. Una mala suerte... yo era muy chiquito todavía.

La derecha de Luciano Darderi frente al austríaco Ofner Nicolas Aguilera

-¿Qué objetivo tenés para 2024?

-Ser Top 100, primero, y luego mejorar mucho, desde lo mental, lo tenístico, el físico. Todo es muy importante para alcanzar mis objetivos. El año pasado venía muy bien hasta el Challenger de Lima, me quedé un puesto afuera de jugar el Next Gen -el torneo que reúne a los ocho mejores Sub 21-, pero no salió bien. Se terminó el año en un buen momento, pero ahora empecé bien, me siento cómodo en Córdoba, son buenas condiciones para mí.

Luciano Darderi disfruta su mejor semana en el ATP Tour en Córdoba NICO AGUILERA

-Jugás mucho tiempo en Europa y también en la gira sudamericana. ¿Cuál ves más competitiva?

-Las dos son muy duras. Por ahí tenés en Europa más jugadores que juegan en cemento, pero en Sudamérica los Challengers son muy altos de nivel, se juega mucho mejor en polvo que en Europa. En general lo veo parejo, no siento que haya más nivel acá o allá. En todos lados los Challengers son difíciles, más allá de las condiciones.

-Ahora que ya sos profesional, ¿continúa la ayuda de la Federación Italiana?, ¿En qué consiste?

-La verdad es que la Federación tiene un contrato que yo todavía no me decidí a firmar. eso todavía es algo que está en stand by. Una vez que terminás tu carrera como junior, surge otra cosa, pero todavía no firmé nada. Hay condiciones que son privadas, pero todavía es algo pendiente, a definir.