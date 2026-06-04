Maja Chwalinska, la revelación de Roland Garros, venció a Diana Schnaider y disputará la final

Maja Chwalinska, de 24 años y 114° del ranking mundial, es una de las inéditas y sorprendentes protagonistas del Abierto de Francia. La jugadora polaca avanzó desde la clasificación para el cuadro principal hasta la final. En las semifinales disputadas en el court Philippe-Chatrier, derrotó a la rusa Diana Schnaider (25° cabeza de serie) por 7-6 (7-4) y 6-4, en dos horas y diez minutos.

Su rival en la final del sábado será la rusa Mirra Andreeva, octava cabeza de serie, que batió a la ucraniana Marta Kostyuk (15°), por 6-1 y 6-3.

La emoción de Maja Chwalinska, que pasó desde la qualy a la final de Roland Garros ALAIN JOCARD - AFP

Chwalinska, de 1.64m, zurda y creativa dentro del court, rompió con todos los registros. Se trata de su primera actuación en el cuadro principal de Roland Garros: había caído en la clasificación de 2021, 2023 y 2025. Sus anteriores actuaciones en el main draw de Grand Slams habían sido en Australia 2025 (como proveniente de la fase qualy, perdió en la primera ronda) y Wimbledon 2022 (también desde la qualy, se despidió en la segunda rueda).

Así cerró el partido Chwalinska

What a way to qualify for your first Grand Slam final 🤩 #RolandGarros pic.twitter.com/QsZMwVWOGL — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026

Pero en París superó todo lo conocido. Primero, al alcanzar las semifinales, igualó el mejor resultado logrado por una tenista proveniente de la qualy en Roland Garros en la Era Abierta, que era la tarea de la rosarina Nadia Podoroska en 2020, cuando el mundo trataba de regresar a la normalidad tras la pandemia. Pero, ahora, con la victoria ante Schnaider (que había eliminado a la N° 1 Aryna Sabalenka en los cuartos de final), se encumbró como la segunda jugadora proveniente de la clasificación en llegar a una final de Grand Slam, después de la cinematográfica tarea de Emma Raducanu en el US Open 2021 (la británica derrotó a Leylah Fernández en la final).

El abrazo entre Diana Shnaider y Maja Chwalinska: la polaca se impuso y jugará la final de un Grand Slam por primera vez JULIEN DE ROSA - AFP

A Chwalinska no pareció amedrentarla el desafío. Jugó con aplomo y lucidez, con precisión y naturalidad, como si fuera una usual habitante de estas instancias. El año pasado lo terminó en el puesto 133°; el ranking en vivo la muestra como la 21° del mundo, un ascenso de 93 escalones desde que comenzó el Abierto francés. Si vence a Andreeva en la final, será 14°. Ya se aseguró un impactante premio económico de US$ 1.625.000: antes de París, en toda su carrera acumulaba... US$ 864.000. La vida, claramente, le cambió en estas semanas.

Víctima de depresión

Nacida en Dąbrowa Górnicza, una ciudad industrial del sur polaco, con 112.000 habitantes, escribió una valiosa carrera como junior: alcanzó la final de dobles en Australia 2017, en pareja con su compatriota Iga Swiatek. Sin embargo, como profesional, el camino fue sumamente espinoso. Trastabilló una y otra vez. Pero hubo una razón: la depresión.

Con 19 años, tras perder en la primera ronda de la qualy de Wimbledon, se tomó un descanso indefinido del tenis. Contó que desde hacía dos años luchaba contra un estado depresivo. Después de esa frustración en el césped de Londres, dejó su departamento, regresó a su casa familiar y estuvo arropada por los suyos -y por especialistas- durante un tiempo. Probó con el running y con el boxeo para tratar de canalizar sus emociones en otros deportes, pero no funcionaron.

Maja Chwalinska en Roland Garros JULIEN DE ROSA - AFP

“Empecé a sentirme mal. Primero en la cancha, pero después también empecé a sentirme mal afuera de ella, y eso me llevó a la depresión. Algo que disfrutaba muchísimo se convirtió en una fuente de sufrimiento. Asociaba el tenis con la presión, el estrés y el llanto”, narró hace un tiempo, en wtatennis.com.

A los cuatro meses, con más energía y alegría, volvió a empuñar una raqueta. Otra vez se sintió atraída por el deporte que había ensayado desde los siete años. Y, un año después de aquella decepción en Wimbledon, regresó al All England, pasó la clasificación y hasta ganó un partido del main draw.

“Los resultados ya no me definen tanto como antes, cuando no podía diferenciar entre Maja y la tenista. Era sólo una. Necesitaba tiempo para entenderlo mejor y también para hacer algo más, no sólo jugar al tenis. Sentía que ahí sólo existía el tenis. Pero sé que hay muchas más cosas que se pueden hacer y disfrutar fuera del tenis. Necesitaba tiempo para descubrir las cosas por mí misma”, reconoció Chwalinska, tras superar el sofocón. Entender eso la liberó (y potenció). Asumió su posición en el tenis de forma más amigable. Y los resultados llegaron.