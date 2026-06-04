Mirra Andreeva derrotó a Marta Kostyuk y será finalista de Roland Garros

Mirra Andreeva (19 años, 8° del mundo) está escribiendo el mejor capítulo de su joven carrera en Roland Garros. La tenista rusa, entrenada por la española Conchita Martínez, se clasificó por primera vez a una final de Grand Slam. En las semifinales disputadas en el Philippe-Chatrier, el court central del segundo grande de la temporada, derrotó con autoridad a la ucraniana Marta Kostyuk (15°) por 6-1 y 6-3, en 1h16m. Espera por la ganadora del duelo entre la rusa Diana Schnaider (25° cabeza de serie) y la polaca Maja Chwalinska.

Mirra Andreeva batió a Marta Kostyuk y jugará la final de Roland Garros ALAIN JOCARD - AFP

En el primer torneo de Grand Slam sin un excampeón de major en las semifinales masculinas y femeninas desde Roland Garros 1977, Andreeva (19 años y 39 días) se encumbra como la finalista más joven de un cuadro individual femenino de un grande desde Coco Gauff en el Abierto de Francia 2022. Nacida en Krasnoyarsk, residiendo en Cannes, Andreeva fue ampliamente superior a Kostyuk, que atraviesa el momento más destacado de su carrera y jugó por primera vez las semifinales de un Grand Slam. La derrota no tapa su gran presente. Es más: Kostyuk había llegado a Roland Garros tras obtener dos títulos consecutivos: en Madrid (venciendo, precisamente, a Andreeva) y Rouen.

El lamento de Marta Kostyuk ante Mirra Andreeva en las semifinales de París DIMITAR DILKOFF - AFP

Bajo el techo del Philippe-Chatrier (cerrado por la lluvia), Andreeva fue dominante desde el inicio del match. La imagen de Kostyuk reconociéndole a su equipo que no encontraba soluciones ni estrategias para superar a su rival, fue el mejor ejemplo de lo sucedido. La rusa ganó dos aces, cometió dos dobles faltas, logró el 73% de primeros servicios, ganando el 66% de puntos con el primer saque (25 de 38) y el 57% con el segundo. Le rompió cinco veces el saque a Kostyuk, cedió el propio en una oportunidad, consiguió catorce tiros ganadores y cometió 22 errores no forzados (la ucraniana padeció 34).