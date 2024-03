Escuchar

Indian Wells, el primer Masters 1000 de los nueve que tiene la temporada 2024, ingresó este lunes en su última semana de actividad en canchas de cemento del complejo Indian Wells Tennis Garden de Estados Unidos. Este miércoles culminan los octavos de final y, en consecuencia, se definen los últimos clasificados a la ronda de los ocho mejores, instancia en la que ya están el defensor del título Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aleander Zverev y Jiri Lehecka, quien dio la nota al eliminar sucesivamente a Andrey Rublev (5° del ranking) y Stefanos Tsitsipas (11°).

Este miércoles jugarán en la rama masculina: Casper Ruud (Noruega - 9°) vs. Gael Monfils (Francia - 54°), Luca Nardi (Italia - 123°) vs. Tommy Paul (Estados Unidos - 17°), Daniil Medvedev (Rusia - 4°) vs. Grigor Dimitrov (Bulgaria - 13°) y Taylor Fritz (Estados Unidos - 12°) vs. Holger Rune (Dinamarca - 7°). En la femenina, en tanto, también se completarán los octavos de final con cuatro cruces: Emma Navarro (Estados Unidos - 23° del ranking WTA) vs. Aryna Sabalenka (Bielorrusia - 2°), Elise Mertens (Bélgica - 28°) vs. Cori Gauff (Estados Unidos - 3°), Diane Parry (Francia - 61°) vs. Maria Sakkari (Grecia - 9°) y Yue Yuan (China - 49°) vs. Daria Kasatkina (Rusia - 12°).

Cómo ver online los partidos de Indian Wells

Los duelos principales ese transmiten en vivo por TV en alguna de las señales de ESPN y la plataforma digital Star+, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido, entre ello, la totalidad en directo de la acción en cada cancha. El canal deportivo, además, se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play siempre que el usuario sea cliente de alguno de los cableoperadores.

Cuadro masculino de Indian Wells

Así está la parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells 2024 ATP

Así está la parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells 2024 ATP

Cuadro femenino de Indian Wells

Así está la parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2024 WTA

Así está la parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2024 WTA

Horarios de los partidos del miércoles 13 de marzo

Casper Ruud (Noruega - 9°) vs. Gael Monfils (Francia - 54°) - A las 15.

Luca Nardi (Italia - 123°) vs. Tommy Paul (Estados Unidos - 17°) - No antes de las 16.30.

Daniil Medvedev (Rusia - 4°) vs. Grigor Dimitrov (Bulgaria - 13°) - No antes de las 17.30.

Taylor Fritz (Estados Unidos - 12°) vs. Holger Rune (Dinamarca - 7°) - No antes de las 22.

Emma Navarro (Estados Unidos - 23°) vs. Aryna Sabalenka (Bielorrusia - 2°) - A las 15.

Elise Mertens (Bélgica - 28°) vs. Cori Gauff (Estados Unidos - 3°) - No antes de las 16.15.

Diane Parry (Francia - 61°) vs. Maria Sakkari (Grecia - 9°) - No antes de las 19.

Yue Yuan (China - 49°) vs. Daria Kasatkina (Rusia - 12°) - No antes de las 22.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.