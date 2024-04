La fuerte reacción de Danielle Collins ante un espectador en el WTA 1000 de Madrid

Escuchar

No la estaba pasando nada bien Danielle Collins sobre el polvo de ladrillo de Madrid. La jugadora estadounidense, 15ª del ranking mundial, estaba en problemas frente a la rumana Jaqueline Cristian (73ª), en uno de los partidos jugados el domingo por la tercera rueda del WTA 1000 que se disputa en la Caja Mágica de la capital española. Set abajo en el marcador (3-6), Collins no estaba conforme con su desempeño.

En el comienzo del segundo parcial, estaba 1-1 y 40-30 con su servicio. La estadounidense, de 30 años, dejó un derechazo en la red. Iguales. Allí pareció escuchar una crítica de parte de un espectador. Collins no dudó en plantarse ante el seguidor, y le dijo: “Vení y jugá, vení acá y hacé lo que yo hago. ¿De acuerdo? Tené un poco más de respeto”. De inmediato, recibió una ovación del resto del público.

Y más: a continuación, logró conectar un saque ganador. Por supuesto, tras ganar el punto, miró al seguidor y se lo dedicó con un grito.

Lejos de desconcentrarse por lo sucedido, Collins pareció meterse por completo en el partido. Resultado: dio vuelta la cuenta y se impuso por 3-6, 6-4 y 6-1, en dos horas de juego, y avanzó a los octavos de final, etapa en la que se enfrentará con la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, que también debió sufrir para eliminar a la norteamericana Robin Montgomery por 6-1, 6-7 (5-7) y 6-4.

En todo caso, Collins no hizo más que ampliar una muy buena racha que atraviesa en el circuito, ya que acumula 15 victorias seguidas, luego de consagrarse en el WTA 1000 de Miami, primero, y en el 500 de Charleston; el primero, sobre cemento, y el segundo, en clay. Su última caída fue en la segunda rueda de Indian Wells, frente a Iga Swiatek, la número 1 del mundo.

Puño firme para Danielle Collins en la Caja Mágica THOMAS COEX - AFP

Curiosamente, Collins anunció en enero pasado que la de 2024 era la última temporada de su carrera como profesional. En Melbourne, después de perder con Swiatek en la segunda ronda del Australian Open, sorprendió al declarar: “Estoy en el final de mi carrera, y para ser honesta, no me duelen tanto (las derrotas). Siento que he llegado al punto en el que obviamente importan, pero al final del día, ganás o perdés y eso es todo. Esta será mi última temporada compitiendo. Realmente no sé exactamente cuándo, pero esta será mi última temporada y tengo muchas ganas de que llegue”.

“Tengo muchas cosas que me gustaría lograr en mi vida fuera del tenis y necesito tiempo para poder hacerlo. Obviamente, tener hijos es una gran prioridad para mí”, amplió Collins, que llegó a ser la séptima jugadora del ranking en 2022 y tiene cuatro títulos WTA en su cuenta, incluidos los dos que obtuvo recientemente. En su momento, se sobrepuso a una endometriosis y a una artritis reumatoidea para seguir compitiendo, y hace semanas, tras ganar en Miami, contó: “Vivo con una enfermedad inflamatoria crónica, que afecta la posibilidad de quedar embarazada. Es una situación profundamente personal que ya he explicado. Es mi elección, y hay mucho más en juego que el tenis y mi carrera, que estoy disfrutando; me divierto mucho. Me encanta venir aquí y competir. Pero es una decisión de vida, que debería ser fácilmente entendible”.

