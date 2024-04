Masters 1000 de Madrid 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

Este lunes continúa la edición 2024 del Masters 1000 de Madrid, el cuarto torneo de la categoría en lo que va de la temporada para la rama masculina y el quinto para la femenina. Se disputan partidos correspondientes a la tercera ronda del campeonato masculino y los octavos de final del femenino. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Star+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en ESPN 2.

En el certamen de varones sobresale la presentación de Rafael Nadal vs. el argentino Pedro Cachín, uno de los dos que sigue en el certamen junto a Francisco Cerúndolo que el domingo se impuso a Tommy Paul 6-7 (7), 6-4 y 6-2 y está entre los mejores 16. Además, el primer preclasificado, Jannik Sinner, choca con Pavel Kotov y Daniil Medvedev, tercer sembrado, hace lo propio contra Sebastián Korda.

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Madrid ATP

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Madrid ATP

En el torneo de mujeres se desarrollan todos los duelos de la rueda de 16 jugadores. Sobresalen los enfrentamientos Iga Swiatek, líder del ranking WTA desde hace 100 semanas, vs. Sara Sorribes Tormo; Aryna Sabalenka vs. Danielle Collins, Coco Gauff vs. Madison Keys y Elena Rybakina vs. Sara Bejlek.

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2024

El torneo se disputa en la Caja Mágica de Madrid, España, sobre superficie de polvo de ladrillo hasta el domingo 5 de mayo. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Star+.

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Madrid comenzó a disputarse en la capital española en 2002, aunque pasó a realizarse en la superficie de polvo de ladrillo en 2009. Desde entonces, solo seis tenistas lograron consagrarse en la rama masculina, entre los que destacan Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Por el lado femenino, nueve se alzaron con el trofeo, con Serena Williams, Simona Halep y Maria Sharapova como principales exponentes.

ATP (rama masculina)

2009 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2010 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2011 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2012 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2013 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2014 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2015 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2016 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2017 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2018 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2019 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2022 : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). 2023: Carlos Alcaraz (España).

WTA (rama femenina)

2009 : Dinara Safina (Rusia).

: Dinara Safina (Rusia). 2010 : Aravane Rezai (Francia).

: Aravane Rezai (Francia). 2011 : Petra Kvitova (República Checa).

: Petra Kvitova (República Checa). 2012 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2013 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2014 : Maria Sharapova (Rusia).

: Maria Sharapova (Rusia). 2015 : Petra Kvitova (República Checa).

: Petra Kvitova (República Checa). 2016 : Simona Halep (Rumania).

: Simona Halep (Rumania). 2017 : Simona Halep (Rumania).

: Simona Halep (Rumania). 2018 : Petra Kvitova (República Checa).

: Petra Kvitova (República Checa). 2019 : Kiki Bertens (Países Bajos).

: Kiki Bertens (Países Bajos). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

: Aryna Sabalenka (Bielorrusia). 2022 : Ons Jabeur (Túnez).

: Ons Jabeur (Túnez). 2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).