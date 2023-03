Masters 1000 de Miami: el enojo de Guido Pella, los insultos y una victoria tonificante, y un gran desafío para Facundo Bagnis

escuchar

En la cancha 5 del complejo Hard Rock Stadium, Guido Pella consiguió una de las victorias argentinas en la jornada de primera rueda del Masters 1000 de Miami. El zurdo de Bahía Blanca, a los 32 años, busca recuperar terreno perdido después de estar casi once meses fuera de los courts. Desde el puesto 581° del ranking, consiguió un muy buen triunfo sobre el peruano Juan Pablo Varillas -semifinalista hace unas semanas en Buenos Aires y 88° del mundo- por 1-6, 6-3 y 6-2. Fue su tercera victoria en lo que va del año en siete encuentros disputados.

Pella jugó de menor a mayor para torcer el desarrollo que se le hizo adverso en el comienzo, y luego de soportar algunos gritos desconsiderados de hinchas del jugador peruano. Ante los insultos, el argentino fue a reclamarle al juez de silla, y después de algunos minutos, el espectador fue desalojado.

La explicación de Pella

“Hay algunos pavos... En todos lados hay gente así, es una vergüenza. Con Juampi (Varillas) nos une una gran amistad, nos entrenamos juntos, viajamos a muchos torneos. Que haya gente de afuera que te insulte de esa manera me parece un papelón. En un momento me enojé con el árbitro porque si se trataba de un jugador importante para ellos lo sacaban en el primer game y conmigo estuvieron un set y medio. Son cosas del tenis, pero ya estoy grande para guardármelas. Ya basta. Cuando me jode algo lo voy a decir, si no siempre estamos en la misma”, dijo Pella en declaraciones a ESPN sobre el incidente.

Además, el zurdo analizó su victoria sobre el jugador peruano: “Fue un poco como lo refleja el resultado. En el primer set no estuve fino, y él arrancó mejor que yo, aunque sentía que el partido iba a ser como lo había planteado, con él atacando y yo tratando de buscar mi juego, porque él viene con bastantes más partidos que yo. En mi caso, cada partido que entro es desde cero, tratando de agarrar ritmo: Hay partidos en los que me siento mejor, otros no tanto, pero el segundo y el tercer set fueron buenos de principio a fin. Estoy trabajando bien el físico, y me siento cada vez mejor. Hoy fue una muestra de que puedo seguir luchando, aunque el primer set estuve muy en desventaja, luego con oficio y tenis pude mantenerlo. No es fácil, porque si el físico no está, por más que tengas la mente de hierro, las piernas no funcionan”. Fue la tercera victoria en la misma cantidad para Pella sobre Varillas.

En la segunda rueda la exigencia crecerá pronto para Pella, ya que enfrente estará Denis Shapovalov. El canadiense empezó el año con algunos altibajos, y retrocedió al puesto 30°, pero de todos modos llega con bastante ritmo. “Es un jugador super joven, super rápido, que le pega muy fuerte a la bola. Fue Top 10, y durante cinco años fue Top 20. Con mis armas voy a intentar luchar, sabiendo que es rival difícil. Ojalá que pueda jugar como lo hice hoy en el segundo y en el tercer set”, dijo a ESPN.

No fue el único triunfo de un zurdo argentino de la categoría 1990 en la jornada del jueves en Miami. Más temprano, Facundo Bagnis se impuso al brasileño Felipe Meligeni Alves por 6-3, 1-6 y 6-4 en una hora y 41 minutos de acción. Ubicado en el puesto 100° de la clasificación semanal del circuito, de 33 años, tendrá una prueba de alto voltaje en la segunda etapa: el español Carlos Alcaraz, que viene de ser campeón en Indian Wells, es el defensor del título en Miami y acaba de regresar al número 1 del mundo, con 14 triunfos en 15 partidos este año.

Facundo Bagnis se medirá con el jugador del momento: Carlos Alcaraz Cameron Spencer - Getty Images AsiaPac

“Es muy difícil cuando toca una primera ronda como ésta, cuando se viene con poca adaptación, así que estoy feliz por ganar, esto me da un poco de confianza. Es muy meritorio sacarlo adelante”, expresó Bagnis, que ganó por primera vez un partido por el cuadro principal de Miami. “Uno tiene una sensación cuando se entrena y después en el partido es otra. Jugué con un día y medio de entrenamientos, porque se corrió la lista (de entrada al torneo) y llegué un poco tarde. Pero sabía las condiciones en las que venía, había que dar lo mejor aunque el tenis no estuviera, y salió bien”, agregó.

Sobre lo que se viene, el zurdo de Armstrong, en las afueras de Rosario, agregó: “Son partidos que hay que disfrutar. Cuando se dan este tipo de partidos hay que dar lo mejor y tratar de disfrutar, ser parte del show que significa jugar contra uno de los mejores del mundo. Hay mucho para mejorar y no tengo nada que perder. Seguro voy a estar un poco más suelto, pero espero jugar mejor y dar lo mejor, aunque él está dos escalones arriba mío”.

La jornada incluyó también el tropiezo del cordobés Pedro Cachín (63°), que fue derrotado por el húngaro Marton Fucsovics (74°) por 6-4 y 7-6 (7-2) en una hora y 47 minutos de juego. El de Bell Ville dio lucha, pero sigue sin encontrar resultados positivos en lo que va de 2023, con 2 victorias y 10 derrotas en el balance de estos primeros meses.

El torneo contará con otros cinco argentinos: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Diego Schwartzman, los tres exceptuados de la ronda inicial y que ingresarán directamente en la segunda rueda, además de Federico Coria y Tomás Martín Etcheverry, que jugarán este jueves sus partidos de estreno. El platense Etcheverry (73°) debutará en el último turno de la jornada ante el ruso Pavel Katov (117°), proveniente de la clasificación, mientras que el rosarino (67°) tendrá como adversario en el mediodía argentino, en la cancha 1, al ascendente checo Jiri Lehecka (44°)

Francisco Cerúndolo (31°) comenzará su participación ante el ganador del cruce entre el español Jaume Munar (66) y el norteamericano Aleksandar Kovacevic (102), un tenista surgido de la clasificación. Para Cerúndolo, de 24 años, Miami es un torneo vital, ya que defiende los 360 puntos que sumó el año pasado como semifinalista, en su mejor actuación en un Masters 1000.

