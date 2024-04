Masters 1000 de Montecarlo 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

Este jueves continúa la edición 2024 del Masters 1000 de Montecarlo, el tercer torneo de la categoría en lo que va de la temporada para la rama masculina. Se completan los dos partidos restantes de 16vos de final y se disputan siete de octavos en el Roquebrune-Cap-Martin del Principado de Mónaco. Tras la baja de Carlos Alcaraz por lesión, sumado a la ausencia de Rafael Nadal -máximo ganador de la historia del certamen por amplia diferencia-, Novak Djokovic y Jannik Sinner se perfilan como los máximos aspirantes al título.

En cuanto a los octavos, habrá dos duelos entre compatriotas que se juegan en simultáneo a partir de las 6: los rusos Daniil Medvedev (4° del ranking ATP) y Karen Khachanov (17°) se enfrentan en el Court Rainier III, mientras que los australianos Alex de Miñaur (11°) y Alexei Popyrin (46°) chocan en el Court des Princes. Luego, los dos encuentros más parejos en la previa de la instancia de los ocho mejores los protagonizan Alexander Zverev (5°) vs. Stefanos Tsitsipas (12°) no antes de las 8.30, y Hubert Hurkacz (8°) vs. Casper Ruud (10°) no antes de las 11.30.

También se presentan las dos mejores raquetas de la actualidad: Djokovic (1°) juega ante Lorenzo Musetti (24°) no antes de las 8.30. y Sinner (2°) se enfrenta a Jan-Lennard Struff (25°) al término del encuentro entre el serbio y el italiano. Además, Lorenzo Sonego (57°) se mide con Ugo Humbert (15°) no antes de las 11.30. Con respecto a los duelos pendientes de 16vos, Holger Rune (7°) termina su partido contra Sumit Nagal (93°) con ventaja parcial de 6-3 y 2-1 no antes de las 7, y Miomir Kecmanović (66°) completa su duelo frente a Grigor Dimitrov (9°), que se suspendió cuando el búlgaro ganaba 6-4 y 2-1.

Así está el cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2024 ATP

Cómo ver online el Masters 1000 de Montecarlo 2024

Cada jornada del certamen comienza a las 6 (hora argentina) y todos los partidos se pueden ver en vivo por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, los encuentros más destacados se transmiten por televisión a través de alguna de las señales de ESPN. Por este motivo, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador.

Star+.

Flow (ESPN).

DGO (ESPN).

Telecentro Play (ESPN).

Los máximos ganadores del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal : 11 títulos.

: 11 títulos. Ilie Năstase (Rumania), Bjorn Borg (Suecia) y Thomas Muster (Austria): Tres cada uno.

(Rumania), (Suecia) y (Austria): Tres cada uno. Guillermo Vilas, Mats Wilander (Suecia), Ivan Lendl (República Checa - Estados Unidos), Sergi Bruguera (España), Gustavo Kuerten (Brasil), Juan Carlos Ferrero (España), Novak Djokovic (Serbia) y Stefanos Tsitsipas (Grecia): Dos cada uno.