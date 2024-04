Masters 1000 de Montecarlo: Novak Djokovic luchó, se cayó y no jugó bien, pero marcó un récord en un torneo que no lo trata tan bien en resultados

Escuchar

Novak Djokovic vuelve a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo por primera vez después de 2015. Nueve años después de que ganara el último de sus dos trofeos del torneo sobre polvo de ladrillo, el serbio, número uno del tenis, se aseguró un lugar entre los mejores cuatro al vencer por 7-5 y 6-4 a Alex De Miñaur este viernes.

“Estoy muy contento de estar de regreso en las semifinales. Ha pasado mucho tiempo...”, dijo Djokovic. “Los últimos siete u ocho años han sido complicados. Me ha costado ganar siete u ocho partidos consecutivos, pero aquí estamos, en otra semifinal”, admitió.

Djokovic batalló en el Country Club frente a su rival australiano y perdió tres veces su saque. Hasta trastabilló en un momento. Pero De Miñaur, que hizo trabajar y correr mucho a Djokovic con su sólido juego desde la línea de base, también tuvo problemas con su servicio. De hecho, perdió cinco veces el saque, cosa que propició que el serbio estableciera una plusmarca en torneos de categoría Masters, al sumar 77 semifinales. Lo siguen Rafael Nadal, con 76, y Roger Federer, con 66. Con 36 años, Djokovic es el semifinalista de mayor edad en ese tipo de certámenes en la era abierta, que comenzó en 1968.

Una de las destrezas de Djokovic: la elasticidad; el serbio volvió a una semifinal de Mónaco al cabo de nueve años. VALERY HACHE - AFP

De Miñaur no logró controlar sus nervios cuando más lo necesitó. Cometió cinco errores no forzados y Djokovic le rompió el saque para obtener el primer set. En el décimo juego del segundo parcial el australiano no toleró la presión ejercida por el 24 veces campeón de competencias de Grand Slam. “Fue duro y muy agotador, sufrí mucho en la cancha”, reconoció Nole. “Esto es lo que pasa en esta superficie lenta con muchos peloteos”, explicó.

Hubo siete quiebres de servicio en el segundo set y Djokovic comentó que no ofreció un buen tenis. Está utilizando el certamen para prepararse para Roland Garros, el festín del polvo de ladrillo. “Ninguno de nosotros dos jugó en un buen nivel, y eso dio paso a la batalla física”, analizó la leyenda, que por ese motivo no celebró la victoria. Las estadísticas confirman su observación: Djokovic acumuló 26 errores no forzados y 13 tiros ganadores, y De Miñaur, 28 y 19.

“Realmente no tenía ganas de festejar mucho el triunfo. En particular en el segundo set hubo muchos errores no forzados y juegos de servicio perdidos. No creo que hayamos jugado un tenis tan hermoso... A veces sólo hay que encontrar una manera de ganar. Éste fue el caso”, observó el crack, que este sábado se enfrentará con un experto en la superficie, Casper Ruud, por un lugar en la final. El noruego derrotó al francés Ugo Humbert por 6-3, 4-6 y 6-1.

El match point de Djokovic contra De Miñaur

Más temprano Jannik Sinner, campeón del Abierto de Australia, se sobrepuso a una férrea resistencia de Holger Rune para alcanzar una semifinal seguida en Mónaco y configuró un enfrentamiento con un bicampeón del torneo, Stefanos Tsitsipas.

El danés salvó dos puntos para partido en el desempate del segundo parcial antes de que Sinner venciera por 6-4, 6-7 (6-8) y 6-3. El año pasado sucedió a la inversa: Rune derrotó al italiano, en la misma etapa. “Nunca es fácil enfrentarse con Holger, así que estoy contento por haber ganado, pero sobre todo por haber elevado un poco mi nivel de juego”, se felicitó el número 2 del ranking.

Jannik Sinner tuvo que trajinar bastante para doblegar a Holger Rune, que lo había superado en una semifinal del año pasado en Montecarlo. VALERY HACHE - AFP

Por su parte, Tsitsipas avanzó a una semifinal al derrotar a Karen Khachanov por 6-4 y 6-2. El griego perdió apenas cinco puntos con su primer saque y tuvo 20 tiros ganadores, hasta mejorar su balance contra el ruso a 8-1. Tsitsipas, número 12 del ranking, llegó al principado después de un mediocre inicio de temporada, con una sola semifinal. Ahora, no ha perdido ni un set en el torneo que conquistó en 2021 y 2022. “Mentiría si dijera que no me trae buenos recuerdos estar en esta cancha. Vuelvo aquí y revivo ese pasado”, contó.

Por su parte, Khachanov llamó al fisioterapeuta en el segundo set, cuando estaba 2-2, para que le trataran la pierna derecha, pero después no pareció verse limitado en sus movimientos.

Sinner, Djokovic, Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud son los semifinalistas de Montecarlo 2024; los cruces de este sábado serán entre el italiano y el griego, y el serbio y el noruego. Canchallena

