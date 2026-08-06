Masters 1000 de Canadá 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este jueves 6 de agosto continúa el Masters 1000 de Canadá, que se disputa en el estadio IGA de Montreal sobre canchas de cemento, y en el quinto día inicia la tercera ronda. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En total hay nueve partidos. En la Cancha Central el argentino Mariano Navone abre el día frente al francés Arthur Fils (18°). A continuación, el australiano Alex De Miñaur (3°), tercer favorito al título por las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, juega con el británico Cameron Norrie. Desde no antes de las 20, también en el escenario principal, Lorenzo Musetti (11°) choca con el español Rafael Jódar (20°) y, luego, el estadounidense Frances Tiafoe (15°) hace lo propio con Arthur Rinderknech (23°).

Alex De Miñaur es el tercer máximo favorito al título en el Masters 1000 de Montreal SCOTT TAETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los otros cotejos son todos en el Rogers Court. El día inicia con el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (19°) vs. el chino Juncheng Shang (PR) y sigue con el alemán Yannick Hanfmann vs. el portugués Nuno Borges. Luego, el checo Jiri Lehecka (8°) se mide con el belga Alexander Blockx (27°) y, por último, el norteamericano Brandon Nakashima (28°) juega con el galo Titouan Droguet (Q).

El torneo tiene la particularidad que alterna su sede con Toronto, ciudad en la que este año se desarrolla el Masters 1000 para la rama femenina.

Cuadro del Masters 1000 de Montreal

La parte alta del cuadro del Masters 1000 de Montreal

La parte baja del cuadro del Masters 1000 de Montreal

Últimos 10 campeones del Masters 1000 de Montreal

2025 : Ben Shelton (Estados Unidos).

: Ben Shelton (Estados Unidos). 2024 : Alexei Popyrin (Australia).

: Alexei Popyrin (Australia). 2023 : Jannik Sinner (Italia).

: Jannik Sinner (Italia). 2022 : Pablo Carreño Busta (España).

: Pablo Carreño Busta (España). 2021 : Daniil Medvedev (Rusia).

: Daniil Medvedev (Rusia). 2019 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2018 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2017 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2016 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2015: Andy Murray (Gran Bretaña).

Tabla de campeones del Masters 1000 de Canadá