Matteo Berrettini se quedó afuera de Wimbledon por dar positivo de Covid

El tenista italiano Matteo Berrettini, finalista el año pasado y uno de los favoritos en el torneo de Wimbledon de este año, anunció este martes su retiro tras dar positivo al coronavirus. ”Con el corazón roto anuncio que tengo que retirarme de Wimbledon debido a un test positivo por covid-19″, escribió el jugador de 26 años en Instagram.

“Estoy con el corazón roto al anunciar que me retiro de Wimbledon debido a un resultado positivo en la prueba de COVID-19. Tuve síntomas de gripe y me he estado aislando los últimos días. A pesar de que los síntomas no eran graves, decidí que era importante realizarme otra prueba esta mañana para proteger la salud y la seguridad de mis compañeros competidores y de todos los demás involucrados en el torneo. No tengo palabras para describir la extrema decepción que siento. Se acabó el sueño por este año, pero volveré más fuerte. Gracias por el apoyo”, contó Berrettini, que asomaba como un gran candidato al título en el All England después de Rafael Nadal -se hubiese encontrado con el mallorquín en semifinales- y Novak Djokovic.

El único aspecto a favor de Berrettini es que Wimbledon no repartirá puntos, debido a la tajante postura del ATP Tour, como respuesta a la prohibición del torneo de que participen tenistas rusos y bielorrusos. Pero el italiano venía de ganar los últimos dos torneos en césped, en Queens y Stuttgart, tras ganarles en las finales al serbio Filip Krajinovic y al escocés Andy Murray respectivamente. Esos frescos antecedentes convertían al romano, N° 11 del ranking, en un fuerte candidato al título. El italiano, un jugador muy alto (1m96) y con un saque muy potente, le arrebató un set a Djokovic en la final de 2021.

Berrettini, que fue reemplazado por el lucky loser sueco Elias Ymer, era el octavo preclasificado y debía enfrentarse al chileno Cristian Garín en el partido inaugural en la cancha 1 este martes. Su retiro sigue al del ex finalista Marin Cilic, quien anunció el lunes que también había dado positivo por Covid-19. Ambos jugadores estaban en la mitad del cuadro de Rafael Nadal, con el croata sembrado para ser su oponente de cuarta ronda. Lo curioso es que en la misma jornada, Grigor Dimitrov se retiró tras sufrir una lesión durante el partido ante el norteamericano Steve Johnson. También el búlgaro iba por el ladro del cuadro de Nadal.